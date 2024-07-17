Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп - 17.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240717/1056304383.html
Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп
Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп - 17.07.2024 Украина.ру
Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп
Нынешний президент США Джо Байден – глупый человек, который допустил сближение России, Китая и Ирана, и в результате его некомпетентности в ближайшие пять месяцев до американских выборов мир будет на пороге масштабной ядерной катастрофы. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп
2024-07-17T11:03
2024-07-17T11:05
новости
дональд трамп
россия
китай
сша
джо байден
нато
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_0:24:450:277_1920x0_80_0_0_9cda016e88d55da0af44b58842b2e340.jpg
Трамп полагает, что этот союз окончателен и указанным странам "больше никто не нужен". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что капитуляция Украины приблизит войну НАТО с Россией, к которой Североатлантический альянс уже готовится. Подробнее о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО читайте в интервью военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240716/1056265057.html
россия
китай
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_25:0:425:300_1920x0_80_0_0_e3f92fb873bb11df7124c222df37cc46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, россия, китай, сша, джо байден, нато, война
Новости, Дональд Трамп, Россия, Китай, США, Джо Байден, НАТО, война

Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп

11:03 17.07.2024 (обновлено: 11:05 17.07.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Нынешний президент США Джо Байден – глупый человек, который допустил сближение России, Китая и Ирана, и в результате его некомпетентности в ближайшие пять месяцев до американских выборов мир будет на пороге масштабной ядерной катастрофы. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп
"Три с половиной года назад мы допустили худшее, что произошло, потому что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай вступить в брак. Они поженились. Затем они приняли к себе маленького двоюродного брата — Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею", — указал он.
Трамп полагает, что этот союз окончателен и указанным странам "больше никто не нужен".
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что капитуляция Украины приблизит войну НАТО с Россией, к которой Североатлантический альянс уже готовится.
Подробнее о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО читайте в интервью военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева на сайте Украина.ру.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вчера, 05:23
НАТО не спланировала ни одной безупречной операции за 75 лет — политологЗа 75 лет существования НАТО не спланировала ни одной безупречной операции: всегда хаос, разрушения, деструкция. На это указал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин
 
НовостиДональд ТрампРоссияКитайСШАДжо БайденНАТОвойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"
11:44Германия сократит помощь Киеву - Рейтер
11:34Украинский парламент одобрил закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство
11:06Пушилин указал на международный масштаб террористического обличия украинского режима
11:03Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп
10:36Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса - Wall Street Journal
10:33Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна"
09:59Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий
09:49Греция передаст Украине 32 устаревших истребителя, продав их США - Al Jazeera
09:17Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка"
09:17Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова
09:00Шантаж и угрозы ЕС, атаки ВСУ, принуждение к миру. Главное на Украине на утро 17 июля
08:16Главное за ночь 17 июля
07:59Большой вальс генерала Артемьева: 80 лет параду немецких пленных в Москве
06:37Кто хотел убить Дональда Трампа? И дичайший непрофессионализм спецслужб США — последние данные
06:15Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев
06:00"Здание просто складывается": эксперт раскрыл, как бойцы закидывают в норы ВСУ противотанковые мины
05:59Экономика Украины и война: электрические бунты, лишние инвалиды и война с "Мелитопольской черешней"
05:45Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине
05:34"Социология — продажная девка политтехнологов". Украинские эксперты не верят своим и ждут сигналов от США
Лента новостейМолния