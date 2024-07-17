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Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп
Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп - 17.07.2024 Украина.ру
Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп
Нынешний президент США Джо Байден – глупый человек, который допустил сближение России, Китая и Ирана, и в результате его некомпетентности в ближайшие пять месяцев до американских выборов мир будет на пороге масштабной ядерной катастрофы. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп
2024-07-17T11:03
2024-07-17T11:03
2024-07-17T11:05
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Трамп полагает, что этот союз окончателен и указанным странам "больше никто не нужен". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что капитуляция Украины приблизит войну НАТО с Россией, к которой Североатлантический альянс уже готовится. Подробнее о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО читайте в интервью военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева на сайте Украина.ру.
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Новости, Дональд Трамп, Россия, Китай, США, Джо Байден, НАТО, война
Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп
11:03 17.07.2024 (обновлено: 11:05 17.07.2024)
Нынешний президент США Джо Байден – глупый человек, который допустил сближение России, Китая и Ирана, и в результате его некомпетентности в ближайшие пять месяцев до американских выборов мир будет на пороге масштабной ядерной катастрофы. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп