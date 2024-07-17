https://ukraina.ru/20240717/1056304383.html

Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп

Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп - 17.07.2024 Украина.ру

Глупость Байдена привела к сближению России и Китая, мир на пороге ядерной катастрофы – Трамп

Нынешний президент США Джо Байден – глупый человек, который допустил сближение России, Китая и Ирана, и в результате его некомпетентности в ближайшие пять месяцев до американских выборов мир будет на пороге масштабной ядерной катастрофы. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп

2024-07-17T11:03

2024-07-17T11:03

2024-07-17T11:05

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Трамп полагает, что этот союз окончателен и указанным странам "больше никто не нужен". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что капитуляция Украины приблизит войну НАТО с Россией, к которой Североатлантический альянс уже готовится. Подробнее о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО читайте в интервью военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева на сайте Украина.ру.

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новости, дональд трамп, россия, китай, сша, джо байден, нато, война