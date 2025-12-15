Есть вполне прозрачная мера. Михаил Делягин о том, как РФ может ответить ЕС на заморозку активов - 15.12.2025 Украина.ру
Есть вполне прозрачная мера. Михаил Делягин о том, как РФ может ответить ЕС на заморозку активов
Есть вполне прозрачная мера. Михаил Делягин о том, как РФ может ответить ЕС на заморозку активов - 15.12.2025 Украина.ру
Есть вполне прозрачная мера. Михаил Делягин о том, как РФ может ответить ЕС на заморозку активов
Заморозка Россией средств ЕС не оказывает существенного влияния. Миллиард евро для нас и миллиард евро для них — совершенно разные по значению суммы. Поэтому наша задача — нанести им такой ущерб, который заставит их остановиться и пойти на переговоры, как минимум.
2025-12-15T17:32
2025-12-15T17:40
Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России, экономист Михаил Делягин.Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ЕС не сможет заставить Бельгию против воли передать российские активы Украине. Об этом она сказала 15 декабря перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.Болгария, Италия и Мальта поддержат Бельгию в блокировании решения об использовании замороженных активов России для финансирования Украины на предстоящем саммите ЕС 18-19 декабря, написало 12 декабря Politico.Ранее эти страны поддержали долгосрочную заморозку активов России при голосовании в Совете ЕС.— Михаил Геннадьевич, были ли такие прецеденты (заморозка и изъятие активов) в истории мировой экономики и, если да, чем закончилась история?— Заморозок было достаточно много. Американцы замораживали и иранские активы, и средства многих других стран. Однако так, чтобы это переходило в бессрочную заморозку, как сейчас, такого статуса у денег ещё не было. Это европейское изобретение.Интересно, что для применения этого изобретения они идут на нарушение европейских законов. Напомню, что игнорировать мнение отдельных стран можно только в случае, если возникает чрезвычайная ситуация на территории Евросоюза, например, с одним из государств ЕС.При обоснование этого решения, европейцы ссылались именно на это положение в своих законах. Но поскольку такая чрезвычайная ситуация в реальности отсутствует, совершенно очевидно, что мы наблюдаем откровенное нарушение ЕС своих же собственных правил. Но никто этому уже давно не удивляется…— Какие экономические меры мы можем предпринять в ответ и будет ли толк от них? У нас же тоже есть активы западных компаний.— Самое простое — мы симметрично можем перевести их [западные активы] в состояние бессрочной заморозки. Можем перевести их в размере аналогичной суммы.Но нужно понимать, что деньги, которые заморожены у нас, в основном это средства частных компаний. То есть, с одной стороны, государства [Европы] у нас воруют, а мы наказываем частников — это не очень хорошо.Также можно посмотреть на эту же ситуацию с другой стороны. Если частные компании не меняют свою юрисдикцию, не выписываются из условной Германии или Голландии, а остаются там, значит они солидарны с политикой своих государств. Соответственно, фирмы должны нести за ответственность за это, за свои страны. Ведь они вполне могли бы перегистрироваться в Арабские Эмираты, но не делают этого. Значит, являются соучастниками.Кроме того, можно посмотреть на величину налогов, которые платят эти предприятия. Условно, если с одного евро, которое имеет европейская компания, она платит 50 евроцентов налогов, это значит, что на каждый евро из российских денег мы должны замораживать 2 евро ЕС. Потому что мы должны замораживать в том размере, согласно которому они платят налоги.Можно достаточно много заниматься различного рода расчетами в этой сфере, но мне кажется, что тут нужно действовать следующим образом. Мы же видим, что заморозка средств ЕС не оказывает на него влияния — просто по порядку величин. Миллиард евро для нас и миллиард евро для них — совершенно разные по значению суммы.Поэтому, считаю, что наша задача — нанести им такой существенный ущерб, который был бы для них чувствителен, заставил их остановиться и пойти на переговоры, как минимум.— И как это сделать?— Есть вполне прозрачная мера. Это отмена интеллектуальной собственности стран Европы на территории России. С какой стати мы платим ворам и защищаем право собственности тех, кто отрицает наше право собственности? На этот вопрос российской бюрократия, начиная с 2022 года, так и не смогла ответить.Так что отмена прав собственности стран-воров, во-первых, обеспечит нам резкий рост развития без каких бы то ни было инвестиций. Современная интеллектуальная собственность носит репрессивный характер, блокирует развитие в интересах монополий. Поэтому мы можем стать центром не только программного, но инженерного развития всего мира — если отменим соответствующие права собственности у себя.Во-вторых, мы нанесем противнику неприемлемый для него ущерб, потому что он будет не финансовый (они могут сколько угодно денег напечатать), а именно принципиальный содержательный.— Насколько сильно наши активы помогут Украине, если попадут в руки Киева?— Деньги уже попадают на Украину. Даже те, проценты, которые ЕС перечисляют Киеву, им помогают. А уж те суммы, которые были выведены российскими либералами за границу — это существенная поддержка.Решение, принятое в Европейском Союзе о бессрочной заморозке российских суверенных активов, было подано как крупный политический шаг и почти как преддверие финансового перелома в пользу Киева. Об этом в интервью Бельгия проголосовала за бессрочную заморозку российских активов. Но Киев ничего с этого не получит.
Есть вполне прозрачная мера. Михаил Делягин о том, как РФ может ответить ЕС на заморозку активов

17:32 15.12.2025 (обновлено: 17:40 15.12.2025)
 
Анна Черкасова
Заморозка Россией средств ЕС не оказывает существенного влияния. Миллиард евро для нас и миллиард евро для них — совершенно разные по значению суммы. Поэтому наша задача — нанести им такой ущерб, который заставит их остановиться и пойти на переговоры, как минимум.
Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России, экономист Михаил Делягин.
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ЕС не сможет заставить Бельгию против воли передать российские активы Украине. Об этом она сказала 15 декабря перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.
Болгария, Италия и Мальта поддержат Бельгию в блокировании решения об использовании замороженных активов России для финансирования Украины на предстоящем саммите ЕС 18-19 декабря, написало 12 декабря Politico.
Ранее эти страны поддержали долгосрочную заморозку активов России при голосовании в Совете ЕС.
— Михаил Геннадьевич, были ли такие прецеденты (заморозка и изъятие активов) в истории мировой экономики и, если да, чем закончилась история?
— Заморозок было достаточно много. Американцы замораживали и иранские активы, и средства многих других стран. Однако так, чтобы это переходило в бессрочную заморозку, как сейчас, такого статуса у денег ещё не было. Это европейское изобретение.
Интересно, что для применения этого изобретения они идут на нарушение европейских законов. Напомню, что игнорировать мнение отдельных стран можно только в случае, если возникает чрезвычайная ситуация на территории Евросоюза, например, с одним из государств ЕС.
При обоснование этого решения, европейцы ссылались именно на это положение в своих законах. Но поскольку такая чрезвычайная ситуация в реальности отсутствует, совершенно очевидно, что мы наблюдаем откровенное нарушение ЕС своих же собственных правил. Но никто этому уже давно не удивляется…
— Какие экономические меры мы можем предпринять в ответ и будет ли толк от них? У нас же тоже есть активы западных компаний.
— Самое простое — мы симметрично можем перевести их [западные активы] в состояние бессрочной заморозки. Можем перевести их в размере аналогичной суммы.
Но нужно понимать, что деньги, которые заморожены у нас, в основном это средства частных компаний. То есть, с одной стороны, государства [Европы] у нас воруют, а мы наказываем частников — это не очень хорошо.
Также можно посмотреть на эту же ситуацию с другой стороны. Если частные компании не меняют свою юрисдикцию, не выписываются из условной Германии или Голландии, а остаются там, значит они солидарны с политикой своих государств. Соответственно, фирмы должны нести за ответственность за это, за свои страны. Ведь они вполне могли бы перегистрироваться в Арабские Эмираты, но не делают этого. Значит, являются соучастниками.
Кроме того, можно посмотреть на величину налогов, которые платят эти предприятия. Условно, если с одного евро, которое имеет европейская компания, она платит 50 евроцентов налогов, это значит, что на каждый евро из российских денег мы должны замораживать 2 евро ЕС. Потому что мы должны замораживать в том размере, согласно которому они платят налоги.
Можно достаточно много заниматься различного рода расчетами в этой сфере, но мне кажется, что тут нужно действовать следующим образом. Мы же видим, что заморозка средств ЕС не оказывает на него влияния — просто по порядку величин. Миллиард евро для нас и миллиард евро для них — совершенно разные по значению суммы.
Поэтому, считаю, что наша задача — нанести им такой существенный ущерб, который был бы для них чувствителен, заставил их остановиться и пойти на переговоры, как минимум.
— И как это сделать?
— Есть вполне прозрачная мера. Это отмена интеллектуальной собственности стран Европы на территории России. С какой стати мы платим ворам и защищаем право собственности тех, кто отрицает наше право собственности? На этот вопрос российской бюрократия, начиная с 2022 года, так и не смогла ответить.
Так что отмена прав собственности стран-воров, во-первых, обеспечит нам резкий рост развития без каких бы то ни было инвестиций. Современная интеллектуальная собственность носит репрессивный характер, блокирует развитие в интересах монополий. Поэтому мы можем стать центром не только программного, но инженерного развития всего мира — если отменим соответствующие права собственности у себя.
Во-вторых, мы нанесем противнику неприемлемый для него ущерб, потому что он будет не финансовый (они могут сколько угодно денег напечатать), а именно принципиальный содержательный.
— Насколько сильно наши активы помогут Украине, если попадут в руки Киева?
— Деньги уже попадают на Украину. Даже те, проценты, которые ЕС перечисляют Киеву, им помогают. А уж те суммы, которые были выведены российскими либералами за границу — это существенная поддержка.
Решение, принятое в Европейском Союзе о бессрочной заморозке российских суверенных активов, было подано как крупный политический шаг и почти как преддверие финансового перелома в пользу Киева. Об этом в интервью Бельгия проголосовала за бессрочную заморозку российских активов. Но Киев ничего с этого не получит.
