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"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО

"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО - 16.05.2024 Украина.ру

"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО

Короче говоря, на Западе есть дружественные России люди. И тактические ядерные учения должны показать, что такие люди снова востребованы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-05-16T04:50

2024-05-16T04:50

2024-05-16T04:50

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ядерное оружие

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Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что сам Альянс распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока, рассказал политолог.Он сообщил, что 2010 году, когда в Москву на Парад в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне были приглашены военнослужащие из стран НАТО, ему удалось пообщаться с военным дипломатом из Польши, который нормально относится к России.Понятно, что с тех пор прошло много лет. Западные военные, которые были настроены как это поляк, давно на пенсии. Их сменили оголтелые русофобы, у которых "лица с низкой интеллектуальной ответственностью", подчеркнул эксперт."Так что я не знаю, ждет ли нас затяжная война с НАТО. Посмотрим. Если в западных СМИ будет все больше здравых публикаций, это автоматически будет означать движение к худому миру", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, запад, москва, александр перенджиев, нато, учения, польша, ядерное оружие, мир, война