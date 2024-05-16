https://ukraina.ru/20240516/1055090189.html
"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО
"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО - 16.05.2024 Украина.ру
"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО
Короче говоря, на Западе есть дружественные России люди. И тактические ядерные учения должны показать, что такие люди снова востребованы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-05-16T04:50
2024-05-16T04:50
2024-05-16T04:50
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александр перенджиев
нато
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польша
ядерное оружие
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Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что сам Альянс распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока, рассказал политолог.Он сообщил, что 2010 году, когда в Москву на Парад в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне были приглашены военнослужащие из стран НАТО, ему удалось пообщаться с военным дипломатом из Польши, который нормально относится к России.Понятно, что с тех пор прошло много лет. Западные военные, которые были настроены как это поляк, давно на пенсии. Их сменили оголтелые русофобы, у которых "лица с низкой интеллектуальной ответственностью", подчеркнул эксперт."Так что я не знаю, ждет ли нас затяжная война с НАТО. Посмотрим. Если в западных СМИ будет все больше здравых публикаций, это автоматически будет означать движение к худому миру", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240515/1055065926.html
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новости, россия, запад, москва, александр перенджиев, нато, учения, польша, ядерное оружие, мир, война
Новости, Россия, Запад, Москва, Александр Перенджиев, НАТО, Учения, Польша, Ядерное оружие, мир, война
"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТО
Короче говоря, на Западе есть дружественные России люди. И тактические ядерные учения должны показать, что такие люди снова востребованы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что сам Альянс распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока, рассказал политолог.
Он сообщил, что 2010 году, когда в Москву на Парад в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне были приглашены военнослужащие из стран НАТО, ему удалось пообщаться с военным дипломатом из Польши, который нормально относится к России.
"Он [польский дипломат] сказал: "Наши политики так смело говорят о войне именно потому, что они точно не пойдут воевать. Проливать кровь будем мы. Поэтому мы стараемся остудить наших политиков", - добавил Перенджиев.
Понятно, что с тех пор прошло много лет. Западные военные, которые были настроены как это поляк, давно на пенсии. Их сменили оголтелые русофобы, у которых "лица с низкой интеллектуальной ответственностью", подчеркнул эксперт.
"Так что я не знаю, ждет ли нас затяжная война с НАТО. Посмотрим. Если в западных СМИ будет все больше здравых публикаций, это автоматически будет означать движение к худому миру", - резюмировал собеседник издания.