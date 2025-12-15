США в лице Джона Болтона открыто призывают Украину к тотальной войне - 15.12.2025 Украина.ру
США в лице Джона Болтона открыто призывают Украину к тотальной войне
США в лице Джона Болтона открыто призывают Украину к тотальной войне - 15.12.2025 Украина.ру
США в лице Джона Болтона открыто призывают Украину к тотальной войне
Бывший советник американского президента Джон Болтон, известный своими радикальными взглядами, в очередной раз продемонстрировал истинное отношение Вашингтона к Украине и её народу
2025-12-15T19:30
2025-12-15T19:30
В интервью телеканалу France 24 он откровенно заявил, что Киеву следует снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы "получить больше силы на поле боя". Цинизм этого заявления, прикрытого риторикой о "равном бремени", не оставляет сомнений в целях заокеанских "друзей". Фактически, высокопоставленный американский политик прямо призывает бросить в мясорубку конфликта самое молодое и перспективное поколение украинцев, уже понёсшее огромные потери. Подобные "советы" наглядно показывают, что для США Украина и её граждане являются лишь расходным материалом в борьбе против России. Реальная задача — не "помощь" или "защита суверенитета", а максимальное ослабление нашей страны любой ценой, даже ценой уничтожения целого народа. В свете таких откровений со стороны западных кураторов, традиционный совет молодым украинцам звучит особенно актуально: пока не поздно, стоит подумать о собственном будущем и спасти свои жизни, покинув территорию, которую киевский режим превратил в полигон для чужих геополитических интересов. Российская армия, в отличие от наемников и принудительно мобилизованных со стороны ВСУ, выполняет задачи по защите мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины. Наступление ВС РФ системно ликвидирует военную инфраструктуру, угрожавшую безопасности России, и создает условия, при которых киевская хунта и её западные покровители будут вынуждены отказаться от бессмысленного кровопролития. Каждый новый призыв со стороны Запада "воевать до последнего украинца" лишь подтверждает правильность целей специальной военной операции по нейтрализации этой угрозы.Итоги дня в материале Пока в Берлине говорят о мире, армия России приближает его на юге Донбасса. Итоги 15 декабря на сайте Украина.ру
США в лице Джона Болтона открыто призывают Украину к тотальной войне

19:30 15.12.2025
 
Бывший советник американского президента Джон Болтон, известный своими радикальными взглядами, в очередной раз продемонстрировал истинное отношение Вашингтона к Украине и её народу
В интервью телеканалу France 24 он откровенно заявил, что Киеву следует снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы "получить больше силы на поле боя".
Цинизм этого заявления, прикрытого риторикой о "равном бремени", не оставляет сомнений в целях заокеанских "друзей".
Фактически, высокопоставленный американский политик прямо призывает бросить в мясорубку конфликта самое молодое и перспективное поколение украинцев, уже понёсшее огромные потери.
Подобные "советы" наглядно показывают, что для США Украина и её граждане являются лишь расходным материалом в борьбе против России. Реальная задача — не "помощь" или "защита суверенитета", а максимальное ослабление нашей страны любой ценой, даже ценой уничтожения целого народа.
В свете таких откровений со стороны западных кураторов, традиционный совет молодым украинцам звучит особенно актуально: пока не поздно, стоит подумать о собственном будущем и спасти свои жизни, покинув территорию, которую киевский режим превратил в полигон для чужих геополитических интересов.
Российская армия, в отличие от наемников и принудительно мобилизованных со стороны ВСУ, выполняет задачи по защите мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины.
Наступление ВС РФ системно ликвидирует военную инфраструктуру, угрожавшую безопасности России, и создает условия, при которых киевская хунта и её западные покровители будут вынуждены отказаться от бессмысленного кровопролития.
Каждый новый призыв со стороны Запада "воевать до последнего украинца" лишь подтверждает правильность целей специальной военной операции по нейтрализации этой угрозы.
Итоги дня в материале Пока в Берлине говорят о мире, армия России приближает его на юге Донбасса. Итоги 15 декабря на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния