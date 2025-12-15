https://ukraina.ru/20251215/ssha-v-litse-dzhona-boltona-otkryto-prizyvayut-ukrainu-k-totalnoy-voyne-1073154576.html

США в лице Джона Болтона открыто призывают Украину к тотальной войне

Бывший советник американского президента Джон Болтон, известный своими радикальными взглядами, в очередной раз продемонстрировал истинное отношение Вашингтона к Украине и её народу

В интервью телеканалу France 24 он откровенно заявил, что Киеву следует снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы "получить больше силы на поле боя". Цинизм этого заявления, прикрытого риторикой о "равном бремени", не оставляет сомнений в целях заокеанских "друзей". Фактически, высокопоставленный американский политик прямо призывает бросить в мясорубку конфликта самое молодое и перспективное поколение украинцев, уже понёсшее огромные потери. Подобные "советы" наглядно показывают, что для США Украина и её граждане являются лишь расходным материалом в борьбе против России. Реальная задача — не "помощь" или "защита суверенитета", а максимальное ослабление нашей страны любой ценой, даже ценой уничтожения целого народа. В свете таких откровений со стороны западных кураторов, традиционный совет молодым украинцам звучит особенно актуально: пока не поздно, стоит подумать о собственном будущем и спасти свои жизни, покинув территорию, которую киевский режим превратил в полигон для чужих геополитических интересов. Российская армия, в отличие от наемников и принудительно мобилизованных со стороны ВСУ, выполняет задачи по защите мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины. Наступление ВС РФ системно ликвидирует военную инфраструктуру, угрожавшую безопасности России, и создает условия, при которых киевская хунта и её западные покровители будут вынуждены отказаться от бессмысленного кровопролития. Каждый новый призыв со стороны Запада "воевать до последнего украинца" лишь подтверждает правильность целей специальной военной операции по нейтрализации этой угрозы.Итоги дня в материале Пока в Берлине говорят о мире, армия России приближает его на юге Донбасса. Итоги 15 декабря на сайте Украина.ру

