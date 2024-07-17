Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка" - 17.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240717/1056301337.html
Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка"
Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка" - 17.07.2024 Украина.ру
Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка"
Комментируя вероятное поражение Украины в конфликте с Россией, президент Польши Анджей Дуда заявил, что капитуляция киевского режима приблизит войну НАТО с РФ
2024-07-17T09:17
2024-07-17T09:22
новости
анджей дуда
россия
нато
война
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056206568_812:0:2628:1022_1920x0_80_0_0_343f1c85c0f52a6e8cf05fec1589b9b0.jpg.webp
Глава государства также назвал Россию угрозой и указал, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами. Накануне глава венгерского правительства Виктор Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ. Ранее Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдёт через северные территории этих государств. Он позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. До этого СМИ со ссылкой на источники писали, что страны НАТО разрабатывают многочисленные "наземные коридоры" для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае "крупной наземной войны" Европы с Россией.Подробнее о том, как Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Дональд Трамп может сыграть в прокси-войну читайте в интервью эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергея Ермакова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240710/1056154495.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056206568_929:0:2427:1123_1920x0_80_0_0_0a07820a8d3ced40448f9b7d0a8f6e4b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, анджей дуда, россия, нато, война, сво, украина
Новости, Анджей Дуда, Россия, НАТО, война, СВО, Украина

Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка"

09:17 17.07.2024 (обновлено: 09:22 17.07.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Комментируя вероятное поражение Украины в конфликте с Россией, президент Польши Анджей Дуда заявил, что капитуляция киевского режима приблизит войну НАТО с РФ
"Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка", — указал он в интервью изданию Wirtualna Polska.
Глава государства также назвал Россию угрозой и указал, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами.
Накануне глава венгерского правительства Виктор Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ.
Ранее Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдёт через северные территории этих государств. Он позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. До этого СМИ со ссылкой на источники писали, что страны НАТО разрабатывают многочисленные "наземные коридоры" для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае "крупной наземной войны" Европы с Россией.
Подробнее о том, как Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Дональд Трамп может сыграть в прокси-войну читайте в интервью эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергея Ермакова на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2024
10 июля, 06:16
Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустяС 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО, приуроченный к её 75-летию. Что же представляет из себя Североатлантический альянс сегодня
 
НовостиАнджей ДудаРоссияНАТОвойнаСВОУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка"
09:17Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова
09:00Шантаж и угрозы ЕС, атаки ВСУ, принуждение к миру. Главное на Украине на утро 17 июля
08:16Главное за ночь 17 июля
07:59Большой вальс генерала Артемьева: 80 лет параду немецких пленных в Москве
06:37Кто хотел убить Дональда Трампа? И дичайший непрофессионализм спецслужб США — последние данные
06:15Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев
06:00"Здание с ВСУ просто складывается": эксперт раскрыл, как штурмовики закидывают противотанковые мины
05:59Экономика Украины и война: электрические бунты, лишние инвалиды и война с "Мелитопольской черешней"
05:45Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине
05:34"Социология - продажная девка политтехнологов". Украинские эксперты не верят своим и ждут сигналов от США
05:30"Испытать на собственной шкуре": Рогозин о том, почему все технические решения нужно проверять в бою
05:22Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам
05:15Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра
05:10Проблематика украинско-российских переговоров в кривом зеркале украинской социологии
05:00Развели скотный двор и перевоспитали Зеленского: Лавров в СБ ООН рассказал, как Запад живёт по Оруэллу
05:00Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат
04:54Майкл Бом: Трампу нужны подпевалы и Вэнс отлично справится с этой ролью
04:45Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей
04:39Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье
Лента новостейМолния