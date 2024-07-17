https://ukraina.ru/20240717/1056301337.html

Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка"

Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка" - 17.07.2024 Украина.ру

Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка"

Комментируя вероятное поражение Украины в конфликте с Россией, президент Польши Анджей Дуда заявил, что капитуляция киевского режима приблизит войну НАТО с РФ

2024-07-17T09:17

2024-07-17T09:17

2024-07-17T09:22

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Глава государства также назвал Россию угрозой и указал, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами. Накануне глава венгерского правительства Виктор Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ. Ранее Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдёт через северные территории этих государств. Он позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. До этого СМИ со ссылкой на источники писали, что страны НАТО разрабатывают многочисленные "наземные коридоры" для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае "крупной наземной войны" Европы с Россией.Подробнее о том, как Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Дональд Трамп может сыграть в прокси-войну читайте в интервью эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергея Ермакова на сайте Украина.ру.

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новости, анджей дуда, россия, нато, война, сво, украина