https://ukraina.ru/20240716/1056285825.html

Почему маленькие украинцы теперь больше говорят на русском

Почему маленькие украинцы теперь больше говорят на русском - 16.07.2024 Украина.ру

Почему маленькие украинцы теперь больше говорят на русском

Украинские школьники стали меньше использовать государственный язык.

2024-07-16T14:13

2024-07-16T14:13

2024-07-16T14:45

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И нет, это не пресловутые кремлевские пропагандистские нарративы. Данный факт фиксируется в официальном исследовании Государственной службы качества образования Украины.Цифры говорят сами за себя. Если после начала 2022 года украинский язык называли родным 91% школьников, то за период 2023-24 годов "калиновую" (иногда так экзотически называли свой предмет украинские педагоги, пытаясь унизить таким нехитрым образом россиян) посчитали языком не более 74% .Таим образом, падение составило 17%. И важно понимать – оно произошло на фоне полномасштабных боевых действий и зверской антирусской пропаганды, которая звучала в последние годы из каждого утюга. А на Украине остались всего лишь три школы, что является чистой воды издевательством.А значит, это довольно важная цифра.Даже число учеников, которые используют исключительно государственный язык на уроках и переменах, упало на 8%. При этом, на чисто украинском языке (общераспространённый суржик, видимо, убрали за скобки) за пределами украинских школ во внеурочное время общается менее 40% школьников, что тоже особым достижением в текущих условиях, конечно, не назовешь.А ещё нужно сделать скидку на социологию военных действий, согласно которой дети взрослым дядям правду обычно не говорят – и, как мы все понимаем, иной раз правильно делают.Ведь социологи вполне способны доложить по инстанции, чтобы специально обученные люди в форме расследовали причину не слишком большой любви к государственному языку среди подростков в отдельно взятой школе."В восточном и южном макрорегионах в повседневном общении участников образовательного процесса преобладает русский язык", – говорят авторы исследования. Хотя это очень странная новость, потому что в южных и восточных украинских областях так было всегда.Кроме того, украинские социологи отмечают, что даже сейчас на 11% упало число старшеклассников, которые используют украиноязычный контент в интернете – хотя там их может вычислить ставшая националисткой мама, а то и какой-нибудь пан майор.На 12% снизилось число тех, кто в принципе считает язык текстового контента важным. Хотя в недоброй памяти времена Евромайдана зачастую русскоязычные сторонники европейского выбора демонстративно переходили на украинский. Пускай даже говорить на нем эти люди все равно толком не умели.Это была для них именно политическая позиция – чего, на самом деле, никто, в общем-то не скрывал.В чем же состоит причина наплыва такого стабильной русскоязычной молодежи, несмотря на административные зверства власти?Все довольно очевидно. Причины падения популярности украинского языка в исследовании объясняют тем, что "городская агломерация традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента".Город наступает на село, производя тот самый контент – музыку, видеоролики в социальных сетях, фильмы, перформансы и спектакли. Они есть на украинском, но проигрывают в конкуренции – потому что контент на русском поддерживается исполнителями из России.Они могут быть очень разными, но огромная страна с уникальной культурной традицией объективно берет вверх. Невзирая на то, что Киев на свою пропагандистскую машину денег никогда не жалел. Не помогает и прямая бесхитростная раскрутка – ленты (если это так действительно можно назвать украинского режиссера Олега Сенцова, которого вызволяли чуть ли не всем миром) не имеют у молодых украинцев ни популярности, ни даже морального авторитета. Просто потому, что он попал в эту профессию на хайпе событий Евромайдана и 2014 года.Спросите в украинской школе про Сенцова, как про режиссера – скорее всего, его просто не знают, как и маленьким россиянам этот персонаж в равной мере не интересен.Но зато Госкино Украины заявило, что показ в стране российского сериала "Слово пацана" нарушает закон. За его распространение на Украине положен штраф в размере десяти минимальных зарплат за первый случай "такого распространения или демонстрации" и штраф в 50 минимальных зарплат за каждый последующий.Тем не менее, вы не найдете ни одной украинской школы – ни на западе, ни на востоке – где подростки не таскали бы на себе одежду из советского времени, которая очень ходко продастся после взлета фильма в сети.Были случаи, когда какие-то отморозки даже нападали на украинских школьников в отцовских советских шапках – но они их все равно не снимали, исходя из мифологии этой ленты, где нельзя прогибаться перед другими.Кроме того, на Украине регулярно запрещают петь песни Виктора Цоя, которые обычно исполняют все те же дети. А депутат Верховной Рады Украины Наталья Пипа даже подала заявление в полицию на уличного музыканта, который "пел песни советского рок-музыканта Цоя во Львове".А ведь есть еще масса русскоязычных современных рэпперов, которые тоже несравненно популярнее Сенцова (в том числе с адекватными взглядами). И многих из них без труда процитирует вам каждый второй украинский школьник.Эта культурная среда возвращает русский язык в украинское школы. Причем, можно предсказать, что со временем процесс стихийного возвращения русского пойдет довольно стремительно. Какие бы кордоны не ставила ему украинская цензура.Можно ли назвать это победой К сожалению, нет. Пока на Украине вновь не откроют русскоязычные школы, где дети смогут учиться читать и писать на родном для них языке, это не победа, а полумера.Ведь не надо проводить особых (и не дешевых) исследований, чтобы понять – жители Украины по-прежнему говорят на смешанном языке, а часто просто по-русски. И детей в школах это, конечно же, тоже касается.Тем не менее, киевские чиновники, судя по всему, все так же собираются носить воду в решете. Хитрое исследование о том, как плохо стали говорить сейчас в украинских школах, наверняка направлено не только на попытку украсть госденьги.По итогам этих опросов украинских детей будут и дальше пытаться принуждать к украинскому –чтобы они, паче чаяния, не переходили на родной русский.Будут усиливаться репрессии и слежка, русский язык будут запрещать и во внеклассное время. Но любой социолог, которому позволят ознакомиться с данными исследования, поймет тщету этих усилий.Русскоязычные не собираются отказываться от родного языка – за исключением узкой прослойки идеологических фанатиков.А потому одолеть Великий и Могучий нельзя.

https://ukraina.ru/20240710/1056165557.html

https://ukraina.ru/20240626/1055855916.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, язык, русский язык, украинский язык, россия, киев, олег сенцов, виктор цой, софья великая, госкино, верховная рада