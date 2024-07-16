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Политолог рассказал о влиянии атаки на Трампа на ход американской избирательной компании

Политолог рассказал о влиянии атаки на Трампа на ход американской избирательной компании - 16.07.2024 Украина.ру

Политолог рассказал о влиянии атаки на Трампа на ход американской избирательной компании

Политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа повлияет на ход американской избирательной компании

2024-07-16T03:53

2024-07-16T03:53

2024-07-16T03:53

новости

выборы

сша

дональд трамп

дмитрий выдрин

джо байден

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"Здесь нет линейной взаимосвязи. Дело в том, что на рейтинг влияет не факт покушения, а акт последующего поведения цели. <...> рейтинг Трампа поднялся до уровня его непреклонно поднятого кулака. Теперь его сможет остановить лишь более меткий снайпер. Или демократия. Ведь стреляли не в демократию, по версии Байдена. Стреляла демократия в Трампа…",- сказал Выдрин.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении на Трампа — в материале Анны Черкасовой Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, сша, дональд трамп, дмитрий выдрин, джо байден