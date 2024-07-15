"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну
© AP / Osamah Abdulrahman
© AP / Osamah Abdulrahman
Необходимо развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы. В Африке и на Ближнем Востоке полно сил, которые ненавидят США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Американцы будут гадить России, пока они не поверят, что могут получить по зубам. Необходимо развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы, сообщил эксперт.
Это необходимо, чтобы власти США думали не об Украине, а о собственной безопасности на территориях, которые они пытаются удержать в рамках своей "империи зла", добавил он.
"И в Африке, и на Ближнем Востоке полно сил, которые ненавидят США. Если и это не поможет, мы должны будем развязать против них прокси-войну в Европе", - указал Крапивник.
У всех крупных европейских стран есть регионы, где сильны сепаратистские настроения. Это такие регионы как Корсика, Сардиния и Сицилия. Значит, надо этих сепаратистов поддержать. Россия должна навязать США собственные правила игры, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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