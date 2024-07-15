"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну - 15.07.2024 Украина.ру
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"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну
"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну - 15.07.2024 Украина.ру
"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну
Необходимо развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы. В Африке и на Ближнем Востоке полно сил, которые ненавидят США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-15T03:15
2024-07-15T03:15
новости
сша
украина
россия
станислав крапивник
африка
ближний восток
война
базы
европа
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Американцы будут гадить России, пока они не поверят, что могут получить по зубам. Необходимо развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы, сообщил эксперт.Это необходимо, чтобы власти США думали не об Украине, а о собственной безопасности на территориях, которые они пытаются удержать в рамках своей "империи зла", добавил он.У всех крупных европейских стран есть регионы, где сильны сепаратистские настроения. Это такие регионы как Корсика, Сардиния и Сицилия. Значит, надо этих сепаратистов поддержать. Россия должна навязать США собственные правила игры, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему наступление, которое готовит Киев обернется еще большим крахом для Украины - в интервью Александра Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
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новости, сша, украина, россия, станислав крапивник, африка, ближний восток, война, базы, европа, сепаратизм
Новости, США, Украина, Россия, Станислав Крапивник, Африка, Ближний Восток, война, базы, Европа, сепаратизм

"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну

03:15 15.07.2024
 
© AP / Osamah Abdulrahman
- РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP / Osamah Abdulrahman
Читать в
Необходимо развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы. В Африке и на Ближнем Востоке полно сил, которые ненавидят США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Американцы будут гадить России, пока они не поверят, что могут получить по зубам. Необходимо развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы, сообщил эксперт.
Это необходимо, чтобы власти США думали не об Украине, а о собственной безопасности на территориях, которые они пытаются удержать в рамках своей "империи зла", добавил он.
"И в Африке, и на Ближнем Востоке полно сил, которые ненавидят США. Если и это не поможет, мы должны будем развязать против них прокси-войну в Европе", - указал Крапивник.
У всех крупных европейских стран есть регионы, где сильны сепаратистские настроения. Это такие регионы как Корсика, Сардиния и Сицилия. Значит, надо этих сепаратистов поддержать. Россия должна навязать США собственные правила игры, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, почему наступление, которое готовит Киев обернется еще большим крахом для Украины - в интервью Александра Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
Леонид Решетников интервью
12 июля, 07:21
Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦЛеонид Решетников - один из тех, кто провел в разведке более 30 лет. Был агентом, а закончил службу в Службе внешней разведки руководителем аналитического управления. То есть знает о разведке и внешней политике СССР-России не только с парадной стороны, но и с изнанки
 
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