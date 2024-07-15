"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну

Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ

Леонид Решетников - один из тех, кто провел в разведке более 30 лет. Был агентом, а закончил службу в Службе внешней разведки руководителем аналитического управления. То есть знает о разведке и внешней политике СССР-России не только с парадной стороны, но и с изнанки