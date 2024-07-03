Поликарпов объяснил, почему для ротации бойцов в зоне СВО необходимо провести новую мобилизацию
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных в Мурманской области
Если война не завершится к следующему году, необходимо настраиваться на то, что боевые действия будут вестись еще несколько лет. Поэтому необходима ротация не только бойцов на фронте, но и новых волн мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Проблема нехватки и необходимости ротации личного состава в российской армии по-прежнему существует. По мнению эксперта, в конце года следовало бы демобилизовать мобилизованных, которых отправили на СВО осенью 2022 года.
Но для этого в России придется провести еще одну частичную мобилизацию. В частности, об этом свидетельствуют последние события международной политики, добавил историк.
"Скорее всего, на выборах в США победит [экс-президент США Дональд] Трамп. Вся американская и мировая элита на это настроилась. Он станет президентом, если не произойдет каких-то экстраординарных событий. Теоретически мы можем договориться с республиканцами и закончить СВО на условиях, которые озвучил [Президент России] Владимир Путин", - отметил Поликарпов.
Но среди республиканцев могут взять верх "ястребы", которых устроит продолжение войны: она обеспечивает работу американского ОПК, а гибнут украинцы, которые пока не заканчиваются, добавил он.
Если война не завершится к следующему году, необходимо настраиваться на то, что боевые действия будут вестись еще несколько лет. Следовательно, в России уже сейчас нужно переводить тот же строительный комплекс на военные рельсы, полагает специалист.
По словам эксперта, в России нужно проводить ограниченную мобилизацию на некий ограниченный срок, а не бессрочную. Необходима ротация не только бойцов на фронте, но и новых волн мобилизованных, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.ру
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