https://ukraina.ru/20240703/1056013456.html

Поликарпов объяснил, почему для ротации бойцов в зоне СВО необходимо провести новую мобилизацию

Поликарпов объяснил, почему для ротации бойцов в зоне СВО необходимо провести новую мобилизацию - 03.07.2024 Украина.ру

Поликарпов объяснил, почему для ротации бойцов в зоне СВО необходимо провести новую мобилизацию

Если война не завершится к следующему году, необходимо настраиваться на то, что боевые действия будут вестись еще несколько лет. Поэтому необходима ротация не только бойцов на фронте, но и новых волн мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-07-03T05:20

2024-07-03T05:20

2024-07-03T05:20

новости

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

мобилизация

сво

бойцы

бои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039682867_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_241a58975c1143886953efb57f523ef6.jpg

Проблема нехватки и необходимости ротации личного состава в российской армии по-прежнему существует. По мнению эксперта, в конце года следовало бы демобилизовать мобилизованных, которых отправили на СВО осенью 2022 года. Но для этого в России придется провести еще одну частичную мобилизацию. В частности, об этом свидетельствуют последние события международной политики, добавил историк.Но среди республиканцев могут взять верх "ястребы", которых устроит продолжение войны: она обеспечивает работу американского ОПК, а гибнут украинцы, которые пока не заканчиваются, добавил он.Если война не завершится к следующему году, необходимо настраиваться на то, что боевые действия будут вестись еще несколько лет. Следовательно, в России уже сейчас нужно переводить тот же строительный комплекс на военные рельсы, полагает специалист.По словам эксперта, в России нужно проводить ограниченную мобилизацию на некий ограниченный срок, а не бессрочную. Необходима ротация не только бойцов на фронте, но и новых волн мобилизованных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, почему черноземы являются единственным огромным и самым ценным активом Украины - в статье Сергея Шиптенко: За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины

https://ukraina.ru/20240702/1055986421.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, мобилизация, сво, бойцы, бои, выборы