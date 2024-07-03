https://ukraina.ru/20240703/1055997076.html

Миронов пообещал добиться ужесточения миграционной политики для ряда иностранцев

Миронов пообещал добиться ужесточения миграционной политики для ряда иностранцев - 03.07.2024 Украина.ру

Миронов пообещал добиться ужесточения миграционной политики для ряда иностранцев

Члены партии "Справедливая Россия-за правду" выступают за радикальный пересмотр миграционной политики. Однако речь идет не о всех въезжающих, а о гражданах стран Средней Азии

2024-07-03T05:10

2024-07-03T05:10

2024-07-03T05:10

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.Он отметил, что большинство антимигрантских инициатив, в том числе по запретам на трудоустройство, внесенных его фракцией, Госдума отклонила. Однако, заявил Миронов, члены его партии намерены добиваться принятия антимигрантских предложений, которые обеспечат безопасность граждан России.В то же время, уточнил руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду", для граждан Украины, которые хотят приехать жить в Россию, миграционные условия, напротив, нужно ослабить. Причина - Россия немыслима без этих близких ей по духу людей.Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.

https://ukraina.ru/20240612/1055614516.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сергей миронов, украина.ру, госдума, средняя азия, мигранты, политика