Миронов пообещал добиться ужесточения миграционной политики для ряда иностранцев
Члены партии "Справедливая Россия-за правду" выступают за радикальный пересмотр миграционной политики. Однако речь идет не о всех въезжающих, а о гражданах стран Средней Азии
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
"Мы выступаем за отмену безвизового режима со странами Средней Азии, за вывод миграционной службы из МВД и переподчинение президенту. Мы за запрет диаспор, за высылку из страны всего клана, если его представитель совершил преступление на нашей территории", - сказал Миронов.
Он отметил, что большинство антимигрантских инициатив, в том числе по запретам на трудоустройство, внесенных его фракцией, Госдума отклонила. Однако, заявил Миронов, члены его партии намерены добиваться принятия антимигрантских предложений, которые обеспечат безопасность граждан России.
В то же время, уточнил руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду", для граждан Украины, которые хотят приехать жить в Россию, миграционные условия, напротив, нужно ослабить. Причина - Россия немыслима без этих близких ей по духу людей.
Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
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