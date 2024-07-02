России нужна "большая гиря": Поликарпов дал прогноз на ход СВО - 02.07.2024 Украина.ру
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России нужна "большая гиря": Поликарпов дал прогноз на ход СВО
России нужна "большая гиря": Поликарпов дал прогноз на ход СВО - 02.07.2024 Украина.ру
России нужна "большая гиря": Поликарпов дал прогноз на ход СВО
В настоящее время чаша военных весов находится в относительном равновесии, и чтобы ВС РФ могли и дальше перемалывать ВСУ со стоящей за ними западной военной машиной, нужны меры в первую очередь по рациональному расходованию российских ресурсов
2024-07-02T03:10
2024-07-02T03:10
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.Он добавил, что в качестве этой "большой гири" может выступать как помощь Москве от Северной Корее, но также и более рациональное расходование собственных средств и перераспределение человеческого ресурса."Нам нужно провести серьезный аудит всех ресурсов, которые у нас есть, чтобы использовать их для конкретных нужд фронта. Насколько я знаю, проблема нехватки и необходимости ротации личного состава по-прежнему существует. И я считаю, что нам в конце года следовало бы демобилизовать мобилизованных, которых отправили на СВО осенью 2022 года. А для этого нам придется провести еще одну частичную мобилизацию", - заявил Поликарпов.Подробнее о позиции Михаила Поликарпова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
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Новости, Россия, Украина.ру, прогноз, СВО

России нужна "большая гиря": Поликарпов дал прогноз на ход СВО

03:10 02.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В настоящее время чаша военных весов находится в относительном равновесии, и чтобы ВС РФ могли и дальше перемалывать ВСУ со стоящей за ними западной военной машиной, нужны меры в первую очередь по рациональному расходованию российских ресурсов
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
"Мы сейчас находимся в ситуации неустойчивого равновесия на фронте. У нас есть инициатива, но пока она не реализуется в полной мере из-за серьезного противодействия украинской армии. Чтобы выйти из-этого равновесия, мы должны положить на нашу чашу весов большую гирю, учитывая, что минимум до конца года противник будет получать западные вооружения", - сказал эксперт.
Он добавил, что в качестве этой "большой гири" может выступать как помощь Москве от Северной Корее, но также и более рациональное расходование собственных средств и перераспределение человеческого ресурса.
"Нам нужно провести серьезный аудит всех ресурсов, которые у нас есть, чтобы использовать их для конкретных нужд фронта. Насколько я знаю, проблема нехватки и необходимости ротации личного состава по-прежнему существует. И я считаю, что нам в конце года следовало бы демобилизовать мобилизованных, которых отправили на СВО осенью 2022 года. А для этого нам придется провести еще одну частичную мобилизацию", - заявил Поликарпов.
Подробнее о позиции Михаила Поликарпова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
- РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 13:31
Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в странеВ украинском экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта, почему на этом настаивают прибалтийские страны и как все это может сказаться на ситуации внутри Украины, которая и так уже накалена до предела.
 
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