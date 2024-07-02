России нужна "большая гиря": Поликарпов дал прогноз на ход СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
В настоящее время чаша военных весов находится в относительном равновесии, и чтобы ВС РФ могли и дальше перемалывать ВСУ со стоящей за ними западной военной машиной, нужны меры в первую очередь по рациональному расходованию российских ресурсов
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
"Мы сейчас находимся в ситуации неустойчивого равновесия на фронте. У нас есть инициатива, но пока она не реализуется в полной мере из-за серьезного противодействия украинской армии. Чтобы выйти из-этого равновесия, мы должны положить на нашу чашу весов большую гирю, учитывая, что минимум до конца года противник будет получать западные вооружения", - сказал эксперт.
Он добавил, что в качестве этой "большой гири" может выступать как помощь Москве от Северной Корее, но также и более рациональное расходование собственных средств и перераспределение человеческого ресурса.
"Нам нужно провести серьезный аудит всех ресурсов, которые у нас есть, чтобы использовать их для конкретных нужд фронта. Насколько я знаю, проблема нехватки и необходимости ротации личного состава по-прежнему существует. И я считаю, что нам в конце года следовало бы демобилизовать мобилизованных, которых отправили на СВО осенью 2022 года. А для этого нам придется провести еще одну частичную мобилизацию", - заявил Поликарпов.
Подробнее о позиции Михаила Поликарпова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
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