https://ukraina.ru/20240625/1055821813.html

Получают меньше, чем курьер: эксперт рассказал, что мешает борьбе с террором в России

Получают меньше, чем курьер: эксперт рассказал, что мешает борьбе с террором в России - 25.06.2024 Украина.ру

Получают меньше, чем курьер: эксперт рассказал, что мешает борьбе с террором в России

Для эффективной работы правоохранительной системы, ее сотрудники должны получать достойную заработную плату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-06-25T05:30

2024-06-25T05:30

2024-06-25T05:30

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терроризм

дагестан

полиция

россия

махачкала

мвд

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В воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте террористы атаковали работников полиции, православный храм и синагогу. Как сообщили в дагестанском Минздраве, в результате атаки погибли 20 человек, большая их часть - сотрудники МВД.Касательно работы силовых структур в деле борьбы с терроризмом, отметил Алехин, нужно говорить об увеличении уровня заработной платы сотрудников."Перетряхнуть систему власти в Дагестане вроде бы просто. Когда Русский мир и Русская власть сильна, на всей территории России всегда меньше терроризма и бунта. Но когда мы говорим "перетряхнуть", мы имеем в виду работу официальных силовых структур. И тут есть проблема, когда наши правоохранители получают зарплату в 40-50 тысяч рублей, которая меньше, чем у водителя или курьера", - сказал эксперт.Если мы хотим создать сильную и умную правоохранительную систему, нам нужно возрождать специальные учебные заведения: институты МВД и школы милиции, добавил он.О том, какие еще шаги нужно предпринять для победы над терроризмом - в материале издания Украина.ру Роман Алехин: Чтобы США и ВСУ ответили за Севастополь и Дагестан, Россия сделает простую и сложную вещь.

дагестан

россия

махачкала

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, терроризм, дагестан, полиция, россия, махачкала, мвд