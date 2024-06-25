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Получают меньше, чем курьер: эксперт рассказал, что мешает борьбе с террором в России
Получают меньше, чем курьер: эксперт рассказал, что мешает борьбе с террором в России - 25.06.2024 Украина.ру
Получают меньше, чем курьер: эксперт рассказал, что мешает борьбе с террором в России
Для эффективной работы правоохранительной системы, ее сотрудники должны получать достойную заработную плату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-06-25T05:30
2024-06-25T05:30
2024-06-25T05:30
новости
терроризм
дагестан
полиция
россия
махачкала
мвд
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В воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте террористы атаковали работников полиции, православный храм и синагогу. Как сообщили в дагестанском Минздраве, в результате атаки погибли 20 человек, большая их часть - сотрудники МВД.Касательно работы силовых структур в деле борьбы с терроризмом, отметил Алехин, нужно говорить об увеличении уровня заработной платы сотрудников."Перетряхнуть систему власти в Дагестане вроде бы просто. Когда Русский мир и Русская власть сильна, на всей территории России всегда меньше терроризма и бунта. Но когда мы говорим "перетряхнуть", мы имеем в виду работу официальных силовых структур. И тут есть проблема, когда наши правоохранители получают зарплату в 40-50 тысяч рублей, которая меньше, чем у водителя или курьера", - сказал эксперт.Если мы хотим создать сильную и умную правоохранительную систему, нам нужно возрождать специальные учебные заведения: институты МВД и школы милиции, добавил он.О том, какие еще шаги нужно предпринять для победы над терроризмом - в материале издания Украина.ру Роман Алехин: Чтобы США и ВСУ ответили за Севастополь и Дагестан, Россия сделает простую и сложную вещь.
дагестан
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, терроризм, дагестан, полиция, россия, махачкала, мвд
Получают меньше, чем курьер: эксперт рассказал, что мешает борьбе с террором в России
Для эффективной работы правоохранительной системы, ее сотрудники должны получать достойную заработную плату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте террористы атаковали работников полиции, православный храм и синагогу. Как сообщили в дагестанском Минздраве, в результате атаки погибли 20 человек, большая их часть - сотрудники МВД.
Касательно работы силовых структур в деле борьбы с терроризмом, отметил Алехин, нужно говорить об увеличении уровня заработной платы сотрудников.
"Перетряхнуть систему власти в Дагестане вроде бы просто. Когда Русский мир и Русская власть сильна, на всей территории России всегда меньше терроризма и бунта. Но когда мы говорим "перетряхнуть", мы имеем в виду работу официальных силовых структур. И тут есть проблема, когда наши правоохранители получают зарплату в 40-50 тысяч рублей, которая меньше, чем у водителя или курьера", - сказал эксперт.
Если мы хотим создать сильную и умную правоохранительную систему, нам нужно возрождать специальные учебные заведения: институты МВД и школы милиции, добавил он.