https://ukraina.ru/20240614/1055628989.html

За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам

За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам - 14.06.2024 Украина.ру

За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам

Незадолго до капитуляции ВСУ есть вероятность того, что Запад может пойти на прямое вмешательство в конфликт и ударить по территории РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-06-14T05:00

2024-06-14T05:00

2024-06-14T05:00

новости

запад

россия

сша

самойлов

нато

украина

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ракетный удар

крым

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Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.По мнению Полетаева, наиболее вероятны два основных варианта интервенции, которые могут нанести России наибольший ущерб:1) США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму.2) авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО.Такой сценарий возможен, но нельзя сказать, что его вероятность достаточно высокая, сказал Самойлов.По мнению политолога, в этом случае Запад будет преследовать одну конкретную цель: почти полностью уничтожить все объекты России военного и политического назначения на этих территориях.Конечно, теоретически Запад может запустить вторую и третью волну. Но при условии, что Россия никак не будет отвечать. Но ее ответ будет, сначала в части противодействия удару, а потом и по самому Западу, который его нанес, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, какая из стран Запада может первой ощутить на себе "дружественные поставки из России" можно прочитать в интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк

https://ukraina.ru/20240613/1055621198.html

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новости, запад, россия, сша, самойлов, нато, украина, война, ракетный удар, крым, новые регионы, авиация