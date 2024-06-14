За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам - 14.06.2024 Украина.ру
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За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам
За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам - 14.06.2024 Украина.ру
За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам
Незадолго до капитуляции ВСУ есть вероятность того, что Запад может пойти на прямое вмешательство в конфликт и ударить по территории РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-06-14T05:00
2024-06-14T05:00
новости
запад
россия
сша
самойлов
нато
украина
война
ракетный удар
крым
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Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.По мнению Полетаева, наиболее вероятны два основных варианта интервенции, которые могут нанести России наибольший ущерб:1) США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму.2) авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО.Такой сценарий возможен, но нельзя сказать, что его вероятность достаточно высокая, сказал Самойлов.По мнению политолога, в этом случае Запад будет преследовать одну конкретную цель: почти полностью уничтожить все объекты России военного и политического назначения на этих территориях.Конечно, теоретически Запад может запустить вторую и третью волну. Но при условии, что Россия никак не будет отвечать. Но ее ответ будет, сначала в части противодействия удару, а потом и по самому Западу, который его нанес, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, какая из стран Запада может первой ощутить на себе "дружественные поставки из России" можно прочитать в интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк
https://ukraina.ru/20240613/1055621198.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, сша, самойлов, нато, украина, война, ракетный удар, крым, новые регионы, авиация
Новости, Запад, Россия, США, Самойлов, НАТО, Украина, война, ракетный удар, Крым, Новые регионы, авиация

За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам

05:00 14.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF
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Незадолго до капитуляции ВСУ есть вероятность того, что Запад может пойти на прямое вмешательство в конфликт и ударить по территории РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.
По мнению Полетаева, наиболее вероятны два основных варианта интервенции, которые могут нанести России наибольший ущерб:
1) США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму.
2) авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО.
Такой сценарий возможен, но нельзя сказать, что его вероятность достаточно высокая, сказал Самойлов.
По мнению политолога, в этом случае Запад будет преследовать одну конкретную цель: почти полностью уничтожить все объекты России военного и политического назначения на этих территориях.
"У Запада есть стопроцентная уверенность в том, что эти объекты больше не будут функционировать? А что будет, если он эти объекты полностью не уничтожат в результате первого удара? Запускать вторую и третью волну?", - подчеркнул эксперт.
Конечно, теоретически Запад может запустить вторую и третью волну. Но при условии, что Россия никак не будет отвечать. Но ее ответ будет, сначала в части противодействия удару, а потом и по самому Западу, который его нанес, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.ру
О том, какая из стран Запада может первой ощутить на себе "дружественные поставки из России" можно прочитать в интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк
Владислав Угольный интервью
Вчера, 06:06
Владислав Угольный: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнямиИ российские, и украинские, и западные аналитики ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который мы постепенно обходим. Для полного окружения этого города нам нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра
 
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Заголовок открываемого материала
05:10Ресурс Киева исчерпан: эксперт о том, как "эффект бабочки" может спровоцировать наступление ВС РФ в Сумах
05:00За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам
04:50Эти цифры впечатляют: полковник Баранец объяснил, что означают 50 тысяч ежемесячных потерь ВСУ
04:35"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет
04:20Это наша законная цель: Безсонов о том, почему нужно сбивать БпЛА над морем и проводить ядерные учения
04:10Жаркая схватка за Славянск и Краматорск и буферная зона в Харькове: полковник Баранец дал прогноз по СВО
04:00Пытаются приучить нас к боли: Безсонов о том, почему Запад хочет сварить "лягушку на медленном огне"
03:50"Они – по нам, мы – по ним." Политолог раскрыл, что будет, если США ударят по ВС РФ на Запорожье
03:40На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии
03:30"До Одессы и Румынии точно долетят": Самойлов рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар США
03:15"Самолет будет сбит, корабль - потоплен": Самойлов раскрыл, что ждет США, если они ударят по Запорожью
03:00"Мы не будет бить по Жешуву": эксперт объяснил, почему не нужно расширять конфликт на территорию НАТО
19:00Яна Амелина о стремлении Пашиняна выйти из ОДКБ: Геополитическая гибель Армении неотвратима
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