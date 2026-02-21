Перенджиев: Для создания единого океанского флота России и Китая нужно создавать военный союз - 21.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260221/perendzhiev-dlya-sozdaniya-edinogo-okeanskogo-flota-rossii-i-kitaya-nuzhno-sozdavat-voennyy-soyuz-1075896241.html
Перенджиев: Для создания единого океанского флота России и Китая нужно создавать военный союз
Перенджиев: Для создания единого океанского флота России и Китая нужно создавать военный союз - 21.02.2026 Украина.ру
Перенджиев: Для создания единого океанского флота России и Китая нужно создавать военный союз
Идея создания единого океанского флота России и Китая требует полноценного военного союза. Но пока страны активнее взаимодействуют в финансовой сфере. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-02-21T04:45
2026-02-21T04:45
новости
россия
китай
пекин
александр перенджиев
владимир путин
украина.ру
шос
нато
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103307/46/1033074618_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_ed4663c310ce7a09935a5ae91795d806.jpg
Рассуждая о возможности создания единого океанского флота России и Китая, эксперт назвал главное условие. "Чтобы идти по этому пути, нужно создавать полноценный военный союз России и Китая. А Китай пока не очень торопится создавать единую структуру безопасности" , — заявил Перенджиев.Он напомнил о реакции Пекина на предложение президента России. "Когда в 2023 году Путин на саммите ШОС предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС в структуру обеспечения коллективной безопасности объединения, это предложение нашего президента было встречено с определенным холодком" , — пояснил эксперт.По словам Перенджиева, во время визитов в Китай секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу наверняка поднимает эту тему. "Но то, что информации об этом в публичном пространстве нет, говорит о том, что пока стороны точки соприкосновения не нашли" , — добавил он.При этом финансовое взаимодействие развивается активнее. "На финансово-экономическом фронте мы точно будем действовать, создавая единую, независимую от США банковскую систему. Понимание этого у нас есть, поэтому формируется банковский союз России и Китая" , — подчеркнул военный эксперт.Он уточнил, что создаются банки и единые фонды в рамках ШОС и БРИКС. "Пока экономическое взаимодействие важнее военного. А идеи о едином океанском флоте будут развиваться в рамках совместных учений "Морское взаимодействие"" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
россия
китай
пекин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103307/46/1033074618_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_710bb6e895c1bd46aa2fc21f85115c54.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, пекин, александр перенджиев, владимир путин, украина.ру, шос, нато, брикс, флот, военные учения, учения, главные новости, партнерство, военный эксперт, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Китай, Пекин, Александр Перенджиев, Владимир Путин, Украина.ру, ШОС, НАТО, БРИКС, флот, военные учения, Учения, Главные новости, партнерство, военный эксперт, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Перенджиев: Для создания единого океанского флота России и Китая нужно создавать военный союз

04:45 21.02.2026
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Пётр Моргунов" пришел в Североморск
Большой десантный корабль Пётр Моргунов пришел в Североморск - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Идея создания единого океанского флота России и Китая требует полноценного военного союза. Но пока страны активнее взаимодействуют в финансовой сфере. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Рассуждая о возможности создания единого океанского флота России и Китая, эксперт назвал главное условие. "Чтобы идти по этому пути, нужно создавать полноценный военный союз России и Китая. А Китай пока не очень торопится создавать единую структуру безопасности" , — заявил Перенджиев.
Он напомнил о реакции Пекина на предложение президента России. "Когда в 2023 году Путин на саммите ШОС предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС в структуру обеспечения коллективной безопасности объединения, это предложение нашего президента было встречено с определенным холодком" , — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, во время визитов в Китай секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу наверняка поднимает эту тему. "Но то, что информации об этом в публичном пространстве нет, говорит о том, что пока стороны точки соприкосновения не нашли" , — добавил он.
При этом финансовое взаимодействие развивается активнее. "На финансово-экономическом фронте мы точно будем действовать, создавая единую, независимую от США банковскую систему. Понимание этого у нас есть, поэтому формируется банковский союз России и Китая" , — подчеркнул военный эксперт.
Он уточнил, что создаются банки и единые фонды в рамках ШОС и БРИКС. "Пока экономическое взаимодействие важнее военного. А идеи о едином океанском флоте будут развиваться в рамках совместных учений "Морское взаимодействие"" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКитайПекинАлександр ПеренджиевВладимир ПутинУкраина.руШОСНАТОБРИКСфлотвоенные ученияУченияГлавные новостипартнерствовоенный экспертдзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:45Перенджиев: Для создания единого океанского флота России и Китая нужно создавать военный союз
04:30Будут отрезвляющие меры: Анпилогов про ответ на удары по энергетике Белгорода и новой тактике ВС РФ
04:15Перенджиев: Для защиты танкеров нужна не только охрана, но и политическая воля открыть огонь
04:00Специфика продвижения в "серой зоне": Анпилогов рассказал про ситуацию под Константиновкой
23:30Контролировать Харьков, Днепропетровск и Одессу и не быть на крючке у США. Что нужно для мира на Украине
23:23Украинские боевики бьют по Саратовской области
23:13Иранский поход США против России и Китая
23:04Зеленский заявил, что Россия и США давят на Украину с требованием провести выборы, чтобы заменить его
22:40Совет передела мира. Как Трамп готовится раздельно заново покорять мир
22:33Обломки БПЛА в Северском районе повредили дома и ЛЭП. Главные новости к этому часу
22:14При атаке украинских дронов на Краснодар пострадал человек
21:59Беспилотник рухнул около гимназии в Краснодаре, повреждены автомобили, объявлена воздушная тревога
21:34Таисия Повалий: в Киев я ещё вернусь, и он обязательно будет русским! Большое интервью на "Украина.ру"
21:10При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, пятеро ранены
21:06Энергетики со всей России прибывают в Белгород для помощи в восстановлении энергоснабжения
21:03На Украине резко дорожает связь: оператор "Водафон" повышает тарифы на 25% на фоне энергокризиса
20:43Подполковник ВКС РФ вернулся домой из украинского плена и рассказал о пытках
20:20Венгрия заблокировала €90 млрд кредита ЕС для Украины
20:18Британцы выяснили, зачем Байден звонил Путину
19:52Верховный суд США отменил тарифы Трампа
Лента новостейМолния