Перенджиев: Для создания единого океанского флота России и Китая нужно создавать военный союз

Идея создания единого океанского флота России и Китая требует полноценного военного союза. Но пока страны активнее взаимодействуют в финансовой сфере. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Рассуждая о возможности создания единого океанского флота России и Китая, эксперт назвал главное условие. "Чтобы идти по этому пути, нужно создавать полноценный военный союз России и Китая. А Китай пока не очень торопится создавать единую структуру безопасности" , — заявил Перенджиев.Он напомнил о реакции Пекина на предложение президента России. "Когда в 2023 году Путин на саммите ШОС предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС в структуру обеспечения коллективной безопасности объединения, это предложение нашего президента было встречено с определенным холодком" , — пояснил эксперт.По словам Перенджиева, во время визитов в Китай секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу наверняка поднимает эту тему. "Но то, что информации об этом в публичном пространстве нет, говорит о том, что пока стороны точки соприкосновения не нашли" , — добавил он.При этом финансовое взаимодействие развивается активнее. "На финансово-экономическом фронте мы точно будем действовать, создавая единую, независимую от США банковскую систему. Понимание этого у нас есть, поэтому формируется банковский союз России и Китая" , — подчеркнул военный эксперт.Он уточнил, что создаются банки и единые фонды в рамках ШОС и БРИКС. "Пока экономическое взаимодействие важнее военного. А идеи о едином океанском флоте будут развиваться в рамках совместных учений "Морское взаимодействие"" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

