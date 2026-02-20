https://ukraina.ru/20260220/britantsy-vyyasnili-zachem-bayden-zvonil-putinu-1075906667.html

Британцы выяснили, зачем Байден звонил Путину

Ныне отставной президент США Джо Байден в 2021 году после доклада разведки позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила британская газета The Guardian

По информации издания, поводом для звонка Байдена российскому коллеге стали сведения о том, что Путин мог обосновать проведение военной операции на Украине в ежегодном послании Федеральному собранию.Разведка США представила Байдену доклад за неделю до выступления президента России перед парламентариями. Бывший директор национальной разведки США Эврил Хейнс подтвердила, что такой звонок был и Байден в ходе разговора с Путиным выразил свою обеспокоенность, предложив провести двустороннюю встречу в ближайшие месяцы.Путин выступил с посланием к парламентариям России. В нём американская сторона не усмотрела угроз. Минобороны РФ тоже не предоставило поводов для беспокойства. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Воевать ещё три года, Залужный — покушения и откровения. Итоги 20 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

