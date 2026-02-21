https://ukraina.ru/20260221/perendzhiev-dlya-zaschity-tankerov-nuzhna-ne-tolko-okhrana-no-i-politicheskaya-volya-otkryt-ogon-1075889044.html

Перенджиев: Для защиты танкеров нужна не только охрана, но и политическая воля открыть огонь

Россия будет защищать танкеры от пиратства: вооруженной охраной, боевыми катерами и БПЛА. Но главное — иметь политическую волю открыть огонь по нападающим. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее Николай Патрушев заявил, что НАТО планирует блокировать Калининград, захватывать торговые суда и устраивать диверсии. Если урегулировать ситуацию мирно не выйдет, блокаду будет прорывать ВМФ России. На ключевых морских направлениях, включая удаленные регионы, должны постоянно находиться силы, готовые "охладить пыл западных корсаров".Отвечая на вопрос об усилении санкций ЕС против танкерного флота и угрозе пиратства, эксперт заявил о комплексном подходе. "Будем работать сразу в нескольких направлениях. Речь идет о комплексе мер. На каком-то судне может быть вооруженная охрана. Какое-то судно может сопровождаться боевым катером с соответствующим вооружением" , — пояснил Перенджиев.По его словам, некоторым танкерам можно предоставить дистанционное сопровождение с помощью беспилотных аппаратов: надводных, подводных и воздушных. Также их могут сопровождать обычные самолеты.По словам аналитика, важно не только обозначать охрану, а иметь политическую волю открыть огонь в случае необходимости. Как минимум должен быть какой-то предупредительный удар по тем, кто пытается на корабль напасть, добавил Перенджиев.Он резюмировал, что разнообразие мер позволит надежно прикрыть торговый флот. "Потому-то я и говорю, что можно и охрану предоставить, и в комплексе их сопровождать. Разнообразие мер позволит защитить наш торговый флот" , — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

