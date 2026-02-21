Перенджиев: Для защиты танкеров нужна не только охрана, но и политическая воля открыть огонь - 21.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260221/perendzhiev-dlya-zaschity-tankerov-nuzhna-ne-tolko-okhrana-no-i-politicheskaya-volya-otkryt-ogon-1075889044.html
Перенджиев: Для защиты танкеров нужна не только охрана, но и политическая воля открыть огонь
Перенджиев: Для защиты танкеров нужна не только охрана, но и политическая воля открыть огонь - 21.02.2026 Украина.ру
Перенджиев: Для защиты танкеров нужна не только охрана, но и политическая воля открыть огонь
Россия будет защищать танкеры от пиратства: вооруженной охраной, боевыми катерами и БПЛА. Но главное — иметь политическую волю открыть огонь по нападающим. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-02-21T04:15
2026-02-21T04:15
новости
россия
балтика
калининград
александр перенджиев
нато
украина.ру
вмф
николай патрушев
танкер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072386540_0:41:1043:628_1920x0_80_0_0_3b9610087b78b2d0ac5abc7029349fc9.jpg
Ранее Николай Патрушев заявил, что НАТО планирует блокировать Калининград, захватывать торговые суда и устраивать диверсии. Если урегулировать ситуацию мирно не выйдет, блокаду будет прорывать ВМФ России. На ключевых морских направлениях, включая удаленные регионы, должны постоянно находиться силы, готовые "охладить пыл западных корсаров".Отвечая на вопрос об усилении санкций ЕС против танкерного флота и угрозе пиратства, эксперт заявил о комплексном подходе. "Будем работать сразу в нескольких направлениях. Речь идет о комплексе мер. На каком-то судне может быть вооруженная охрана. Какое-то судно может сопровождаться боевым катером с соответствующим вооружением" , — пояснил Перенджиев.По его словам, некоторым танкерам можно предоставить дистанционное сопровождение с помощью беспилотных аппаратов: надводных, подводных и воздушных. Также их могут сопровождать обычные самолеты.По словам аналитика, важно не только обозначать охрану, а иметь политическую волю открыть огонь в случае необходимости. Как минимум должен быть какой-то предупредительный удар по тем, кто пытается на корабль напасть, добавил Перенджиев.Он резюмировал, что разнообразие мер позволит надежно прикрыть торговый флот. "Потому-то я и говорю, что можно и охрану предоставить, и в комплексе их сопровождать. Разнообразие мер позволит защитить наш торговый флот" , — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
россия
балтика
калининград
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072386540_70:0:950:660_1920x0_80_0_0_479f705b0b170e7706225d1e97ade81f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, балтика, калининград, александр перенджиев, нато, украина.ру, вмф, николай патрушев, танкер, флот, бпла, охрана, блокировка, новости россии, самолет, нападение, пираты, военный эксперт
Новости, Россия, Балтика, Калининград, Александр Перенджиев, НАТО, Украина.ру, ВМФ, Николай Патрушев, танкер, флот, БПЛА, охрана, блокировка, новости России, самолет, нападение, пираты, военный эксперт

Перенджиев: Для защиты танкеров нужна не только охрана, но и политическая воля открыть огонь

04:15 21.02.2026
 
© Фото : соцсетигорящий танкер в Чёрном море
горящий танкер в Чёрном море - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Россия будет защищать танкеры от пиратства: вооруженной охраной, боевыми катерами и БПЛА. Но главное — иметь политическую волю открыть огонь по нападающим. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Николай Патрушев заявил, что НАТО планирует блокировать Калининград, захватывать торговые суда и устраивать диверсии. Если урегулировать ситуацию мирно не выйдет, блокаду будет прорывать ВМФ России. На ключевых морских направлениях, включая удаленные регионы, должны постоянно находиться силы, готовые "охладить пыл западных корсаров".
Отвечая на вопрос об усилении санкций ЕС против танкерного флота и угрозе пиратства, эксперт заявил о комплексном подходе. "Будем работать сразу в нескольких направлениях. Речь идет о комплексе мер. На каком-то судне может быть вооруженная охрана. Какое-то судно может сопровождаться боевым катером с соответствующим вооружением" , — пояснил Перенджиев.
По его словам, некоторым танкерам можно предоставить дистанционное сопровождение с помощью беспилотных аппаратов: надводных, подводных и воздушных. Также их могут сопровождать обычные самолеты.
По словам аналитика, важно не только обозначать охрану, а иметь политическую волю открыть огонь в случае необходимости. Как минимум должен быть какой-то предупредительный удар по тем, кто пытается на корабль напасть, добавил Перенджиев.
Он резюмировал, что разнообразие мер позволит надежно прикрыть торговый флот. "Потому-то я и говорю, что можно и охрану предоставить, и в комплексе их сопровождать. Разнообразие мер позволит защитить наш торговый флот" , — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБалтикаКалининградАлександр ПеренджиевНАТОУкраина.руВМФНиколай ПатрушевтанкерфлотБПЛАохранаблокировкановости Россиисамолетнападениепиратывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:45Перенджиев: Для создания единого океанского флота России и Китая нужно создавать военный союз
04:30Будут отрезвляющие меры: Анпилогов про ответ на удары по энергетике Белгорода и новой тактике ВС РФ
04:15Перенджиев: Для защиты танкеров нужна не только охрана, но и политическая воля открыть огонь
04:00Специфика продвижения в "серой зоне": Анпилогов рассказал про ситуацию под Константиновкой
23:30Контролировать Харьков, Днепропетровск и Одессу и не быть на крючке у США. Что нужно для мира на Украине
23:23Украинские боевики бьют по Саратовской области
23:13Иранский поход США против России и Китая
23:04Зеленский заявил, что Россия и США давят на Украину с требованием провести выборы, чтобы заменить его
22:40Совет передела мира. Как Трамп готовится раздельно заново покорять мир
22:33Обломки БПЛА в Северском районе повредили дома и ЛЭП. Главные новости к этому часу
22:14При атаке украинских дронов на Краснодар пострадал человек
21:59Беспилотник рухнул около гимназии в Краснодаре, повреждены автомобили, объявлена воздушная тревога
21:34Таисия Повалий: в Киев я ещё вернусь, и он обязательно будет русским! Большое интервью на "Украина.ру"
21:10При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, пятеро ранены
21:06Энергетики со всей России прибывают в Белгород для помощи в восстановлении энергоснабжения
21:03На Украине резко дорожает связь: оператор "Водафон" повышает тарифы на 25% на фоне энергокризиса
20:43Подполковник ВКС РФ вернулся домой из украинского плена и рассказал о пытках
20:20Венгрия заблокировала €90 млрд кредита ЕС для Украины
20:18Британцы выяснили, зачем Байден звонил Путину
19:52Верховный суд США отменил тарифы Трампа
Лента новостейМолния