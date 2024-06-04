https://ukraina.ru/20240604/1055476276.html

Киев во тьме, путь в НАТО, обстрелы. Итоги 4 июня

Киев во тьме, путь в НАТО, обстрелы. Итоги 4 июня - 04.06.2024 Украина.ру

Киев во тьме, путь в НАТО, обстрелы. Итоги 4 июня

В семи областях Украины экстренные отключения света; в Белгородской области пострадавшие после обстрелов; тернистый путь Украины в НАТО

2024-06-04T18:03

2024-06-04T18:03

2024-06-04T18:03

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нато

укрэнерго

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Лимиты электроэнергии"День. Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дало команду на экстренные отключения. Графики пока что не работают", – написал днем 4 июня в соцсетях гендиректор украинской компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.В "Укрэнегрго" подтвердили экстренные отключения сразу в нескольких областях Украины: они были введены в введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также в Киеве."Эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений", – сказано в опубликованном сообщении.Перебои с подачей электроэнергии могут быть и на украинских объектах критической инфраструктуры, предупредили в "Укрэнерго".Премьер Украины Денис Шмыгаль также заявил во вторник, что экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни украинцев долгое время."Последствия атак на энергетику долгосрочные. Таким образом, экономия будет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы", – приводит слова Шмыгаля Камбин.Ситуация в энергетике очень сложная, признал министр. По его словам, сейчас украинские власти работают над расширением импорта из Европы до 2,2 гигаватт."Это не означает НАТО"Альянс НАТО никогда не был так силен как сейчас, но все забывают о "последствиях успеха России на Украине", заявил президент США Джо Байден в интервью TIME.По его мнению, президент России Владимир Путин хочет восстановления Советского Союза и существованию альтернативного военного блока, в который входила бы Польша. Европа борется против этого больше, чем США, сказал Байден."Мир на Украине", заявил он, означает, что Украина "никогда, никогда, никогда" не войдет в состав России, но не означает ее членство в НАТО.Он отметил "значительную коррупцию" на Украине, которую видел там, приезжая еще в качестве сенатора и вице-президента.Поражение Украины, в очередной раз заявил Байден, означает "уход [из союзников] всех стран вдоль фактической границы России".Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем телеграм-канале задался вопросом, нужно ли Украине в НАТО в целом:"Байден не хочет видеть Украину в НАТО, Трамп не хочет, похоже, это единственный вопрос, на который они смотрят одинаково.Не совсем понятно одно, зачем мы в эту историю с погоней за мифическим членством полезли столько лет назад, и никак не прекратим до сих пор.Безопасней от внесения в Конституцию евроатлантических устремлений явно не стало, или я что то путаю, а?", – написал он.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 4 июня, в День венгерского национального единства в годовщину заключения Трианонского договора 1920 года заявил, что НАТО создает угрозу мировой войны, но у венгров есть шанс избежать ее."Центральной Европе сейчас грозит та же опасность, что и 110 лет назад. Новый имперский интерес хочет вовлечь нас в войну. Снова есть подстрекатели к войне, служащие интересам империи, ложные пророки и иностранные агенты..." - заявил Орбан.По мнению Орбана, у Венгрии будет возможность избежать участия в войне, если на выборах в Европарламент народ поддержит сторонников мира и суверенитета.Премьер-министр Венгрии также предупредил, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну. Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.ОбстрелыВо вторник ВСУ несколько раз обстреляли Белгородскую область – есть пострадавшие.Атаке с помощью беспилотника подвергся грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия в Шебекино, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Он уточнил, что пострадавший самостоятельно обратился в больницу, специалисты оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается."После обработки ран пострадавший будет переведен для дальнейшего лечения в больницу № 2 города Белгорода. В результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания", – сказано в телеграм-канале главы региона.Еще один водитель (служебного автобуса) пострадал в Белгородской области в первой половине дня: под обстрел попал автобус сельскохозяйственного предприятия в селе Байцуры. Водитель получил контузию.Воздушная тревога была объявлена в Курчатове Курской области, где расположена Курская АЭС.Сейчас она работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений, сообщили в пресс-службе станции.В Минобороны прокомментировали тревогу:"Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Курской области", – сообщили в военном ведомстве.

https://ukraina.ru/20240604/1055469346.html

https://ukraina.ru/20240604/1055466790.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, белгородская область, россия, джо байден, виктор орбан, нато, укрэнерго, верховная рада, денис шмыгаль