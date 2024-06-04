Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии - 04.06.2024 Украина.ру
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Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии
Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии - 04.06.2024 Украина.ру
Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии
Венгрия может избежать участия в большой войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в поселении Гест на границе с Румынией
2024-06-04T14:40
2024-06-04T14:40
новости
венгрия
россия
румыния
виктор орбан
владимир путин
нато
европарламент
европа
война
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Во вторник, 4 июня, в Венгрии отмечается День венгерского национального единства в годовщину заключения Трианонского договора 1920 года. Согласно этому договору, Венгрия лишилась более 70% территорий, 3 миллиона этнических венгров оказались за границей.Венгерский лидер призвал народ, чтобы воспрепятстовать участию Венгрии в новой европейской войне.По мнению Орбана, у Венгрии будет такая возможность, если на выборах в Европарламент народ поддержит сторонников мира и суверенитета.Ранее венгерский премьер заявил, что Североатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Он подчеркнул, что НАТО создавалась как оборонительный союз. Орбан назвал это абсурдом и сравнил с тем, "если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом“.Премьер-министр Венгрии также предупредил, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну.Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Разговоры об этом ведутся, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Подробнее о политике Венгрии - в материале Олега Хавича Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы" на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, россия, румыния, виктор орбан, владимир путин, нато, европарламент, европа, война
Новости, Венгрия, Россия, Румыния, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО, Европарламент, Европа, война

Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии

14:40 04.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Венгрия может избежать участия в большой войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в поселении Гест на границе с Румынией
Во вторник, 4 июня, в Венгрии отмечается День венгерского национального единства в годовщину заключения Трианонского договора 1920 года. Согласно этому договору, Венгрия лишилась более 70% территорий, 3 миллиона этнических венгров оказались за границей.
"Центральной Европе сейчас грозит та же опасность, что и 110 лет назад. Новый имперский интерес хочет вовлечь нас в войну. Снова есть подстрекатели к войне, служащие интересам империи, ложные пророки и иностранные агенты..." - заявил Орбан.
Венгерский лидер призвал народ, чтобы воспрепятстовать участию Венгрии в новой европейской войне.
По мнению Орбана, у Венгрии будет такая возможность, если на выборах в Европарламент народ поддержит сторонников мира и суверенитета.
Ранее венгерский премьер заявил, что Североатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Он подчеркнул, что НАТО создавалась как оборонительный союз. Орбан назвал это абсурдом и сравнил с тем, "если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом“.
Премьер-министр Венгрии также предупредил, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну.
Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Разговоры об этом ведутся, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Подробнее о политике Венгрии - в материале Олега Хавича Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы" на сайте Украина.ру.
 
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