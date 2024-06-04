https://ukraina.ru/20240604/1055468745.html
Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии
Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии - 04.06.2024 Украина.ру
Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии
Венгрия может избежать участия в большой войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в поселении Гест на границе с Румынией
2024-06-04T14:40
2024-06-04T14:40
2024-06-04T14:40
новости
венгрия
россия
румыния
виктор орбан
владимир путин
нато
европарламент
европа
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_221d1ee307bbeaf6db35613051e5865e.jpg
Во вторник, 4 июня, в Венгрии отмечается День венгерского национального единства в годовщину заключения Трианонского договора 1920 года. Согласно этому договору, Венгрия лишилась более 70% территорий, 3 миллиона этнических венгров оказались за границей.Венгерский лидер призвал народ, чтобы воспрепятстовать участию Венгрии в новой европейской войне.По мнению Орбана, у Венгрии будет такая возможность, если на выборах в Европарламент народ поддержит сторонников мира и суверенитета.Ранее венгерский премьер заявил, что Североатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Он подчеркнул, что НАТО создавалась как оборонительный союз. Орбан назвал это абсурдом и сравнил с тем, "если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом“.Премьер-министр Венгрии также предупредил, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну.Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Разговоры об этом ведутся, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Подробнее о политике Венгрии - в материале Олега Хавича Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы" на сайте Украина.ру.
венгрия
россия
румыния
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7f86ce7b637cffd8de748e8e08a01b07.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, россия, румыния, виктор орбан, владимир путин, нато, европарламент, европа, война
Новости, Венгрия, Россия, Румыния, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО, Европарламент, Европа, война
Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии
Венгрия может избежать участия в большой войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в поселении Гест на границе с Румынией
Во вторник, 4 июня, в Венгрии отмечается День венгерского национального единства в годовщину заключения Трианонского договора 1920 года. Согласно этому договору, Венгрия лишилась более 70% территорий, 3 миллиона этнических венгров оказались за границей.
"Центральной Европе сейчас грозит та же опасность, что и 110 лет назад. Новый имперский интерес хочет вовлечь нас в войну. Снова есть подстрекатели к войне, служащие интересам империи, ложные пророки и иностранные агенты..." - заявил Орбан.
Венгерский лидер призвал народ, чтобы воспрепятстовать участию Венгрии в новой европейской войне.
По мнению Орбана, у Венгрии будет такая возможность, если на выборах в Европарламент народ поддержит сторонников мира и суверенитета.
Ранее венгерский премьер заявил
, что Североатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Он подчеркнул, что НАТО создавалась как оборонительный союз. Орбан назвал это абсурдом и сравнил с тем, "если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом“.
Премьер-министр Венгрии также предупредил
, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну.
Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.
Президент России Владимир Путин
неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Разговоры об этом ведутся, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Подробнее о политике Венгрии - в материале Олега Хавича Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы"
на сайте Украина.ру.