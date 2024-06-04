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Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии

Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии - 04.06.2024 Украина.ру

Есть шанс избежать войны: Орбан рассказал о возможностях Венгрии

Венгрия может избежать участия в большой войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в поселении Гест на границе с Румынией

2024-06-04T14:40

2024-06-04T14:40

2024-06-04T14:40

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Во вторник, 4 июня, в Венгрии отмечается День венгерского национального единства в годовщину заключения Трианонского договора 1920 года. Согласно этому договору, Венгрия лишилась более 70% территорий, 3 миллиона этнических венгров оказались за границей.Венгерский лидер призвал народ, чтобы воспрепятстовать участию Венгрии в новой европейской войне.По мнению Орбана, у Венгрии будет такая возможность, если на выборах в Европарламент народ поддержит сторонников мира и суверенитета.Ранее венгерский премьер заявил, что Североатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Он подчеркнул, что НАТО создавалась как оборонительный союз. Орбан назвал это абсурдом и сравнил с тем, "если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом“.Премьер-министр Венгрии также предупредил, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну.Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Разговоры об этом ведутся, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Подробнее о политике Венгрии - в материале Олега Хавича Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы" на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, россия, румыния, виктор орбан, владимир путин, нато, европарламент, европа, война