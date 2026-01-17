СК установил подробности покушения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 января - 17.01.2026 Украина.ру
СК установил подробности покушения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 января
СК установил подробности покушения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 января - 17.01.2026 Украина.ру
СК установил подробности покушения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 января
В СК РФ рассказали, откуда прислали грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2026-01-17T13:08
2026-01-17T13:11
Грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова прислали из Германии в Москву, рассказал РИА Новости и.о. руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.Ранее, в конце декабря 2024 года основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов сообщил РИА Новости, что Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в Москве. По его словам, теракт был предотвращён российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года."В ходе расследования уголовного дела было установлено, что посылка с рамкой, в которой было заложено самодельное взрывное устройство, была отправлена из Германии в Москву", — рассказал Цветаев.Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он был создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.Обстрелы и налётыУтром 17 января Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 47 – над акваторией Чёрного моря, 29 – над территорией Белгородской области, 12 – над территорией Курской области, 4 – над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Астраханской области, 2 – над территорией Республики Крым, 1 – над акваторией Азовского моря", — указывалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины один раз на донецком направлении атаковали этот регион, выпустив один боеприпас.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Поступили дополнительные сведения о ранении двух гражданских лиц в Димитрове (29.11.2025) и Красноармейске (10.01.2026). Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 29 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Раденск — 6; Каховка — 7; Новая Каховка — 5; Новая Збурьевка — 3; Великие Копани — 4; Тарасовка — 2; Новая Маячка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Днепряны, Великая Лепетиха, Заводовка и Корсунка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 17 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий. В Белгородском округе посёлок Малиновка, сёла Стрелецкое и Николаевка атакованы 3 беспилотниками. Кроме того, над округом сбит и подавлен 31 БПЛА. От ударов дронов в селе Николаевка повреждён объект инфраструктуры, в посёлке Малиновка — ангар и 2 ГАЗели, а также огнём уничтожен трактор. В результате падения обломков сбитых беспилотников в посёлке Северный повреждена машина, в селе Стрелецкое — частный дом", — отмечалось в сводке.В Борисовском округе село Берёзовка подверглось атакам двух FPV-дронов — повреждён автомобиль. Кроме того, над округом сбиты 8 беспилотников.В Валуйском округе по сёлам Борки и Казинка совершены атаки 4 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. Последствий нет.Над Волоконовским округом сбиты 10 беспилотников. Без повреждений."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Рождественка выпущен 21 боеприпас в ходе 6 обстрелов и нанесены удары 15 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Новостроевка-Первая повреждены частный дом, линия электропередачи, административное здание и 3 автомобиля, в селе Гора-Подол — линия электропередачи, в городе Грайворон — автомобиль", — сообщил губернатор.В Губкинском округе город Губкин и посёлок Троицкий атакованы 3 беспилотниками, 2 из которых сбиты. Последствий нет.Над Корочанским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Без последствий. Над Красненским округом сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Повреждений нет. Над Красногвардейским округом системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий."В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Дубино, Задорожный, Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Надежевка и Теребрено выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 17 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. Информация о последствиях уточняется", — оказывалось в сводке.Над Новооскольским округом сбиты 4 беспилотника. Последствий нет. Над Прохоровским округом сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Без последствий. Над Ракитянским округом сбиты 5 беспилотников. Повреждений нет.В Ровеньском округе село Жабское атаковано одним беспилотником. Повреждён инфраструктурный объект.Над Старооскольским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без повреждений.Над Чернянским округом сбиты 25 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждён легковой автомобиль. Также над округом сбиты и подавлены 13 беспилотников.Над Яковлевским округом сбиты 7 беспилотников самолётного типа. Последствий нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
СК установил подробности покушения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 января

13:08 17.01.2026 (обновлено: 13:11 17.01.2026)
 
В СК РФ рассказали, откуда прислали грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова прислали из Германии в Москву, рассказал РИА Новости и.о. руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.
Ранее, в конце декабря 2024 года основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов сообщил РИА Новости, что Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в Москве. По его словам, теракт был предотвращён российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года.
"В ходе расследования уголовного дела было установлено, что посылка с рамкой, в которой было заложено самодельное взрывное устройство, была отправлена из Германии в Москву", — рассказал Цветаев.
Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он был создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.
Обстрелы и налёты
Утром 17 января Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 47 – над акваторией Чёрного моря, 29 – над территорией Белгородской области, 12 – над территорией Курской области, 4 – над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Астраханской области, 2 – над территорией Республики Крым, 1 – над акваторией Азовского моря", — указывалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины один раз на донецком направлении атаковали этот регион, выпустив один боеприпас.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Поступили дополнительные сведения о ранении двух гражданских лиц в Димитрове (29.11.2025) и Красноармейске (10.01.2026). Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений и объект гражданской инфраструктуры.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 29 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Раденск — 6; Каховка — 7; Новая Каховка — 5; Новая Збурьевка — 3; Великие Копани — 4; Тарасовка — 2; Новая Маячка — 2", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Днепряны, Великая Лепетиха, Заводовка и Корсунка.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Утром 17 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий. В Белгородском округе посёлок Малиновка, сёла Стрелецкое и Николаевка атакованы 3 беспилотниками. Кроме того, над округом сбит и подавлен 31 БПЛА. От ударов дронов в селе Николаевка повреждён объект инфраструктуры, в посёлке Малиновка — ангар и 2 ГАЗели, а также огнём уничтожен трактор. В результате падения обломков сбитых беспилотников в посёлке Северный повреждена машина, в селе Стрелецкое — частный дом", — отмечалось в сводке.
В Борисовском округе село Берёзовка подверглось атакам двух FPV-дронов — повреждён автомобиль. Кроме того, над округом сбиты 8 беспилотников.
В Валуйском округе по сёлам Борки и Казинка совершены атаки 4 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. Последствий нет.
Над Волоконовским округом сбиты 10 беспилотников. Без повреждений.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Рождественка выпущен 21 боеприпас в ходе 6 обстрелов и нанесены удары 15 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Новостроевка-Первая повреждены частный дом, линия электропередачи, административное здание и 3 автомобиля, в селе Гора-Подол — линия электропередачи, в городе Грайворон — автомобиль", — сообщил губернатор.
В Губкинском округе город Губкин и посёлок Троицкий атакованы 3 беспилотниками, 2 из которых сбиты. Последствий нет.
Над Корочанским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Без последствий. Над Красненским округом сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Повреждений нет. Над Красногвардейским округом системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий.
"В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Дубино, Задорожный, Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Надежевка и Теребрено выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 17 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. Информация о последствиях уточняется", — оказывалось в сводке.
Над Новооскольским округом сбиты 4 беспилотника. Последствий нет. Над Прохоровским округом сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Без последствий. Над Ракитянским округом сбиты 5 беспилотников. Повреждений нет.
В Ровеньском округе село Жабское атаковано одним беспилотником. Повреждён инфраструктурный объект.
Над Старооскольским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без повреждений.
Над Чернянским округом сбиты 25 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.
В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждён легковой автомобиль. Также над округом сбиты и подавлены 13 беспилотников.
Над Яковлевским округом сбиты 7 беспилотников самолётного типа. Последствий нет.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об обстановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
