Ради укрепления обороноспособности Украины военкомам запретили говорить по-русски
На Украине сотрудники ТЦК (военкомата) должны говорить по-украински с военнообязанными, которым вручают повестку. Такое заявление сделал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Сотрудникам украинских военкоматов напомнили об обязанности говорить и командовать исключительно на государственном языке - украинском.
"Согласно закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.
В соответствии с украинским законодательством, сотрудники военкоматов обязаны говорить по-украински на работе. Также они должны уметь читать и составлять нормативные акты на украинском языке, командовать и проводить воспитательные мероприятия.
По словам Кременя, соблюдение этих требований "является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства".
Накануне в Киеве толпа женщин отбила у военкомов мужчину. Его буквально с боем вырвали из рук сотрудников ТЦК, он убежал. С женщинами военкомы провели воспитательную работу: одной из них мужчина в форме по-русски предложил показать инвалидность и ударил в нос головой, другой досталось кулаком в лицо.