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Ради укрепления обороноспособности Украины военкомам запретили говорить по-русски

Ради укрепления обороноспособности Украины военкомам запретили говорить по-русски - 04.06.2024 Украина.ру

Ради укрепления обороноспособности Украины военкомам запретили говорить по-русски

На Украине сотрудники ТЦК (военкомата) должны говорить по-украински с военнообязанными, которым вручают повестку. Такое заявление сделал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

2024-06-04T12:27

2024-06-04T12:27

2024-06-04T12:27

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Сотрудникам украинских военкоматов напомнили об обязанности говорить и командовать исключительно на государственном языке - украинском. "Согласно закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей", - сообщили в пресс-службе омбудсмена. В соответствии с украинским законодательством, сотрудники военкоматов обязаны говорить по-украински на работе. Также они должны уметь читать и составлять нормативные акты на украинском языке, командовать и проводить воспитательные мероприятия. По словам Кременя, соблюдение этих требований "является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства". Накануне в Киеве толпа женщин отбила у военкомов мужчину. Его буквально с боем вырвали из рук сотрудников ТЦК, он убежал. С женщинами военкомы провели воспитательную работу: одной из них мужчина в форме по-русски предложил показать инвалидность и ударил в нос головой, другой досталось кулаком в лицо.

https://ukraina.ru/20240603/1055453854.html

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новости, военком, украина, мова