"Смотри, Наташку ударили!" В Киеве женщины вырвали мужчину из рук военкомов - 03.06.2024 Украина.ру
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"Смотри, Наташку ударили!" В Киеве женщины вырвали мужчину из рук военкомов
"Смотри, Наташку ударили!" В Киеве женщины вырвали мужчину из рук военкомов - 03.06.2024 Украина.ру
"Смотри, Наташку ударили!" В Киеве женщины вырвали мужчину из рук военкомов
В Киеве толпа женщин вырвала из рук мужчину, которого пытались мобилизовать сотрудники ТЦК (военкомы). Видеозапись распространили в украинском сегменте... Украина.ру, 03.06.2024
2024-06-03T16:24
2024-06-03T16:24
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В Киеве толпа женщин вырвала из рук мужчину, которого пытались мобилизовать сотрудники ТЦК (военкомы). Видеозапись распространили в украинском сегменте соцсетей. На видео двое в военной форме удерживают мужчину в гражданском, вокруг собрались несколько женщин. Они ругаются. Мимо проезжает маршрутный автобус, водитель сигналит. Видео снимала одна женщина издалека. Она возмутилась, что никто не останавливается, но все сигналят. "Сделайте что-нибудь!" - сказала она и обратилась к другой женщине. - "Смотри, что делают! Посмотри на этих ВСУк!"Пока она наблюдала за происходящим, в толпе три женщины вырывали мужчину из крепких объятий военкомов. В какой-то момент один из них ослабил хватку, мужчина убежал. "Да кто ж таким образом пойдет воевать?" - прокомментировала автор видео. Военком очень огорчился. Женщины открыто бунтовали против такой мобилизации, не понимали как и кого мог "защищать" на фронте едва не мобилизованный мужчина, и это его очень сильно разозлило. На пике эмоций военком подошел к одной из дам, предложил показать ей свою инвалидность, размахнулся и ударил в лицо своим лбом. "Йииии. Смотри, Наташу ударил", - невозмутимо прокомментировала очевидец. А военкомы не собирались останавливаться. Коллега того, который размахивал лбом с инвалидностью, ударил девушку, которая стояла рядом с Наташкой. На этом видео оборвалось.
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"Смотри, Наташку ударили!" В Киеве женщины вырвали мужчину из рук военкомов

16:24 03.06.2024
 
© скриншотВ Киеве женщины отбили мужчину у военкомов
В Киеве женщины отбили мужчину у военкомов
© скриншот
Читать в
В Киеве толпа женщин вырвала из рук мужчину, которого пытались мобилизовать сотрудники ТЦК (военкомы). Видеозапись распространили в украинском сегменте соцсетей.
На видео двое в военной форме удерживают мужчину в гражданском, вокруг собрались несколько женщин. Они ругаются. Мимо проезжает маршрутный автобус, водитель сигналит. Видео снимала одна женщина издалека. Она возмутилась, что никто не останавливается, но все сигналят.
"Сделайте что-нибудь!" - сказала она и обратилась к другой женщине. - "Смотри, что делают! Посмотри на этих ВСУк!"
Пока она наблюдала за происходящим, в толпе три женщины вырывали мужчину из крепких объятий военкомов. В какой-то момент один из них ослабил хватку, мужчина убежал.
"Да кто ж таким образом пойдет воевать?" - прокомментировала автор видео.
Военком очень огорчился. Женщины открыто бунтовали против такой мобилизации, не понимали как и кого мог "защищать" на фронте едва не мобилизованный мужчина, и это его очень сильно разозлило. На пике эмоций военком подошел к одной из дам, предложил показать ей свою инвалидность, размахнулся и ударил в лицо своим лбом.
"Йииии. Смотри, Наташу ударил", - невозмутимо прокомментировала очевидец.
А военкомы не собирались останавливаться. Коллега того, который размахивал лбом с инвалидностью, ударил девушку, которая стояла рядом с Наташкой. На этом видео оборвалось.
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