https://ukraina.ru/20240604/1055464245.html

"Боже, этот украинец не понимает". Brussel Signal разоблачили "этого петушка" Зеленского

"Боже, этот украинец не понимает". Brussel Signal разоблачили "этого петушка" Зеленского - 04.06.2024 Украина.ру

"Боже, этот украинец не понимает". Brussel Signal разоблачили "этого петушка" Зеленского

Журналисты европейского издания Brussel Signal разоблачили намерения Владимира Зеленского и ужаснулись: он втягивает США в войну, или проиграет. Под таким заголовком 4 июня на сайте издания опубликовали статью с критикой

2024-06-04T11:25

2024-06-04T11:25

2024-06-04T11:25

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Зеленский стал высокомерным и нахальным, пишут журналисты. Британской газете Guardian он заявил, что Дональд Трамп рискует стать президентом-неудачником, если сократит финансирование Украины. Если Трамп добьется мирного соглашения, то Штаты, по версии Зеленского, больше не будут мировыми лидерами. "Так говорит бывший комик, ставший президентом Украины из-за странных выборов в 2019 году. В его биографии не так много международного геополитического опыта, но у Зеленского есть шанс", - пишут журналисты. Под шансом подразумевается поведение Зеленского. Если он его изменит от "важной, но маленькой птички - петушка" до более дипломатичных комментариев в адрес Трампа. Но стратегии у Зеленского нет в случае избрания Трампа президентом США, и журналисты, мягко говоря, недоумевают. В Сингапуре Зеленский поблагодарил Байдена за разрешение бить западным оружием по территории России. Этого Зеленскому показалось недостаточно, и он попросил Байдена в принципе снять ограничения Украины для ракетных ударов по РФ. Хотя по официальной линии Байдена это могло бы спровоцировать войну против НАТО, которая "для русских стала бы войной против США". Украинские СМИ заявили о якобы успешной атаке по массивной радиолокационной установке, расположенной глубоко на территории России. Эта РЛС, пишут журналисты, могла быть частью сети раннего предупреждения о баллистическом ядерном ударе. Украинский офицер разведки похвастался, что радары были глазами России, и они, ВСУ, эти глаза частично закрыли. "И еще раз, дорогой Боже. Этот украинец не понимает, что это значит. По словам [эксперта по оборонной политике Габриэля] Элефтериу, атака на системы раннего предупреждения любой ядерной державы является крайне дестабилизирующей, поскольку ее можно интерпретировать как подготовку к ядерному удару.Но забияка Зеленский хочет, чтобы все взорвалось: "Больше систем ядерного предупреждения! Больше ядерных глаз! Уничтожь их всех!", - пишут журналисты. Зеленский знает, что не может выиграть у России, и Россия, по версии иностранных журналистов, потратит длительное время. А еще Зеленский знает, что Запад устал от украинского кризиса, и кто бы не стал президентом США в 2025 году, он якобы будет стремиться договориться с Россией и прекратить поставки оружия. По версии журналистов, Россия может забрать территории Украины а затем остановить вооруженный конфликт. Зеленский пытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, чтобы у следующей администрации не было шансов на переговоры. РЛС в этом ключе журналисты рассматривают как удары против США. Альтернатива: поставки оружия продолжатся до ноябрьских выборов в США. Если Байден прекратит помощь, Россия добьется больших успехов, считают журналисты. Для Байдена это было бы катастрофой вроде унизительного бегства США из Афганистана. После ноября администрацию Байдена это уже вряд ли будет волновать, считают журналисты, оценивая шансы на его переизбрания как нулевые. Украина станет проблемой следующего президента. Участие в украинском кризисе - глупость для США. Журналисты называют конфликт "европейской войной" и говорят об отсутствии каких-либо причин, по которым США должны с ним что-либо делать. И Трамп это знает. "Вашингтон должен сказать этому петушку, что он должен научиться договариваться о мире, иначе он окажется в котле для супа", - заключили журналисты.

https://ukraina.ru/20240603/1055445838.html

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новости, владимир зеленский, россия, украина, сша, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато