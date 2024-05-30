https://ukraina.ru/20240530/1055387807.html
Толстой предложил России изучать Украину как ногу
Толстой предложил России изучать Украину как ногу - 30.05.2024 Украина.ру
Толстой предложил России изучать Украину как ногу
Зампредседателя Госдумы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, высказался насчет украинистики
2024-05-30T14:57
2024-05-30T14:57
2024-05-30T14:58
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"Что касается украинистики: идеи, что мы должны изучать Украину, эта идея хорошая. Но только не исходя из того, что Украина - это какая-то отдельная история, а это как вот нога у человека: я могу изучать свою ногу чтобы она не болела, но не надо думать, что это какой-то отдельный предмет", - сказал политик.По его словам, Россия никогда не ставила себе цель изучать Украину как отдельное государство. Он заверил, что никакого такого отдельного государства в принципе никогда и не существовало в истории.Он предложил России прежде всего думать о себе и только потом привносить эти ценности, эти идеи на земли бывшей Украины.
https://ukraina.ru/20240530/1055385707.html
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петр толстой, новости, россия, украина, ссср, госдума
Петр Толстой, Новости, Россия, Украина, СССР, Госдума
Толстой предложил России изучать Украину как ногу
14:57 30.05.2024 (обновлено: 14:58 30.05.2024)
Зампредседателя Госдумы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, высказался насчет украинистики
"Что касается украинистики: идеи, что мы должны изучать Украину, эта идея хорошая. Но только не исходя из того, что Украина - это какая-то отдельная история, а это как вот нога у человека: я могу изучать свою ногу чтобы она не болела, но не надо думать, что это какой-то отдельный предмет", - сказал политик.
По его словам, Россия никогда не ставила себе цель изучать Украину как отдельное государство. Он заверил, что никакого такого отдельного государства в принципе никогда и не существовало в истории.
"То, что существовало на протяжении последних 30 лет после развала СССР, это даже не государство, а квази такое образование, которое проживало события, которые были в РФ, только с опозданием на 10 лет (в силу провинциальной задержки)", - отметил Толстой.
Он предложил России прежде всего думать о себе и только потом привносить эти ценности, эти идеи на земли бывшей Украины.