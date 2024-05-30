https://ukraina.ru/20240530/1055385707.html

Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине

Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине - 30.05.2024 Украина.ру

Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине

Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, порассуждал об отношениях России и Украины

2024-05-30T14:26

2024-05-30T14:26

2024-05-30T14:26

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По его словам, все российские послы на Украине оказались бездарностями, кроме Виктора Черномырдина. Время переговоров ушло."Соответственно, мне кажется, что со всем этим надо заканчивать. Фактически мы и закончили, когда началась спецоперация. Она началась по другим причинам, не связанным напрямую с Украиной, украинизацией, с тремя майданами, наплевательством на Конституцию, с населением западной Украины, которое транслировало свою модель украинскости в общество и так далее. Но надо констатировать, что мы потеряли 30 лет, Украина тоже <…> украинские элиты крайне развращены были с одной стороны возможностями торговать дешевым российским газом, а с другой стороны - кормлением этой системы — когда каждый депутат Верховной Рады априори был миллионером... я сам видел как они устраивали праздники в Париже, танцуя на столах рядом с оперой... прекрасные ребята, веселые. Но, к сожалению, на практике это привело украинцев к трагедии", - сказал Толстой.По его словам, Россия должна понять, что может предложить украинцам сейчас. Политик рассказал, что она уже помогает не словами, а делом: строит дороги, инфраструктуру, обеспечивает теплоснабжение.Он также подчеркнул, что впереди много работы, "это история на десятилетия". Наводить порядок нужно будет "спокойно, без истеричности, настаивая на своем, но выходя на прямой диалог с местными жителями".

https://ukraina.ru/20240530/1055382989.html

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новости, украина, россия, госдума, верховная рада, петр толстой