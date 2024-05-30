https://ukraina.ru/20240530/1055385707.html
Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине
Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине - 30.05.2024 Украина.ру
Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине
Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, порассуждал об отношениях России и Украины
2024-05-30T14:26
2024-05-30T14:26
2024-05-30T14:26
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По его словам, все российские послы на Украине оказались бездарностями, кроме Виктора Черномырдина. Время переговоров ушло."Соответственно, мне кажется, что со всем этим надо заканчивать. Фактически мы и закончили, когда началась спецоперация. Она началась по другим причинам, не связанным напрямую с Украиной, украинизацией, с тремя майданами, наплевательством на Конституцию, с населением западной Украины, которое транслировало свою модель украинскости в общество и так далее. Но надо констатировать, что мы потеряли 30 лет, Украина тоже <…> украинские элиты крайне развращены были с одной стороны возможностями торговать дешевым российским газом, а с другой стороны - кормлением этой системы — когда каждый депутат Верховной Рады априори был миллионером... я сам видел как они устраивали праздники в Париже, танцуя на столах рядом с оперой... прекрасные ребята, веселые. Но, к сожалению, на практике это привело украинцев к трагедии", - сказал Толстой.По его словам, Россия должна понять, что может предложить украинцам сейчас. Политик рассказал, что она уже помогает не словами, а делом: строит дороги, инфраструктуру, обеспечивает теплоснабжение.Он также подчеркнул, что впереди много работы, "это история на десятилетия". Наводить порядок нужно будет "спокойно, без истеричности, настаивая на своем, но выходя на прямой диалог с местными жителями".
https://ukraina.ru/20240530/1055382989.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, госдума, верховная рада, петр толстой
Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине
Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, порассуждал об отношениях России и Украины
По его словам, все российские послы на Украине оказались бездарностями, кроме Виктора Черномырдина. Время переговоров ушло.
"Соответственно, мне кажется, что со всем этим надо заканчивать. Фактически мы и закончили, когда началась спецоперация. Она началась по другим причинам, не связанным напрямую с Украиной, украинизацией, с тремя майданами, наплевательством на Конституцию, с населением западной Украины, которое транслировало свою модель украинскости в общество и так далее. Но надо констатировать, что мы потеряли 30 лет, Украина тоже <…> украинские элиты крайне развращены были с одной стороны возможностями торговать дешевым российским газом, а с другой стороны - кормлением этой системы — когда каждый депутат Верховной Рады априори был миллионером... я сам видел как они устраивали праздники в Париже, танцуя на столах рядом с оперой... прекрасные ребята, веселые. Но, к сожалению, на практике это привело украинцев к трагедии", - сказал Толстой.
По его словам, Россия должна понять, что может предложить украинцам сейчас. Политик рассказал, что она уже помогает не словами, а делом: строит дороги, инфраструктуру, обеспечивает теплоснабжение.
Он также подчеркнул, что впереди много работы, "это история на десятилетия". Наводить порядок нужно будет "спокойно, без истеричности, настаивая на своем, но выходя на прямой диалог с местными жителями".