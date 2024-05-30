https://ukraina.ru/20240530/1055382989.html
"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины
"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины - 30.05.2024 Украина.ру
"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, охарактеризовал отношения России и Украины
2024-05-30T13:44
2024-05-30T13:44
2024-05-30T13:44
леонид кравчук
борис ельцин
украина
россия
новости
черноморский флот
петр толстой
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Он рассказал, что был свидетелем разных российско-украинских переговоров на высшем уровне.По его словам, тогда журналистов отвлекли фуршетом, а очень пьяный министр обороны России вывел из здания такого-же выпившего украинского коллегу и заверил, что "они обо всем договорились, не надо волноваться, все хорошо".По мнению политика, это отношение к переговорам привело к сегодняшней ситуации. Он призвал "остановиться, забыть и перевернуть эту страницу. А мы по инерции продолжаем говорить, что мы там о чем-то договорились...", добавил Толстой.Он подчеркнул, что такие истории демонстрируют, что такое отношения России и Украины — это ничто.
https://ukraina.ru/20240530/1055381756.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
леонид кравчук, борис ельцин, украина, россия, новости, черноморский флот, петр толстой
Леонид Кравчук, Борис Ельцин, Украина, Россия, Новости, Черноморский флот, Петр Толстой
"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, охарактеризовал отношения России и Украины
Он рассказал, что был свидетелем разных российско-украинских переговоров на высшем уровне.
"На меня произвела впечатление встреча (бывших президентов РФ и Украины Бориса) Ельцина и Леонида Кравчука по разделу Черноморского флота. Это как пример, какие были российско-украинские отношения. Ельцин и Кравчук в начале переговоров начали выпивать и закусывать, а в конце они не могли выйти к прессе", - рассказал Толстой.
По его словам, тогда журналистов отвлекли фуршетом, а очень пьяный министр обороны России вывел из здания такого-же выпившего украинского коллегу и заверил, что "они обо всем договорились, не надо волноваться, все хорошо".
По мнению политика, это отношение к переговорам привело к сегодняшней ситуации.
Он призвал "остановиться, забыть и перевернуть эту страницу. А мы по инерции продолжаем говорить, что мы там о чем-то договорились...", добавил Толстой.
Он подчеркнул, что такие истории демонстрируют, что такое отношения России и Украины — это ничто.