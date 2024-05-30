"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины - 30.05.2024 Украина.ру
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"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины
"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины - 30.05.2024 Украина.ру
"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, охарактеризовал отношения России и Украины
2024-05-30T13:44
2024-05-30T13:44
леонид кравчук
борис ельцин
украина
россия
новости
черноморский флот
петр толстой
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Он рассказал, что был свидетелем разных российско-украинских переговоров на высшем уровне.По его словам, тогда журналистов отвлекли фуршетом, а очень пьяный министр обороны России вывел из здания такого-же выпившего украинского коллегу и заверил, что "они обо всем договорились, не надо волноваться, все хорошо".По мнению политика, это отношение к переговорам привело к сегодняшней ситуации. Он призвал "остановиться, забыть и перевернуть эту страницу. А мы по инерции продолжаем говорить, что мы там о чем-то договорились...", добавил Толстой.Он подчеркнул, что такие истории демонстрируют, что такое отношения России и Украины — это ничто.
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леонид кравчук, борис ельцин, украина, россия, новости, черноморский флот, петр толстой
Леонид Кравчук, Борис Ельцин, Украина, Россия, Новости, Черноморский флот, Петр Толстой

"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины

13:44 30.05.2024
 
© Алексей ТумановПетр Толстой
Петр Толстой
© Алексей Туманов
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, охарактеризовал отношения России и Украины
Он рассказал, что был свидетелем разных российско-украинских переговоров на высшем уровне.

"На меня произвела впечатление встреча (бывших президентов РФ и Украины Бориса) Ельцина и Леонида Кравчука по разделу Черноморского флота. Это как пример, какие были российско-украинские отношения. Ельцин и Кравчук в начале переговоров начали выпивать и закусывать, а в конце они не могли выйти к прессе", - рассказал Толстой.

По его словам, тогда журналистов отвлекли фуршетом, а очень пьяный министр обороны России вывел из здания такого-же выпившего украинского коллегу и заверил, что "они обо всем договорились, не надо волноваться, все хорошо".
По мнению политика, это отношение к переговорам привело к сегодняшней ситуации.
Он призвал "остановиться, забыть и перевернуть эту страницу. А мы по инерции продолжаем говорить, что мы там о чем-то договорились...", добавил Толстой.
Он подчеркнул, что такие истории демонстрируют, что такое отношения России и Украины — это ничто.
Петр Толстой
13:18
Толстой усомнился в необходимости существования независимой УкраиныЗаместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, порассуждал на тему будущего Украины
 
Леонид КравчукБорис ЕльцинУкраинаРоссияНовостиЧерноморский флотПетр Толстой
 
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