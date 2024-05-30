https://ukraina.ru/20240530/1055382989.html

"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины

"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины - 30.05.2024 Украина.ру

"Это ничто": Толстой охарактеризовал отношения России и Украины

Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, охарактеризовал отношения России и Украины

2024-05-30T13:44

2024-05-30T13:44

2024-05-30T13:44

леонид кравчук

борис ельцин

украина

россия

новости

черноморский флот

петр толстой

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Он рассказал, что был свидетелем разных российско-украинских переговоров на высшем уровне.По его словам, тогда журналистов отвлекли фуршетом, а очень пьяный министр обороны России вывел из здания такого-же выпившего украинского коллегу и заверил, что "они обо всем договорились, не надо волноваться, все хорошо".По мнению политика, это отношение к переговорам привело к сегодняшней ситуации. Он призвал "остановиться, забыть и перевернуть эту страницу. А мы по инерции продолжаем говорить, что мы там о чем-то договорились...", добавил Толстой.Он подчеркнул, что такие истории демонстрируют, что такое отношения России и Украины — это ничто.

https://ukraina.ru/20240530/1055381756.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

леонид кравчук, борис ельцин, украина, россия, новости, черноморский флот, петр толстой