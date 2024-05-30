Толстой усомнился в необходимости существования независимой Украины - 30.05.2024 Украина.ру
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Толстой усомнился в необходимости существования независимой Украины
Толстой усомнился в необходимости существования независимой Украины - 30.05.2024 Украина.ру
Толстой усомнился в необходимости существования независимой Украины
Заместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, порассуждал на тему будущего Украины
2024-05-30T13:18
2024-05-30T13:38
новости
украина
россия
владимир путин
петр толстой
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"Для меня открытым остается вопрос: нужна ли вообще какая-то независимая Украина. Я честно говоря не вижу никакого в этом смысла. Но это мое личное мнение", - сказал политик.По его словам, России важно осознать проблему и саму себя: ответить на вопрос: что такое РФ. Он также напомнил о "заигрывании с Украиной" и "кормлении" ее бесплатным газом на протяжении 20 лет.
https://ukraina.ru/20240530/1055379207.html
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новости, украина, россия, владимир путин, петр толстой
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, Петр Толстой

Толстой усомнился в необходимости существования независимой Украины

13:18 30.05.2024 (обновлено: 13:38 30.05.2024)
 
© Алексей ТумановПетр Толстой
Петр Толстой
© Алексей Туманов
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Заместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, порассуждал на тему будущего Украины
"Для меня открытым остается вопрос: нужна ли вообще какая-то независимая Украина. Я честно говоря не вижу никакого в этом смысла. Но это мое личное мнение", - сказал политик.
По его словам, России важно осознать проблему и саму себя: ответить на вопрос: что такое РФ.
"И тогда с этим можно идти и говорить, что мы можем предложить нашим братьям и сестрам на Украине. Пока такого осознания нет, к сожалению, и мы только приближаемся к этому. И хочу обратить ваше внимание, что президент Владимир Путин дважды сказал про то, что Россия - это отдельная цивилизация. <...> я вас уверяю, это не случайность. И наша с вами задача как раз определить, что значит отдельная цивилизация, чем мы отличаемся от разных стран", - сказал Толстой.
Он также напомнил о "заигрывании с Украиной" и "кормлении" ее бесплатным газом на протяжении 20 лет.
Хисамов
11:39
"Какая победа нам нужна?": Искандер Хисамов анонсировал три сессии форума к юбилею издания Украина.руДиректор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов 30 мая открыл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
 
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