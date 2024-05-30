Толстой усомнился в необходимости существования независимой Украины
13:18 30.05.2024 (обновлено: 13:38 30.05.2024)
© Алексей ТумановПетр Толстой
© Алексей Туманов
Заместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, порассуждал на тему будущего Украины
"Для меня открытым остается вопрос: нужна ли вообще какая-то независимая Украина. Я честно говоря не вижу никакого в этом смысла. Но это мое личное мнение", - сказал политик.
По его словам, России важно осознать проблему и саму себя: ответить на вопрос: что такое РФ.
"И тогда с этим можно идти и говорить, что мы можем предложить нашим братьям и сестрам на Украине. Пока такого осознания нет, к сожалению, и мы только приближаемся к этому. И хочу обратить ваше внимание, что президент Владимир Путин дважды сказал про то, что Россия - это отдельная цивилизация. <...> я вас уверяю, это не случайность. И наша с вами задача как раз определить, что значит отдельная цивилизация, чем мы отличаемся от разных стран", - сказал Толстой.
Он также напомнил о "заигрывании с Украиной" и "кормлении" ее бесплатным газом на протяжении 20 лет.