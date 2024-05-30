Толстой усомнился в необходимости существования независимой Украины

"И тогда с этим можно идти и говорить, что мы можем предложить нашим братьям и сестрам на Украине. Пока такого осознания нет, к сожалению, и мы только приближаемся к этому. И хочу обратить ваше внимание, что президент Владимир Путин дважды сказал про то, что Россия - это отдельная цивилизация. <...> я вас уверяю, это не случайность. И наша с вами задача как раз определить, что значит отдельная цивилизация, чем мы отличаемся от разных стран", - сказал Толстой.