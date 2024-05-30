"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240530/1055365796.html
"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ
"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ
В Харьковской области действия ВС РФ направлены на создание санитарной зоны, чтобы не позволять ВСУ наносить удары по приграничным регионам. При этом вынуждают ВСУ стягивать резервы с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
2024-05-30T05:10
2024-05-30T05:10
новости
россия
харьков
харьковская область
владимир путин
вс рф
часов яр
работино
граница
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/17/1055248561_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_f8a49ffb34b3a7016dfe788730703a6b.jpg
Когда группировка "Север" начала движение на Слобожанщине (то есть отодвигая противника и занимая населенные пункты, которые были в серой зоне), стали ходить разные слухи относительно того, есть ли у ВС РФ задача по охвату Харькова, рассказал военный.Президент РФ Владимир Путин поставил точку в этом вопросе, заявив, что на сегодняшний день нет планов по взятию города. Стало очевидно, что действия ВС РФ там направлены на создание санитарной зоны, чтобы не позволять ВСУ наносить удары по приграничным регионам, добавил офицер.Но продвижение армии РФ продолжается и в Часов Яре, и в Работино, на Времевском выступе и под Авдеевкой. У противника сейчас горит везде. Киев пытается использовать все ресурсы, чтобы закрыть эти дыры, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО том, зачем генерал Драпатый перебрасывает под Волчанск резервы ВСУ можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
https://ukraina.ru/20240529/1055335751.html
россия
харьков
харьковская область
часов яр
работино
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/17/1055248561_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_764ed749b94ee9ae3dfd5d8f5835c9cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, харьковская область, владимир путин, вс рф, часов яр, работино, граница, авдеевка, всу, резервы
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Владимир Путин, ВС РФ, Часов Яр, Работино, граница, Авдеевка, ВСУ, резервы

"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ

05:10 30.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
В Харьковской области действия ВС РФ направлены на создание санитарной зоны, чтобы не позволять ВСУ наносить удары по приграничным регионам. При этом вынуждают ВСУ стягивать резервы с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Когда группировка "Север" начала движение на Слобожанщине (то есть отодвигая противника и занимая населенные пункты, которые были в серой зоне), стали ходить разные слухи относительно того, есть ли у ВС РФ задача по охвату Харькова, рассказал военный.
Президент РФ Владимир Путин поставил точку в этом вопросе, заявив, что на сегодняшний день нет планов по взятию города. Стало очевидно, что действия ВС РФ там направлены на создание санитарной зоны, чтобы не позволять ВСУ наносить удары по приграничным регионам, добавил офицер.
"При этом мы сковываем ресурсы противника и вынуждаем его стягивать резервы с других направлений. Да, это происходит, наверное, не так интенсивно, как нам хотелось бы, потому что Украина еще ни одно направление не оголила", - подчеркнул Шкурлатов.
Но продвижение армии РФ продолжается и в Часов Яре, и в Работино, на Времевском выступе и под Авдеевкой. У противника сейчас горит везде. Киев пытается использовать все ресурсы, чтобы закрыть эти дыры, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем генерал Драпатый перебрасывает под Волчанск резервы ВСУ можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 06:27
Геннадий Подлесный: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"Западные источники утверждают, что мы сосредоточили около 180 тысяч человек на территории Белгородской и Курской области. И у нас точно есть 20 тысяч военнослужащих в Белоруссии
 
НовостиРоссияХарьковХарьковская областьВладимир ПутинВС РФЧасов ЯрРаботинограницаАвдеевкаВСУрезервы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:14Украинские обстрелы России и западные запреты - настоящие цели и задачи США и НАТО
06:00"Армия России не остановится". Военкор назвал причину по которой вся оборона ВСУ может рухнуть
05:50"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну
05:50"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском
05:45"Быстро только котята рождаются": Алехин о том, что сейчас происходит под Волчанском
05:40Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск
05:30Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ
05:22Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели
05:20"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ
05:15Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
05:10"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ
05:09Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы
05:00"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны
04:45"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО
04:40Александр Полищук: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова
04:30"Этот прилет был действительно важен": эксперт раскрыл, что скрывали ВСУ в харьковском "Эпицентре"
04:15"Партия абсолютных безумцев": офицер объяснил, решится ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
04:00ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске
03:45Несгибаемый дух русского солдата: подполковник запаса рассказал, как передается уникальный опыт СВО
03:30"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского
Лента новостейМолния