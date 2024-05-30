https://ukraina.ru/20240530/1055365796.html

"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ

"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру

"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ

В Харьковской области действия ВС РФ направлены на создание санитарной зоны, чтобы не позволять ВСУ наносить удары по приграничным регионам. При этом вынуждают ВСУ стягивать резервы с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов

2024-05-30T05:10

2024-05-30T05:10

2024-05-30T05:10

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Когда группировка "Север" начала движение на Слобожанщине (то есть отодвигая противника и занимая населенные пункты, которые были в серой зоне), стали ходить разные слухи относительно того, есть ли у ВС РФ задача по охвату Харькова, рассказал военный.Президент РФ Владимир Путин поставил точку в этом вопросе, заявив, что на сегодняшний день нет планов по взятию города. Стало очевидно, что действия ВС РФ там направлены на создание санитарной зоны, чтобы не позволять ВСУ наносить удары по приграничным регионам, добавил офицер.Но продвижение армии РФ продолжается и в Часов Яре, и в Работино, на Времевском выступе и под Авдеевкой. У противника сейчас горит везде. Киев пытается использовать все ресурсы, чтобы закрыть эти дыры, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО том, зачем генерал Драпатый перебрасывает под Волчанск резервы ВСУ можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом

https://ukraina.ru/20240529/1055335751.html

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