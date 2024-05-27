"Первая задача — беспилотники": военный эксперт о технических подвижках и задачах российской армии - 27.05.2024 Украина.ру
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"Первая задача — беспилотники": военный эксперт о технических подвижках и задачах российской армии
"Первая задача — беспилотники": военный эксперт о технических подвижках и задачах российской армии - 27.05.2024 Украина.ру
"Первая задача — беспилотники": военный эксперт о технических подвижках и задачах российской армии
Российской армии нужно отказаться от систем, которые требуют долгой разработки. Потому что для этого нет ни времени, ни ресурсов. Надо работать над тем, что можно сделать быстро и хорошо зарекомендовало себя на фронте. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-05-27T03:40
2024-05-27T03:40
новости
россия
владимир евсеев
вс рф
сво
военная техника
беспилотники
катер
танки
ресурсы
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В плане отправки на фронт нового вооружения у России есть определенные подвижки. Если раньше было сложно бороться с украинскими БЭКами, то сейчас с помощью вертолетов морской авиации их можно уничтожать на дистанции, рассказал эксперт.Есть случаи, когда одновременно были уничтожены 16 безэкипажных катеров противника. А для всего остального ВС РФ надо решить несколько задач, добавил он.Сейчас у ВС РФ появилась новая тактика боевых действий, это можно наблюдать на Харьковском направлении. Российские инженеры успешно дооборудуют танки (как пример - "Царь-мангал" в Красногоровке), есть много других интересных идей, отметил специалист.Он добавил, что России нужно отказаться от систем, которые требуют долгой разработки. Потому что для этого нет ни времени, ни ресурсов. Надо работать над тем, что можно сделать быстро и что хорошо зарекомендовало себя на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.руО ситуации на Харьковском направлении и потерях украинской армии можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором
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новости, россия, владимир евсеев, вс рф, сво, военная техника, беспилотники, катер, танки, ресурсы, дроны, бпла, производство
Новости, Россия, Владимир Евсеев, ВС РФ, СВО, военная техника, беспилотники, катер, танки, ресурсы, дроны, БПЛА, производство

"Первая задача — беспилотники": военный эксперт о технических подвижках и задачах российской армии

03:40 27.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российской армии нужно отказаться от систем, которые требуют долгой разработки. Потому что для этого нет ни времени, ни ресурсов. Надо работать над тем, что можно сделать быстро и хорошо зарекомендовало себя на фронте. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
В плане отправки на фронт нового вооружения у России есть определенные подвижки. Если раньше было сложно бороться с украинскими БЭКами, то сейчас с помощью вертолетов морской авиации их можно уничтожать на дистанции, рассказал эксперт.
Есть случаи, когда одновременно были уничтожены 16 безэкипажных катеров противника. А для всего остального ВС РФ надо решить несколько задач, добавил он.
"Первая задача — беспилотники. Сейчас у нас их производят на крупных предприятиях. Это хорошо. Но надо создать этим крупным предприятиям конкуренцию со стороны небольших предприятий, которые могут быстро вводить инновации. Если мы это не сделаем, ВСУ с помощью дронов не будут давать развиваться нашему наступлению (а средств РЭБ у нас недостаточно для всего фронта)", - подчеркнул Евсеев.
Сейчас у ВС РФ появилась новая тактика боевых действий, это можно наблюдать на Харьковском направлении. Российские инженеры успешно дооборудуют танки (как пример - "Царь-мангал" в Красногоровке), есть много других интересных идей, отметил специалист.
Он добавил, что России нужно отказаться от систем, которые требуют долгой разработки. Потому что для этого нет ни времени, ни ресурсов. Надо работать над тем, что можно сделать быстро и что хорошо зарекомендовало себя на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.ру
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