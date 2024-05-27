Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады
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По некоторым данным, после принятия драконовского закона о мобилизации ВСУ набирают по 40 тысяч человек в месяц. Но из этих наловленных людей нельзя сформировать боеготовые бригады. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если бы украинское командование сняло с других направлений готовые бригады, это оголило бы фронт, поэтому из этих бригад взяли понемногу. Украина решила, что если из каждой бригады взять по батальону, то она остановит наступление на Липцы и Волчанск без ухудшения ситуации, рассказал эксперт.
ВСУ ради Харькова забрали отовсюду вроде бы понемногу. Но, учитывая, что на других направлениях у Киева уже нет столько войск, это не особенно им помогло, добавил он.
"Дело не в том, что у киевского режима не хватает личного состава. Людей они ловят. По некоторым данным, после принятия драконовского закона о мобилизации они набирают по 40 тысяч человек в месяц (в два раза больше, чем до него). Но из этих наловленных людей нельзя сформировать боеготовые бригады", - отметил Евсеев.
Другая их проблема – нехватка тяжелых вооружений. Киевский режим из десяти бригад сначала хотел создать четыре механизированных, а потом сократил до двух. Но даже на их создание нужно время, подчеркнул специалист.
Наконец, у противника действительно стал ломаться моральный дух. Даже те бригады ВСУ, которые были боеготовыми, все равно бегут с позиций. При этом, в отличие от Украины, у России намного больше резервов, заключил собеседник издания.
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