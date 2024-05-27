Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады - 27.05.2024 Украина.ру
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Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады
Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады - 27.05.2024 Украина.ру
Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады
По некоторым данным, после принятия драконовского закона о мобилизации ВСУ набирают по 40 тысяч человек в месяц. Но из этих наловленных людей нельзя сформировать боеготовые бригады. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-05-27T03:50
2024-05-27T03:50
новости
киев
владимир евсеев
харьков
россия
всу
вооружения
бригада
волчанск
харьковская область
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Если бы украинское командование сняло с других направлений готовые бригады, это оголило бы фронт, поэтому из этих бригад взяли понемногу. Украина решила, что если из каждой бригады взять по батальону, то она остановит наступление на Липцы и Волчанск без ухудшения ситуации, рассказал эксперт.ВСУ ради Харькова забрали отовсюду вроде бы понемногу. Но, учитывая, что на других направлениях у Киева уже нет столько войск, это не особенно им помогло, добавил он.Другая их проблема – нехватка тяжелых вооружений. Киевский режим из десяти бригад сначала хотел создать четыре механизированных, а потом сократил до двух. Но даже на их создание нужно время, подчеркнул специалист.Наконец, у противника действительно стал ломаться моральный дух. Даже те бригады ВСУ, которые были боеготовыми, все равно бегут с позиций. При этом, в отличие от Украины, у России намного больше резервов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.руО том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
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киев
харьков
россия
волчанск
харьковская область
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Новости
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новости, киев, владимир евсеев, харьков, россия, всу, вооружения, бригада, волчанск, харьковская область, сво, мобилизация
Новости, Киев, Владимир Евсеев, Харьков, Россия, ВСУ, вооружения, бригада, Волчанск, Харьковская область, СВО, мобилизация

Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады

03:50 27.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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По некоторым данным, после принятия драконовского закона о мобилизации ВСУ набирают по 40 тысяч человек в месяц. Но из этих наловленных людей нельзя сформировать боеготовые бригады. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если бы украинское командование сняло с других направлений готовые бригады, это оголило бы фронт, поэтому из этих бригад взяли понемногу. Украина решила, что если из каждой бригады взять по батальону, то она остановит наступление на Липцы и Волчанск без ухудшения ситуации, рассказал эксперт.
ВСУ ради Харькова забрали отовсюду вроде бы понемногу. Но, учитывая, что на других направлениях у Киева уже нет столько войск, это не особенно им помогло, добавил он.
"Дело не в том, что у киевского режима не хватает личного состава. Людей они ловят. По некоторым данным, после принятия драконовского закона о мобилизации они набирают по 40 тысяч человек в месяц (в два раза больше, чем до него). Но из этих наловленных людей нельзя сформировать боеготовые бригады", - отметил Евсеев.
Другая их проблема – нехватка тяжелых вооружений. Киевский режим из десяти бригад сначала хотел создать четыре механизированных, а потом сократил до двух. Но даже на их создание нужно время, подчеркнул специалист.
Наконец, у противника действительно стал ломаться моральный дух. Даже те бригады ВСУ, которые были боеготовыми, все равно бегут с позиций. При этом, в отличие от Украины, у России намного больше резервов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
Николай Межевич интервью
24 мая, 19:48
Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев Сейчас главная задача Москвы и Минска – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов
 
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