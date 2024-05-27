https://ukraina.ru/20240527/1055278565.html

Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады

Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады - 27.05.2024 Украина.ру

Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады

По некоторым данным, после принятия драконовского закона о мобилизации ВСУ набирают по 40 тысяч человек в месяц. Но из этих наловленных людей нельзя сформировать боеготовые бригады. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-05-27T03:50

2024-05-27T03:50

2024-05-27T03:50

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Если бы украинское командование сняло с других направлений готовые бригады, это оголило бы фронт, поэтому из этих бригад взяли понемногу. Украина решила, что если из каждой бригады взять по батальону, то она остановит наступление на Липцы и Волчанск без ухудшения ситуации, рассказал эксперт.ВСУ ради Харькова забрали отовсюду вроде бы понемногу. Но, учитывая, что на других направлениях у Киева уже нет столько войск, это не особенно им помогло, добавил он.Другая их проблема – нехватка тяжелых вооружений. Киевский режим из десяти бригад сначала хотел создать четыре механизированных, а потом сократил до двух. Но даже на их создание нужно время, подчеркнул специалист.Наконец, у противника действительно стал ломаться моральный дух. Даже те бригады ВСУ, которые были боеготовыми, все равно бегут с позиций. При этом, в отличие от Украины, у России намного больше резервов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.руО том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков

https://ukraina.ru/20240524/1055275440.html

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