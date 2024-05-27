Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра
Север Украины не богат на коммуникации в отличие от степей и там ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Поэтому потеря Волчанска — это сразу потеря ж/д узла, потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Населенные пункты на Липцы и Волчанск расположены рядом, на севере Харьковской области, но фактически там ВСУ обороняются на обоих берегах Северского Донца. Липцы расположены на одном берегу, южная часть Волчанска - на другом, рассказал эксперт.
Первым делом армия РФ уничтожила мост в районе города Старый Салтов, что затруднило логистику украинских войск. То есть до этого ВСУ пользовались преимуществом внутренних операционных линий и могли быстро перебрасывать войска вдоль ЛБС, добавил он.
"После начала же действий на северной границе Украина быстро сталкивается с тем, что Россия планирующими бомбами, ракетными комплексами может уничтожать логистику украинской стороны в оперативном тылу", - отметил Анпилогов.
Север Украины не богат на коммуникации в отличие от степной зоны, и ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Потеря Волчанска для ВСУ — это сразу потеря ж/д узла, потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков, указал специалист.
"Невозможно бросить какой-либо из этих пунктов обороны, потому что придется отступать чуть ли не до Днепра. Вести оборону в условиях, когда не знаешь, где будет нанесен удар, крайне затруднительно", - заключил собеседник издания.
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