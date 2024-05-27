Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра - 27.05.2024 Украина.ру
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Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра
Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра - 27.05.2024 Украина.ру
Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра
Север Украины не богат на коммуникации в отличие от степей и там ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Поэтому потеря Волчанска — это сразу потеря ж/д узла, потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-05-27T03:00
2024-05-27T03:00
новости
россия
харьков
волчанск
алексей анпилогов
всу
харьковская область
наступление
вс рф
днепр
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Населенные пункты на Липцы и Волчанск расположены рядом, на севере Харьковской области, но фактически там ВСУ обороняются на обоих берегах Северского Донца. Липцы расположены на одном берегу, южная часть Волчанска - на другом, рассказал эксперт.Первым делом армия РФ уничтожила мост в районе города Старый Салтов, что затруднило логистику украинских войск. То есть до этого ВСУ пользовались преимуществом внутренних операционных линий и могли быстро перебрасывать войска вдоль ЛБС, добавил он.Север Украины не богат на коммуникации в отличие от степной зоны, и ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Потеря Волчанска для ВСУ — это сразу потеря ж/д узла, потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков, указал специалист."Невозможно бросить какой-либо из этих пунктов обороны, потому что придется отступать чуть ли не до Днепра. Вести оборону в условиях, когда не знаешь, где будет нанесен удар, крайне затруднительно", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руО том, каким способом российские войска смогли занять Работино и Клещеевку можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
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волчанск
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новости, россия, харьков, волчанск, алексей анпилогов, всу, харьковская область, наступление, вс рф, днепр, северский донец , граница, логистика, мосты
Новости, Россия, Харьков, Волчанск, Алексей Анпилогов, ВСУ, Харьковская область, наступление, ВС РФ, Днепр, Северский Донец , граница, логистика, мосты

Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра

03:00 27.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 93-тя ОМБр Холодний Ярбойцы 93-й бригады ВСУ
бойцы 93-й бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 93-тя ОМБр Холодний Яр
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Север Украины не богат на коммуникации в отличие от степей и там ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Поэтому потеря Волчанска — это сразу потеря ж/д узла, потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Населенные пункты на Липцы и Волчанск расположены рядом, на севере Харьковской области, но фактически там ВСУ обороняются на обоих берегах Северского Донца. Липцы расположены на одном берегу, южная часть Волчанска - на другом, рассказал эксперт.
Первым делом армия РФ уничтожила мост в районе города Старый Салтов, что затруднило логистику украинских войск. То есть до этого ВСУ пользовались преимуществом внутренних операционных линий и могли быстро перебрасывать войска вдоль ЛБС, добавил он.
"После начала же действий на северной границе Украина быстро сталкивается с тем, что Россия планирующими бомбами, ракетными комплексами может уничтожать логистику украинской стороны в оперативном тылу", - отметил Анпилогов.
Север Украины не богат на коммуникации в отличие от степной зоны, и ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Потеря Волчанска для ВСУ — это сразу потеря ж/д узла, потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков, указал специалист.
"Невозможно бросить какой-либо из этих пунктов обороны, потому что придется отступать чуть ли не до Днепра. Вести оборону в условиях, когда не знаешь, где будет нанесен удар, крайне затруднительно", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.ру
О том, каким способом российские войска смогли занять Работино и Клещеевку можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
Арчил Сихарулидзе интервью
23 мая, 18:14
Арчил Сихарулидзе: "Украинизация" Грузии проходила раньше, чем в самой Украине, больше это не повторитсяГрузия в 90-е годы уже проходила через то, что сейчас называется украинизацией. Это гражданское противостояние, внешнее влияние в борьбе за власть, группировки, которые устраивали в стране публичные казни, все это было в стране.
 
НовостиРоссияХарьковВолчанскАлексей АнпилоговВСУХарьковская областьнаступлениеВС РФДнепрСеверский Донецграницалогистикамосты
 
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