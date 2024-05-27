https://ukraina.ru/20240527/1055264733.html

Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра

Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра - 27.05.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра

Север Украины не богат на коммуникации в отличие от степей и там ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Поэтому потеря Волчанска — это сразу потеря ж/д узла, потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-05-27T03:00

2024-05-27T03:00

2024-05-27T03:00

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Населенные пункты на Липцы и Волчанск расположены рядом, на севере Харьковской области, но фактически там ВСУ обороняются на обоих берегах Северского Донца. Липцы расположены на одном берегу, южная часть Волчанска - на другом, рассказал эксперт.Первым делом армия РФ уничтожила мост в районе города Старый Салтов, что затруднило логистику украинских войск. То есть до этого ВСУ пользовались преимуществом внутренних операционных линий и могли быстро перебрасывать войска вдоль ЛБС, добавил он.Север Украины не богат на коммуникации в отличие от степной зоны, и ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Потеря Волчанска для ВСУ — это сразу потеря ж/д узла, потеря Липцов - это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков, указал специалист."Невозможно бросить какой-либо из этих пунктов обороны, потому что придется отступать чуть ли не до Днепра. Вести оборону в условиях, когда не знаешь, где будет нанесен удар, крайне затруднительно", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руО том, каким способом российские войска смогли занять Работино и Клещеевку можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков

https://ukraina.ru/20240523/1055251293.html

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