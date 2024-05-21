Эксперт: в планах ВС РФ Харькова пока нет, но всё может измениться
Питать надежды на то, что линия западной партии в части Украины как-то изменится не стоит, поэтому ВС РФ продолжат работу по изматыванию противника на разных участках фронта
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал историк, политолог Руслан Калинчук.
Он отметил, что пока у российского командования нет намерения идти на Харьков, но эти планы могут поменяться, и "Харьков, Запорожье, Херсон, Киев, и другие русские города нужно брать".
"Второе — [нужно] зайти в тыл купянской группировки ВСУ. Третье — перерезать дорогу на Краматорск (путь Харьков – Изюм), через которую идет снабжение краматорской агломерации. Соответственно, мы осуществляем филигранную операцию по изматыванию, истощению, ослаблению ВСУ на разных участках фронта", - сказал Калинчук в интервью ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России.
28 апреля, 07:46"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашняРабота ВС РФ по Харькову призвана создать буферную зону, которая позволит минимизировать удары ВСУ по Белгороду. Именно этот посыл скрывается за работой российской артиллерии по местной телевышке и другим объектам города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный историк Кирилл Копылов
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
Репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ.
"У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.
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