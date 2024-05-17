Фицо перенёс вторую операцию, находится в сознании
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк расказал о второй операции, которую перенес премьер-министр страны Роберт Фицо. Его слова приводят tvnoviny
Премьер-министр Роберт Фицо перенес операцию, в ходе которой врачи удалили некротическую ткань. "Он находится в сознании и ограничен тяжестью полученных травм", - заявил министр обороны Роберт Калиняк.
Главврач больницы Мириам Лапуникова рассказала, что операция длилась 2 часа.
"Некротическая ткань, оставшаяся от огнестрельного ранения, была удалена. В настоящее время пациент находится в сознании, его состояние стабилизировано, но он по-прежнему находится в реанимации. Его состояние действительно тяжелое", - пояснила главврач.
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.
Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Предполагаемого нападавшего задержали.
Первая операция Фицо длилась 5 часов, работали две бригады врачей. Состояние премьера удалось стабилизировать.