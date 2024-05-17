https://ukraina.ru/20240517/1055136469.html

Фицо перенёс вторую операцию, находится в сознании

Фицо перенёс вторую операцию, находится в сознании - 17.05.2024 Украина.ру

Фицо перенёс вторую операцию, находится в сознании

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк расказал о второй операции, которую перенес премьер-министр страны Роберт Фицо. Его слова приводят tvnoviny

2024-05-17T16:15

2024-05-17T16:15

2024-05-17T16:15

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словакия

роберт фицо

зарубежье

покушение

больница

ранение

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Премьер-министр Роберт Фицо перенес операцию, в ходе которой врачи удалили некротическую ткань. "Он находится в сознании и ограничен тяжестью полученных травм", - заявил министр обороны Роберт Калиняк.Главврач больницы Мириам Лапуникова рассказала, что операция длилась 2 часа.На премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение во время выездного заседания правительства Словакии. Заседание проходило в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы.Премьера доставили на вертолёте в Братиславу. В СМИ сообщали, что у него ранение брюшной полости. Предполагаемого нападавшего задержали.Первая операция Фицо длилась 5 часов, работали две бригады врачей. Состояние премьера удалось стабилизировать.

https://ukraina.ru/20240516/1055096739.html

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новости, словакия, роберт фицо, зарубежье, покушение, больница, ранение