Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский
Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке в Белоруссии и об основных угрозах, которые стоят перед этой страной на данном этапе, а также оценил вероятность вторжения Украины в Белоруссию. отправки контингента НАТО на белорусскую границу и обвала украинского фронта:
00:29 - О реальной ситуации в Белоруссии. С какими основными военными угрозами сейчас сталкивается эта страна;
07:55 – К чему готовится Литва, сооружая оборонительные линии;
09:15 – О боеспособности вооружённых сил Белоруссии;
11:55 – Будет ли Белоруссия принимать участие в СВО?
13:40 – О вероятности вторжения Украины в Белоруссию;
17:30 – О способности вооружённых сил Белоруссии дать отпор ВСУ в случае провокаций со стороны Украины;
19:23 – О вероятности отправки контингента НАТО на границу с Белоруссией;
23:35 – Каким должен быть исход СВО для того, чтобы вопрос о войне между Россией и Западом потерял актуальность?
26:42 – О крушении украинского фронта.
00:29 - О реальной ситуации в Белоруссии. С какими основными военными угрозами сейчас сталкивается эта страна;
07:55 – К чему готовится Литва, сооружая оборонительные линии;
09:15 – О боеспособности вооружённых сил Белоруссии;
11:55 – Будет ли Белоруссия принимать участие в СВО?
13:40 – О вероятности вторжения Украины в Белоруссию;
17:30 – О способности вооружённых сил Белоруссии дать отпор ВСУ в случае провокаций со стороны Украины;
19:23 – О вероятности отправки контингента НАТО на границу с Белоруссией;
23:35 – Каким должен быть исход СВО для того, чтобы вопрос о войне между Россией и Западом потерял актуальность?
26:42 – О крушении украинского фронта.