Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский - 13.05.2024 Украина.ру
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Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский
Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский - 13.05.2024 Украина.ру
Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский
Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке в Белоруссии и об основных угрозах,... Украина.ру, 13.05.2024
2024-05-13T10:36
2024-05-13T10:36
видео
польша
варшава
чвк "вагнер"
армия
война
конфликт
фронт
беспилотники
оружие
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Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке в Белоруссии и об основных угрозах, которые стоят перед этой страной на данном этапе, а также оценил вероятность вторжения Украины в Белоруссию. отправки контингента НАТО на белорусскую границу и обвала украинского фронта: 00:29 - О реальной ситуации в Белоруссии. С какими основными военными угрозами сейчас сталкивается эта страна;07:55 – К чему готовится Литва, сооружая оборонительные линии;09:15 – О боеспособности вооружённых сил Белоруссии;11:55 – Будет ли Белоруссия принимать участие в СВО?13:40 – О вероятности вторжения Украины в Белоруссию;17:30 – О способности вооружённых сил Белоруссии дать отпор ВСУ в случае провокаций со стороны Украины;19:23 – О вероятности отправки контингента НАТО на границу с Белоруссией;23:35 – Каким должен быть исход СВО для того, чтобы вопрос о войне между Россией и Западом потерял актуальность?26:42 – О крушении украинского фронта.
польша
варшава
армия
румыния
молдавия
литва
прибалтика
латвия
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видео, польша, варшава, чвк "вагнер", армия, война, конфликт, фронт, беспилотники, оружие, операция, техника, военная техника, румыния, молдавия, нато, граница, государственная граница, всу, разведка, самолет, рэб, авиация, дроны, мины, литва, прибалтика, латвия, белоруссия, украина, россия, спецоперация, сво, видео
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Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский

10:36 13.05.2024
 
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Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке в Белоруссии и об основных угрозах, которые стоят перед этой страной на данном этапе, а также оценил вероятность вторжения Украины в Белоруссию. отправки контингента НАТО на белорусскую границу и обвала украинского фронта:

00:29 - О реальной ситуации в Белоруссии. С какими основными военными угрозами сейчас сталкивается эта страна;
07:55 – К чему готовится Литва, сооружая оборонительные линии;
09:15 – О боеспособности вооружённых сил Белоруссии;
11:55 – Будет ли Белоруссия принимать участие в СВО?
13:40 – О вероятности вторжения Украины в Белоруссию;
17:30 – О способности вооружённых сил Белоруссии дать отпор ВСУ в случае провокаций со стороны Украины;
19:23 – О вероятности отправки контингента НАТО на границу с Белоруссией;
23:35 – Каким должен быть исход СВО для того, чтобы вопрос о войне между Россией и Западом потерял актуальность?
26:42 – О крушении украинского фронта.
 
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