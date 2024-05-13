https://ukraina.ru/20240513/1055027025.html

Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский

Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский - 13.05.2024 Украина.ру

Что затеяла Украина в Чернобыле и зачем Россия взмахнула ядерной дубиной – Тиханский

Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке в Белоруссии и об основных угрозах,... Украина.ру, 13.05.2024

2024-05-13T10:36

2024-05-13T10:36

2024-05-13T10:36

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Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке в Белоруссии и об основных угрозах, которые стоят перед этой страной на данном этапе, а также оценил вероятность вторжения Украины в Белоруссию. отправки контингента НАТО на белорусскую границу и обвала украинского фронта: 00:29 - О реальной ситуации в Белоруссии. С какими основными военными угрозами сейчас сталкивается эта страна;07:55 – К чему готовится Литва, сооружая оборонительные линии;09:15 – О боеспособности вооружённых сил Белоруссии;11:55 – Будет ли Белоруссия принимать участие в СВО?13:40 – О вероятности вторжения Украины в Белоруссию;17:30 – О способности вооружённых сил Белоруссии дать отпор ВСУ в случае провокаций со стороны Украины;19:23 – О вероятности отправки контингента НАТО на границу с Белоруссией;23:35 – Каким должен быть исход СВО для того, чтобы вопрос о войне между Россией и Западом потерял актуальность?26:42 – О крушении украинского фронта.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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