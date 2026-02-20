Юрий Кульчицкий: галичанин спасший Вену от турок и научивший её пить кофе - 20.02.2026 Украина.ру
История
История
Юрий Кульчицкий: галичанин спасший Вену от турок и научивший её пить кофе
В 2017 году Порошенко* предложил считать символом евроинтеграции Украины возможность выпить кофе в Венской опере (во всяком случае так был переиначен его пост в народе). Однако традицию пить кофе в Вену принёс уроженец нынешней Украины – галицкий авантюрист Юрий Франц Кульчицкий, умерший 19 или 20 февраля 1694 года
Биография этого человека может послужить основой для создания приключенческого блокбастера. Он родился в 1640 году в Речи Посполитой. Его родное село Кульчицы-Шляхотские находилось на территории Русского воеводства коронных земель Речи Посполитой (сейчас это Самборский район Львовской области) и было православным. Оно дало истории таких известных казацких гетманов, как Пётр Конашевич Сагайдачный, Марко Жмайло и Павлюк.Судьба Кульчицкого до 1660 года известна фрагментарно. Он окончил приходскую школу в Самборе, в которой проучился с 1648 по 1652 год и стал военным. Возможно, он служил под началом Яна Собеского, участвовал в польских военных походах на Буковину и в Молдавию. Он изучал валашский (румынский), турецкий и венгерский языки. Некоторые украинские источники утверждают, что со временем он примкнул к запорожским казакам.В конце концов Кульчицкий попал в турецкий плен, в котором провёл два года. По легенде, в плену он постоянно мучился мигренью, от которой местный знахарь излечил его, отпоив чёрным кофе. Вскоре его выкупили сердобольные сербские купцы, и, отправившись вместе с ними, Юрий вскоре оказался на территории Священной Римской империи.Здесь он устроился работать переводчиком в белградском филиале Восточной австрийской торговой компании. Три года спустя он уже служил австрийским дипломатическим курьером и переводчиком в Стамбуле.В столице Блистательной Порты Юрий находился вплоть до 1679 года. Он собирал информацию о военных приготовлениях турок, заводил знакомства с местными военными. По легенде, его даже удостоил аудиенции сам великий визирь. В 1680 году Кульчицкий вернулся в Вену, где составил отчёт, в котором указал, что по всем признакам Турция готовится к новой масштабной войне на Европейском континенте.На заработанные на продолжительной (и неплохо оплачиваемой) государственной службе деньги Кульчицкий открыл в Вене собственную торговую компанию, но долго спокойно ему поработать не удалось – в 1683 году, как он и предсказывал, турки развязали очередную войну, которая в истории осталась под названием Великой Турецкой.В 1684 году истекал срок действия Вашварского мирного договора между Габсбургами и Османской империей. Не дожидаясь этого момента, весной 1683 года великий визирь Мерзифонлу Кара Мустафа-паша двинул 120-тысячную армию к Вене.14 июля начался артиллерийский обстрел Вены и осадные работы. Город обороняли всего 16 тысяч солдат, которыми командовал граф Рюдигер Штаремберг. Во время обстрелов он получил ранение в руку, но не оставил своего поста.Город к осаде не был готов, достаточных запасов провианта на складах не было. Вскоре начался голод, эпидемия чумы. Все лазутчики, которых отправляли за подмогой через плотно взявшие город в кольцо вражеские войска, пропали. Власти стали подумывать о сдаче.Вот тогда-то к ним и заявился отставной разведчик, предложивший свои услуги. Штаремберг решил отправить его с письмами к императору Леопольду I и командующему австрийской армией герцогу Лотарингии Карлу V. Нарядившись в турка, вместе со своим слугой Дёрдем Михайловичем отправился по направлению к вражескому лагерю.Немецкий писатель Эберхард Хаппель в своей книге 1688 года "Thesaurus Exoticorum" ("Энциклопедия экзотики") писал:"С наступлением сумерек его взору открылось бесконечное море турецких палаток. Зрелище заставило его задуматься, каким путём пробираться через лагерь. (…) Чтобы усыпить бдительность турок, проезжавших мимо них, он то и дело принимался распевать веселые песни на их языке".Желающим пояснений Кульчицкий говорил, что он турецкий купец, занимается поставками провианта для турецкой армии и сейчас направляется по делам.При переправе через Дунай венских посланцев обстреляли австрийские солдаты, принявшие их за турецких лазутчиков. Недоверие к ним исчезло, только когда были прочитаны написанные графом Штарембергом письма. Кроме информации о ситуации в городе, Кульчицкий сообщил и то, что увидел и узнал во вражеском лагере.Карл V отправил в столицу письмо с обещаниями скорейшей помощи. Кульчицкому и Михайловичу удалось невредимыми вернуться обратно. Их встретили как героев.Тем временем под Вену примчались "крылатые гусары" Польского короля и великого князя Литовского Яна III Собеского… 12 сентября 1683 года объединённые войска Речи Посполитой, Священной Римской империи, Саксонии, Франконии, Баварии и Швабии наголову разгромили турок и погнали их из Европы. Вена была спасена.За совершённый подвиг городской совет наградил Кульчицкого крупной суммой денег, подарил дом в престижном районе Леопольдштадт и освободил его компанию от налогов на 20 лет. Кроме того, 10 января 1684 года его назначили личным переводчиком австрийского императора с турецкого языка и дали должность "цесарского придворного курьера" в Турции.А Юрий присмотрел в разгромленном турецком лагере триста мешков отменных кофейных зёрен, которые европейские солдаты посчитали непригодным для конского фуража верблюжьим кормом.Юрий заварил первый кофе и стал пытаться продавать его в разнос, однако "европейский потребитель" не был готов к восточным горьким вкусам, бизнес не шёл, и тогда Кульчицкий стал экспериментировать – добавлять в кофе мёд, молоко, сахар… то есть делать то, что турки считали недопустимым. Вариант с молоком и сахаром пришёлся венцам по вкусу – так появился известный Wiener Melange – "Венский меланж", кофейный напиток, похожий на капучино.Вскоре Кульчицкий открыл первую в Вене и одну из первых в Европе кофейню.Кофейня расположилась на улице Зингерштрассе под знаменитым названием "Дом под голубой бутылочкой". По преданию, вторая жена Кульчицкого Леопольдина Мейер ещё до свадьбы выходила своего получившего ранение будущего мужа каким-то снадобьем, которое хранилось в бутылочке голубого стекла.Кульчицкий часто встречал гостей в турецких одеждах, а у венских пекарей (это ещё одна легенда) заказывал для своей кофейни специальную сдобную выпечку в форме полумесяца – Kipferl. Спустя полтора столетия французы стали выпекать её из слоёного теста – так появились круассаны.Вскоре в Вене появилось более полутора десятков кофеен, и Кульчицкий возглавил цех венских торговцев кофе. Его портрет долго висел в главном зале цехового здания, в котором они собирались, а на цеховом штандарте изображалась сцена вручения императором Леопольдом I привилегии – лицензии на открытие Кульчицким первой кофейни.Увы, вскоре он скончался от туберкулёза в возрасте всего 54 лет.Так выглядит каноническая версия жизнеописания Юрия Кульчицкого, в которой исторические факты зачастую неразличимо переплетаются с городскими легендами Вены и позднейшими попытками отредактировать эти легенды в соответствии с предпочтениями того или иного автора.О его национальной принадлежности спорят поляки и украинцы. Сам он происходил из шляхетского рода Кульчицких-Шелестовичей герба Сас. Его живущий в Польше родственник, историк Ежи С. Кульчицкий считает его поляком, а украинские историки утверждают обратное.Сам Юрий (Ежи) в написанных при его жизни документах утверждал, что он "был родовитым поляком… с королевского польского вольного города Самбора". К этому польские историки добавляют, что полное имя Кульчицкого, зафиксированное в документах, Юрий-Франц. Такая двойная конструкция типична для лиц католического вероисповедания.В ответ обычно говорят о том, что Кульчицкий вынужден был скрывать свое православное исповедание поскольку в католической среде, недолюбливали "схизматиков". Однако в Австрии религиозный вопрос настолько остро не стоял, а православные наёмники-стратиоты из Греции, Албании, Сербии известны в западноевропейских странах с конца XV века и никаких проблем со своим вероисповеданием не испытывали.Скорее всего случай Кульчицкого – иллюстрация процесса ассимиляции православной русинской шляхты и превращения её в католическую польскую.Есть вопросы и к первенству Юрия-Франца Кульчицкого в деле становления знаменитой венской культуры кофе.Самое раннее произведение, в котором утверждается что первая венская кофейня была открыта именно Кульчицким, это книга "История второй турецкой осады Вены" католического священника Готфрида Улиха, изданная к столетнему юбилею Венской битвы в 1783 году.Если же опираться на дошедшие до нас документальные сведения XVII века, то первая кофейня в Вене была отрыта 17 января 1685 года армянским купцом Йоханесом Диодато (Ованесом Аствацатуром). И лишь спустя три года трое бывших разведчиков, в числе которых был Кульчицкий также получили официальную привилегию на кофейную торговлю.Поэтому едва ли достоверна красивая польская легенда о том, что лично король Ян Собеский, разгромивший под Веной турок, позволил Кульчицкому за военные заслуги самому выбрать себе всё, чего тот пожелает из захваченной в лагере османов добычи. Ведь под Веной война только началась и у шляхтича Кульчицкого наверняка были более важные заботы, чем мешки с кофейными зернами.Однако историческая память живёт по своим законам, и именно вокруг Кульчицкого сложился культ основателя первой венской кофейни.В 1862 году благодарные венцы назвали в честь Кульчицкого одну из улиц города, а в 1885-м установили на одном из её перекрёстков памятник. В "Старой польской энциклопедии" 1900-1903 годов этнограф Зигмунт Глогер писал: "до сих пор во всех кофейнях Вены каждый год в октябре вывешивают потрет Кульчицкого в турецких одеждах, чтобы почтить его память".* Является членом объединения, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В 2017 году Порошенко* предложил считать символом евроинтеграции Украины возможность выпить кофе в Венской опере (во всяком случае так был переиначен его пост в народе). Однако традицию пить кофе в Вену принёс уроженец нынешней Украины – галицкий авантюрист Юрий Франц Кульчицкий, умерший 19 или 20 февраля 1694 года
Биография этого человека может послужить основой для создания приключенческого блокбастера. Он родился в 1640 году в Речи Посполитой. Его родное село Кульчицы-Шляхотские находилось на территории Русского воеводства коронных земель Речи Посполитой (сейчас это Самборский район Львовской области) и было православным. Оно дало истории таких известных казацких гетманов, как Пётр Конашевич Сагайдачный, Марко Жмайло и Павлюк.
Судьба Кульчицкого до 1660 года известна фрагментарно. Он окончил приходскую школу в Самборе, в которой проучился с 1648 по 1652 год и стал военным. Возможно, он служил под началом Яна Собеского, участвовал в польских военных походах на Буковину и в Молдавию. Он изучал валашский (румынский), турецкий и венгерский языки. Некоторые украинские источники утверждают, что со временем он примкнул к запорожским казакам.
В конце концов Кульчицкий попал в турецкий плен, в котором провёл два года. По легенде, в плену он постоянно мучился мигренью, от которой местный знахарь излечил его, отпоив чёрным кофе. Вскоре его выкупили сердобольные сербские купцы, и, отправившись вместе с ними, Юрий вскоре оказался на территории Священной Римской империи.
Здесь он устроился работать переводчиком в белградском филиале Восточной австрийской торговой компании. Три года спустя он уже служил австрийским дипломатическим курьером и переводчиком в Стамбуле.
В столице Блистательной Порты Юрий находился вплоть до 1679 года. Он собирал информацию о военных приготовлениях турок, заводил знакомства с местными военными. По легенде, его даже удостоил аудиенции сам великий визирь. В 1680 году Кульчицкий вернулся в Вену, где составил отчёт, в котором указал, что по всем признакам Турция готовится к новой масштабной войне на Европейском континенте.
На заработанные на продолжительной (и неплохо оплачиваемой) государственной службе деньги Кульчицкий открыл в Вене собственную торговую компанию, но долго спокойно ему поработать не удалось – в 1683 году, как он и предсказывал, турки развязали очередную войну, которая в истории осталась под названием Великой Турецкой.
В 1684 году истекал срок действия Вашварского мирного договора между Габсбургами и Османской империей. Не дожидаясь этого момента, весной 1683 года великий визирь Мерзифонлу Кара Мустафа-паша двинул 120-тысячную армию к Вене.
14 июля начался артиллерийский обстрел Вены и осадные работы. Город обороняли всего 16 тысяч солдат, которыми командовал граф Рюдигер Штаремберг. Во время обстрелов он получил ранение в руку, но не оставил своего поста.
© commons.wikimedia.orgЮрий Кульчицкий
Юрий Кульчицкий - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© commons.wikimedia.org
Юрий Кульчицкий
Город к осаде не был готов, достаточных запасов провианта на складах не было. Вскоре начался голод, эпидемия чумы. Все лазутчики, которых отправляли за подмогой через плотно взявшие город в кольцо вражеские войска, пропали. Власти стали подумывать о сдаче.
Вот тогда-то к ним и заявился отставной разведчик, предложивший свои услуги. Штаремберг решил отправить его с письмами к императору Леопольду I и командующему австрийской армией герцогу Лотарингии Карлу V. Нарядившись в турка, вместе со своим слугой Дёрдем Михайловичем отправился по направлению к вражескому лагерю.
Немецкий писатель Эберхард Хаппель в своей книге 1688 года "Thesaurus Exoticorum" ("Энциклопедия экзотики") писал:
"С наступлением сумерек его взору открылось бесконечное море турецких палаток. Зрелище заставило его задуматься, каким путём пробираться через лагерь. (…) Чтобы усыпить бдительность турок, проезжавших мимо них, он то и дело принимался распевать веселые песни на их языке".
Желающим пояснений Кульчицкий говорил, что он турецкий купец, занимается поставками провианта для турецкой армии и сейчас направляется по делам.
При переправе через Дунай венских посланцев обстреляли австрийские солдаты, принявшие их за турецких лазутчиков. Недоверие к ним исчезло, только когда были прочитаны написанные графом Штарембергом письма. Кроме информации о ситуации в городе, Кульчицкий сообщил и то, что увидел и узнал во вражеском лагере.
Карл V отправил в столицу письмо с обещаниями скорейшей помощи. Кульчицкому и Михайловичу удалось невредимыми вернуться обратно. Их встретили как героев.
"Крылатые гусары". Кадр из фильма Е. Гофмана "Потоп" (1974 год)
Крылатые гусары. Кадр из фильма Е. Гофмана Потоп (1974 год)
"Крылатые гусары". Кадр из фильма Е. Гофмана "Потоп" (1974 год)
Тем временем под Вену примчались "крылатые гусары" Польского короля и великого князя Литовского Яна III Собеского… 12 сентября 1683 года объединённые войска Речи Посполитой, Священной Римской империи, Саксонии, Франконии, Баварии и Швабии наголову разгромили турок и погнали их из Европы. Вена была спасена.
За совершённый подвиг городской совет наградил Кульчицкого крупной суммой денег, подарил дом в престижном районе Леопольдштадт и освободил его компанию от налогов на 20 лет. Кроме того, 10 января 1684 года его назначили личным переводчиком австрийского императора с турецкого языка и дали должность "цесарского придворного курьера" в Турции.
А Юрий присмотрел в разгромленном турецком лагере триста мешков отменных кофейных зёрен, которые европейские солдаты посчитали непригодным для конского фуража верблюжьим кормом.
Атака рохирримов. Кадр из фильма Властелин колец
Юрий заварил первый кофе и стал пытаться продавать его в разнос, однако "европейский потребитель" не был готов к восточным горьким вкусам, бизнес не шёл, и тогда Кульчицкий стал экспериментировать – добавлять в кофе мёд, молоко, сахар… то есть делать то, что турки считали недопустимым. Вариант с молоком и сахаром пришёлся венцам по вкусу – так появился известный Wiener Melange – "Венский меланж", кофейный напиток, похожий на капучино.
Вскоре Кульчицкий открыл первую в Вене и одну из первых в Европе кофейню.
Кофейня расположилась на улице Зингерштрассе под знаменитым названием "Дом под голубой бутылочкой". По преданию, вторая жена Кульчицкого Леопольдина Мейер ещё до свадьбы выходила своего получившего ранение будущего мужа каким-то снадобьем, которое хранилось в бутылочке голубого стекла.
© Открытый источникПамятник Юрию Кульчицкому во Львове
Памятник Юрию Кульчицкому во Львове
© Открытый источник
Памятник Юрию Кульчицкому во Львове
Кульчицкий часто встречал гостей в турецких одеждах, а у венских пекарей (это ещё одна легенда) заказывал для своей кофейни специальную сдобную выпечку в форме полумесяца – Kipferl. Спустя полтора столетия французы стали выпекать её из слоёного теста – так появились круассаны.
Вскоре в Вене появилось более полутора десятков кофеен, и Кульчицкий возглавил цех венских торговцев кофе. Его портрет долго висел в главном зале цехового здания, в котором они собирались, а на цеховом штандарте изображалась сцена вручения императором Леопольдом I привилегии – лицензии на открытие Кульчицким первой кофейни.
Увы, вскоре он скончался от туберкулёза в возрасте всего 54 лет.
Так выглядит каноническая версия жизнеописания Юрия Кульчицкого, в которой исторические факты зачастую неразличимо переплетаются с городскими легендами Вены и позднейшими попытками отредактировать эти легенды в соответствии с предпочтениями того или иного автора.
О его национальной принадлежности спорят поляки и украинцы. Сам он происходил из шляхетского рода Кульчицких-Шелестовичей герба Сас. Его живущий в Польше родственник, историк Ежи С. Кульчицкий считает его поляком, а украинские историки утверждают обратное.
Сам Юрий (Ежи) в написанных при его жизни документах утверждал, что он "был родовитым поляком… с королевского польского вольного города Самбора". К этому польские историки добавляют, что полное имя Кульчицкого, зафиксированное в документах, Юрий-Франц. Такая двойная конструкция типична для лиц католического вероисповедания.
© commons.wikimedia.orgПольский шляхетский герб "Сас"
Польский шляхетский герб Сас - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© commons.wikimedia.org
Польский шляхетский герб "Сас"
В ответ обычно говорят о том, что Кульчицкий вынужден был скрывать свое православное исповедание поскольку в католической среде, недолюбливали "схизматиков". Однако в Австрии религиозный вопрос настолько остро не стоял, а православные наёмники-стратиоты из Греции, Албании, Сербии известны в западноевропейских странах с конца XV века и никаких проблем со своим вероисповеданием не испытывали.
Скорее всего случай Кульчицкого – иллюстрация процесса ассимиляции православной русинской шляхты и превращения её в католическую польскую.
Есть вопросы и к первенству Юрия-Франца Кульчицкого в деле становления знаменитой венской культуры кофе.
Самое раннее произведение, в котором утверждается что первая венская кофейня была открыта именно Кульчицким, это книга "История второй турецкой осады Вены" католического священника Готфрида Улиха, изданная к столетнему юбилею Венской битвы в 1783 году.
Если же опираться на дошедшие до нас документальные сведения XVII века, то первая кофейня в Вене была отрыта 17 января 1685 года армянским купцом Йоханесом Диодато (Ованесом Аствацатуром). И лишь спустя три года трое бывших разведчиков, в числе которых был Кульчицкий также получили официальную привилегию на кофейную торговлю.
Поэтому едва ли достоверна красивая польская легенда о том, что лично король Ян Собеский, разгромивший под Веной турок, позволил Кульчицкому за военные заслуги самому выбрать себе всё, чего тот пожелает из захваченной в лагере османов добычи. Ведь под Веной война только началась и у шляхтича Кульчицкого наверняка были более важные заботы, чем мешки с кофейными зернами.
© commons.wikimedia.orgЮрий Кульчицкий. Мозаика в Вене
Юрий Кульчицкий. Мозаика в Вене - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© commons.wikimedia.org
Юрий Кульчицкий. Мозаика в Вене
Однако историческая память живёт по своим законам, и именно вокруг Кульчицкого сложился культ основателя первой венской кофейни.
В 1862 году благодарные венцы назвали в честь Кульчицкого одну из улиц города, а в 1885-м установили на одном из её перекрёстков памятник. В "Старой польской энциклопедии" 1900-1903 годов этнограф Зигмунт Глогер писал: "до сих пор во всех кофейнях Вены каждый год в октябре вывешивают потрет Кульчицкого в турецких одеждах, чтобы почтить его память".
* Является членом объединения, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
