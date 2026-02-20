https://ukraina.ru/20260220/1026767020.html

Юрий Кульчицкий: галичанин спасший Вену от турок и научивший её пить кофе

Юрий Кульчицкий: галичанин спасший Вену от турок и научивший её пить кофе - 20.02.2026 Украина.ру

Юрий Кульчицкий: галичанин спасший Вену от турок и научивший её пить кофе

В 2017 году Порошенко* предложил считать символом евроинтеграции Украины возможность выпить кофе в Венской опере (во всяком случае так был переиначен его пост в народе). Однако традицию пить кофе в Вену принёс уроженец нынешней Украины – галицкий авантюрист Юрий Франц Кульчицкий, умерший 19 или 20 февраля 1694 года

2026-02-20T08:00

2026-02-20T08:00

2026-02-20T08:00

история

австрия

xvii век

османская империя

история

вена

речь посполитая

украина

кофе

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102676/71/1026767103_0:412:4957:3200_1920x0_80_0_0_20cf5a7c58ccedf94262ebd6d955884a.jpg

Биография этого человека может послужить основой для создания приключенческого блокбастера. Он родился в 1640 году в Речи Посполитой. Его родное село Кульчицы-Шляхотские находилось на территории Русского воеводства коронных земель Речи Посполитой (сейчас это Самборский район Львовской области) и было православным. Оно дало истории таких известных казацких гетманов, как Пётр Конашевич Сагайдачный, Марко Жмайло и Павлюк.Судьба Кульчицкого до 1660 года известна фрагментарно. Он окончил приходскую школу в Самборе, в которой проучился с 1648 по 1652 год и стал военным. Возможно, он служил под началом Яна Собеского, участвовал в польских военных походах на Буковину и в Молдавию. Он изучал валашский (румынский), турецкий и венгерский языки. Некоторые украинские источники утверждают, что со временем он примкнул к запорожским казакам.В конце концов Кульчицкий попал в турецкий плен, в котором провёл два года. По легенде, в плену он постоянно мучился мигренью, от которой местный знахарь излечил его, отпоив чёрным кофе. Вскоре его выкупили сердобольные сербские купцы, и, отправившись вместе с ними, Юрий вскоре оказался на территории Священной Римской империи.Здесь он устроился работать переводчиком в белградском филиале Восточной австрийской торговой компании. Три года спустя он уже служил австрийским дипломатическим курьером и переводчиком в Стамбуле.В столице Блистательной Порты Юрий находился вплоть до 1679 года. Он собирал информацию о военных приготовлениях турок, заводил знакомства с местными военными. По легенде, его даже удостоил аудиенции сам великий визирь. В 1680 году Кульчицкий вернулся в Вену, где составил отчёт, в котором указал, что по всем признакам Турция готовится к новой масштабной войне на Европейском континенте.На заработанные на продолжительной (и неплохо оплачиваемой) государственной службе деньги Кульчицкий открыл в Вене собственную торговую компанию, но долго спокойно ему поработать не удалось – в 1683 году, как он и предсказывал, турки развязали очередную войну, которая в истории осталась под названием Великой Турецкой.В 1684 году истекал срок действия Вашварского мирного договора между Габсбургами и Османской империей. Не дожидаясь этого момента, весной 1683 года великий визирь Мерзифонлу Кара Мустафа-паша двинул 120-тысячную армию к Вене.14 июля начался артиллерийский обстрел Вены и осадные работы. Город обороняли всего 16 тысяч солдат, которыми командовал граф Рюдигер Штаремберг. Во время обстрелов он получил ранение в руку, но не оставил своего поста.Город к осаде не был готов, достаточных запасов провианта на складах не было. Вскоре начался голод, эпидемия чумы. Все лазутчики, которых отправляли за подмогой через плотно взявшие город в кольцо вражеские войска, пропали. Власти стали подумывать о сдаче.Вот тогда-то к ним и заявился отставной разведчик, предложивший свои услуги. Штаремберг решил отправить его с письмами к императору Леопольду I и командующему австрийской армией герцогу Лотарингии Карлу V. Нарядившись в турка, вместе со своим слугой Дёрдем Михайловичем отправился по направлению к вражескому лагерю.Немецкий писатель Эберхард Хаппель в своей книге 1688 года "Thesaurus Exoticorum" ("Энциклопедия экзотики") писал:"С наступлением сумерек его взору открылось бесконечное море турецких палаток. Зрелище заставило его задуматься, каким путём пробираться через лагерь. (…) Чтобы усыпить бдительность турок, проезжавших мимо них, он то и дело принимался распевать веселые песни на их языке".Желающим пояснений Кульчицкий говорил, что он турецкий купец, занимается поставками провианта для турецкой армии и сейчас направляется по делам.При переправе через Дунай венских посланцев обстреляли австрийские солдаты, принявшие их за турецких лазутчиков. Недоверие к ним исчезло, только когда были прочитаны написанные графом Штарембергом письма. Кроме информации о ситуации в городе, Кульчицкий сообщил и то, что увидел и узнал во вражеском лагере.Карл V отправил в столицу письмо с обещаниями скорейшей помощи. Кульчицкому и Михайловичу удалось невредимыми вернуться обратно. Их встретили как героев.Тем временем под Вену примчались "крылатые гусары" Польского короля и великого князя Литовского Яна III Собеского… 12 сентября 1683 года объединённые войска Речи Посполитой, Священной Римской империи, Саксонии, Франконии, Баварии и Швабии наголову разгромили турок и погнали их из Европы. Вена была спасена.За совершённый подвиг городской совет наградил Кульчицкого крупной суммой денег, подарил дом в престижном районе Леопольдштадт и освободил его компанию от налогов на 20 лет. Кроме того, 10 января 1684 года его назначили личным переводчиком австрийского императора с турецкого языка и дали должность "цесарского придворного курьера" в Турции.А Юрий присмотрел в разгромленном турецком лагере триста мешков отменных кофейных зёрен, которые европейские солдаты посчитали непригодным для конского фуража верблюжьим кормом.Юрий заварил первый кофе и стал пытаться продавать его в разнос, однако "европейский потребитель" не был готов к восточным горьким вкусам, бизнес не шёл, и тогда Кульчицкий стал экспериментировать – добавлять в кофе мёд, молоко, сахар… то есть делать то, что турки считали недопустимым. Вариант с молоком и сахаром пришёлся венцам по вкусу – так появился известный Wiener Melange – "Венский меланж", кофейный напиток, похожий на капучино.Вскоре Кульчицкий открыл первую в Вене и одну из первых в Европе кофейню.Кофейня расположилась на улице Зингерштрассе под знаменитым названием "Дом под голубой бутылочкой". По преданию, вторая жена Кульчицкого Леопольдина Мейер ещё до свадьбы выходила своего получившего ранение будущего мужа каким-то снадобьем, которое хранилось в бутылочке голубого стекла.Кульчицкий часто встречал гостей в турецких одеждах, а у венских пекарей (это ещё одна легенда) заказывал для своей кофейни специальную сдобную выпечку в форме полумесяца – Kipferl. Спустя полтора столетия французы стали выпекать её из слоёного теста – так появились круассаны.Вскоре в Вене появилось более полутора десятков кофеен, и Кульчицкий возглавил цех венских торговцев кофе. Его портрет долго висел в главном зале цехового здания, в котором они собирались, а на цеховом штандарте изображалась сцена вручения императором Леопольдом I привилегии – лицензии на открытие Кульчицким первой кофейни.Увы, вскоре он скончался от туберкулёза в возрасте всего 54 лет.Так выглядит каноническая версия жизнеописания Юрия Кульчицкого, в которой исторические факты зачастую неразличимо переплетаются с городскими легендами Вены и позднейшими попытками отредактировать эти легенды в соответствии с предпочтениями того или иного автора.О его национальной принадлежности спорят поляки и украинцы. Сам он происходил из шляхетского рода Кульчицких-Шелестовичей герба Сас. Его живущий в Польше родственник, историк Ежи С. Кульчицкий считает его поляком, а украинские историки утверждают обратное.Сам Юрий (Ежи) в написанных при его жизни документах утверждал, что он "был родовитым поляком… с королевского польского вольного города Самбора". К этому польские историки добавляют, что полное имя Кульчицкого, зафиксированное в документах, Юрий-Франц. Такая двойная конструкция типична для лиц католического вероисповедания.В ответ обычно говорят о том, что Кульчицкий вынужден был скрывать свое православное исповедание поскольку в католической среде, недолюбливали "схизматиков". Однако в Австрии религиозный вопрос настолько остро не стоял, а православные наёмники-стратиоты из Греции, Албании, Сербии известны в западноевропейских странах с конца XV века и никаких проблем со своим вероисповеданием не испытывали.Скорее всего случай Кульчицкого – иллюстрация процесса ассимиляции православной русинской шляхты и превращения её в католическую польскую.Есть вопросы и к первенству Юрия-Франца Кульчицкого в деле становления знаменитой венской культуры кофе.Самое раннее произведение, в котором утверждается что первая венская кофейня была открыта именно Кульчицким, это книга "История второй турецкой осады Вены" католического священника Готфрида Улиха, изданная к столетнему юбилею Венской битвы в 1783 году.Если же опираться на дошедшие до нас документальные сведения XVII века, то первая кофейня в Вене была отрыта 17 января 1685 года армянским купцом Йоханесом Диодато (Ованесом Аствацатуром). И лишь спустя три года трое бывших разведчиков, в числе которых был Кульчицкий также получили официальную привилегию на кофейную торговлю.Поэтому едва ли достоверна красивая польская легенда о том, что лично король Ян Собеский, разгромивший под Веной турок, позволил Кульчицкому за военные заслуги самому выбрать себе всё, чего тот пожелает из захваченной в лагере османов добычи. Ведь под Веной война только началась и у шляхтича Кульчицкого наверняка были более важные заботы, чем мешки с кофейными зернами.Однако историческая память живёт по своим законам, и именно вокруг Кульчицкого сложился культ основателя первой венской кофейни.В 1862 году благодарные венцы назвали в честь Кульчицкого одну из улиц города, а в 1885-м установили на одном из её перекрёстков памятник. В "Старой польской энциклопедии" 1900-1903 годов этнограф Зигмунт Глогер писал: "до сих пор во всех кофейнях Вены каждый год в октябре вывешивают потрет Кульчицкого в турецких одеждах, чтобы почтить его память".* Является членом объединения, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20250405/1044985098.html

https://ukraina.ru/20250701/1047770101.html

https://ukraina.ru/20230912/1043357504.html

https://ukraina.ru/20210904/1032137314.html

https://ukraina.ru/20241004/1049848256.html

австрия

османская империя

вена

речь посполитая

украина

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, австрия, xvii век, османская империя, вена, речь посполитая, украина, кофе, турция, османская империя, разведчик, предприниматели