https://ukraina.ru/20240430/1054788062.html

"Пространство смерти" и контактный бой: эксперт рассказал, почему важна защита штурмовой бронетехники

"Пространство смерти" и контактный бой: эксперт рассказал, почему важна защита штурмовой бронетехники - 30.04.2024 Украина.ру

"Пространство смерти" и контактный бой: эксперт рассказал, почему важна защита штурмовой бронетехники

Попытки сосредоточить на поле боя даже батальон засекаются противником даже при отсутствии воздушной разведки. Можно иронизировать над "Царь-мангалом", но эта обшитая листами железа бронемашина принесла победу в Красногоровке. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-30T05:20

2024-04-30T05:20

2024-04-30T05:20

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У России еще есть ряд нерешенных вопросов, связанных с проведением штурмовых операций. Серая зона между позициями двух сторон по-прежнему является "пространством смерти", рассказал эксперт.Чтобы сблизиться с позициями противника и навязать ему контактный бой, штурмовики должны куда-то выдвинуться, но именно выдвижение – это самый опасный момент в такой операции. Поэтому бронетехнику приходится защищать, добавил он.Можно сколько угодно иронизировать над "Царь-мангалом", но эта модернизированная бронемашина принесла ВС РФ победу в Красногоровке. Несмотря на то, что танк впоследствии подорвался на мине, свою роль этот Т-72 выполнил хорошо, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру

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новости, вс рф, штурм, штурмовик, бронетехника, бмп, защита, танки, дроны, всу, бой