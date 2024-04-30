"Пространство смерти" и контактный бой: эксперт рассказал, почему важна защита штурмовой бронетехники
Попытки сосредоточить на поле боя даже батальон засекаются противником даже при отсутствии воздушной разведки. Можно иронизировать над "Царь-мангалом", но эта обшитая листами железа бронемашина принесла победу в Красногоровке. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
У России еще есть ряд нерешенных вопросов, связанных с проведением штурмовых операций. Серая зона между позициями двух сторон по-прежнему является "пространством смерти", рассказал эксперт.
Чтобы сблизиться с позициями противника и навязать ему контактный бой, штурмовики должны куда-то выдвинуться, но именно выдвижение – это самый опасный момент в такой операции. Поэтому бронетехнику приходится защищать, добавил он.
"Мы уже убедились, что попытки сосредоточить на поле боя даже батальон засекаются противником даже при отсутствии воздушной разведки, после чего по ним наносятся болезненные удары. Но попытки прорыва одной-двумя единицами бронетехники тоже не приводили к громким успехам, потому что они подрывались из FPV-дронов", - отметил Анпилогов
Можно сколько угодно иронизировать над "Царь-мангалом", но эта модернизированная бронемашина принесла ВС РФ победу в Красногоровке. Несмотря на то, что танк впоследствии подорвался на мине, свою роль этот Т-72 выполнил хорошо, заключил собеседник издания.
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