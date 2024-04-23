"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине - 23.04.2024 Украина.ру
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"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине
"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине - 23.04.2024 Украина.ру
"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине
Системы противовоздушной обороны Patriot будут производить на Украине, перенести этот процесс в другие города "вполне реально", заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона
2024-04-23T23:46
2024-04-23T23:58
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По ее словам, строительство заводов для производства западных ПВО на Украине является приоритетом и сегодня уже ведутся переговоры по этому вопросу. Вместе с тем, хотя бы приблизительные рамки запуска такого производства не сообщаются. Киев пытается ускорить этот процесс, добавила посол. "Это абсолютно реально. Есть много компаний, я сейчас говорю не о Patriot, а о других возможностях, которые уже начали строительство или совместные проекты с украинскими компаниями дома", – добавила Маркарова. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в украинском оборонно-промышленном комплексе задействовано как минимум 300 тысяч человек. Они занимаются производством украинской артиллерии, ракет, дронов, техники, амуниции и др.Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что армия РФ повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, а состав и структура вооруженных сил России будет усовершенствована "соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками".
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новости, украина, оксана маркарова, сша, россия, владимир зеленский, сво, производство, пво, вс рф, спецоперация
Новости, Украина, Оксана Маркарова, США, Россия, Владимир Зеленский, СВО, производство, ПВО, ВС РФ, Спецоперация

"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине

23:46 23.04.2024 (обновлено: 23:58 23.04.2024)
 
© Минфин Украины / Перейти в фотобанкоксана маркарова
оксана маркарова
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Системы противовоздушной обороны Patriot будут производить на Украине, перенести этот процесс в другие города "вполне реально", заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона
По ее словам, строительство заводов для производства западных ПВО на Украине является приоритетом и сегодня уже ведутся переговоры по этому вопросу.

"Такая задача у нас стоит и от президента, и от министра обороны. Переговоры эти ведутся достаточно предметно с момента последнего визита президента в США, после этого наши компании встречались. Это уже очень предметная работа", – цитирует ее "РБК-Украина".

Вместе с тем, хотя бы приблизительные рамки запуска такого производства не сообщаются. Киев пытается ускорить этот процесс, добавила посол.

"Это абсолютно реально. Есть много компаний, я сейчас говорю не о Patriot, а о других возможностях, которые уже начали строительство или совместные проекты с украинскими компаниями дома", – добавила Маркарова.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в украинском оборонно-промышленном комплексе задействовано как минимум 300 тысяч человек. Они занимаются производством украинской артиллерии, ракет, дронов, техники, амуниции и др.
"Наше производство должно ежемесячно ощутимо дополнять поставки оружия от партнеров, и именно такую цель мы ставим: ежемесячно – больше украинского оружия", – сказал Зеленский.
Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что армия РФ повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, а состав и структура вооруженных сил России будет усовершенствована "соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками".
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