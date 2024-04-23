https://ukraina.ru/20240423/1054682526.html

"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине

"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине - 23.04.2024 Украина.ру

"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине

Системы противовоздушной обороны Patriot будут производить на Украине, перенести этот процесс в другие города "вполне реально", заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона

2024-04-23T23:46

2024-04-23T23:46

2024-04-23T23:58

новости

украина

оксана маркарова

сша

россия

владимир зеленский

сво

производство

пво

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102183/24/1021832492_0:0:4578:2575_1920x0_80_0_0_9bae1c5aa858fc958bf751306adfa577.jpg

По ее словам, строительство заводов для производства западных ПВО на Украине является приоритетом и сегодня уже ведутся переговоры по этому вопросу. Вместе с тем, хотя бы приблизительные рамки запуска такого производства не сообщаются. Киев пытается ускорить этот процесс, добавила посол. "Это абсолютно реально. Есть много компаний, я сейчас говорю не о Patriot, а о других возможностях, которые уже начали строительство или совместные проекты с украинскими компаниями дома", – добавила Маркарова. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в украинском оборонно-промышленном комплексе задействовано как минимум 300 тысяч человек. Они занимаются производством украинской артиллерии, ракет, дронов, техники, амуниции и др.Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что армия РФ повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, а состав и структура вооруженных сил России будет усовершенствована "соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками".

https://ukraina.ru/20240423/1054678955.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оксана маркарова, сша, россия, владимир зеленский, сво, производство, пво, вс рф, спецоперация