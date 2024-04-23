Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы - 23.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240423/1054682048.html
Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы
Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы - 23.04.2024 Украина.ру
Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы
Доброволец из Сербии Александр Йокич, воевавший в Донецкой Народной Республике в составе подразделения "Каскад", обратился к президенту России Владимиру Путину в связи угрозой депортации. Подразделение бойца расформировали, в другие не взяли, в гражданстве РФ отказали, сообщает Mash
2024-04-23T23:01
2024-04-23T23:01
новости
донецкая народная республика
россия
сербия
владимир путин
доброволец
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/17/1054681788_0:0:829:467_1920x0_80_0_0_d6ed646adc92d1121cb773dc98014834.jpg
Телеграм-канал публикует видеообращение 21-летнего военнослужащего, записанное прямо на набережной Донецка. В нем Александр Йокич рассказывает, что прежде служил в составе ОБТФ "Каскад", а в столицу ДНР прибыл еще до того, как республика вошла в состав России. Боец несколько раз пытался получить российский паспорт, но ему отказали четыре раза подряд, потому как он является военнослужащим ДНР, но не российским солдатом. Доброволец, вставший на защиту Донбасса, просит президента оказать помощь при получении российского гражданства. Он также подчеркивает, что цель у него одна — дальше защищать Россию от врага, а для этого он не намерен уезжать из ДНР.
https://ukraina.ru/20240412/1054484545.html
донецкая народная республика
россия
сербия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/17/1054681788_0:0:829:621_1920x0_80_0_0_5b3bda48f71bd93e777f8164b977b450.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, россия, сербия, владимир путин, доброволец, сво, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Сербия, Владимир Путин, доброволец, СВО, Спецоперация

Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы

23:01 23.04.2024
 
Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы
Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы
Читать в
Доброволец из Сербии Александр Йокич, воевавший в Донецкой Народной Республике в составе подразделения "Каскад", обратился к президенту России Владимиру Путину в связи угрозой депортации. Подразделение бойца расформировали, в другие не взяли, в гражданстве РФ отказали, сообщает Mash
Телеграм-канал публикует видеообращение 21-летнего военнослужащего, записанное прямо на набережной Донецка. В нем Александр Йокич рассказывает, что прежде служил в составе ОБТФ "Каскад", а в столицу ДНР прибыл еще до того, как республика вошла в состав России.
Боец несколько раз пытался получить российский паспорт, но ему отказали четыре раза подряд, потому как он является военнослужащим ДНР, но не российским солдатом.
"Недавно пришел приказ на расформирование подразделения ОБТФ "Каскад" в связи с чем меня и моих товарищей, также иностранцев, будут увольнять 30 апреля. После этого – нам грозит депортация. Им (прим. ред. – грозит) по 23 года, мне 25 лет (тюрьмы) за наемничество на Родине", – уточнил Александр Йокич.
Доброволец, вставший на защиту Донбасса, просит президента оказать помощь при получении российского гражданства. Он также подчеркивает, что цель у него одна — дальше защищать Россию от врага, а для этого он не намерен уезжать из ДНР.
Прибытие глав делегаций на торжества по случаю 100-летия окончания I мировой войны - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
12 апреля, 19:06
"Сербия предала Россию и Китай". Куда ведёт Вучича его новый друг Макрон Намерение Белграда приобрести 12 французских истребителей Rafale журналисты китайского издания Sohu восприняли как предательство дружбы с Москвой и Пекином. Так они оценили итоги недавнего официального визита президента Сербии Александра Вучича в Париж и его переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияСербияВладимир ПутиндоброволецСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала