https://ukraina.ru/20240423/1054682048.html

Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы

Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы - 23.04.2024 Украина.ру

Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы

Доброволец из Сербии Александр Йокич, воевавший в Донецкой Народной Республике в составе подразделения "Каскад", обратился к президенту России Владимиру Путину в связи угрозой депортации. Подразделение бойца расформировали, в другие не взяли, в гражданстве РФ отказали, сообщает Mash

2024-04-23T23:01

2024-04-23T23:01

2024-04-23T23:01

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сво

спецоперация

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Телеграм-канал публикует видеообращение 21-летнего военнослужащего, записанное прямо на набережной Донецка. В нем Александр Йокич рассказывает, что прежде служил в составе ОБТФ "Каскад", а в столицу ДНР прибыл еще до того, как республика вошла в состав России. Боец несколько раз пытался получить российский паспорт, но ему отказали четыре раза подряд, потому как он является военнослужащим ДНР, но не российским солдатом. Доброволец, вставший на защиту Донбасса, просит президента оказать помощь при получении российского гражданства. Он также подчеркивает, что цель у него одна — дальше защищать Россию от врага, а для этого он не намерен уезжать из ДНР.

https://ukraina.ru/20240412/1054484545.html

донецкая народная республика

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новости, донецкая народная республика, россия, сербия, владимир путин, доброволец, сво, спецоперация