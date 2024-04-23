https://ukraina.ru/20240423/1054678153.html

Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций

Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций - 23.04.2024 Украина.ру

Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций

Военкор Фёдор Громов побывал на позициях 127-й Гвардейской мотострелковой дивизии, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении. Там он познакомился с... Украина.ру, 23.04.2024

2024-04-23T18:37

2024-04-23T18:37

2024-04-23T18:37

видео

бпла

всу

сво

новые регионы

запорожское направление

пво

спецоперация

военкор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/17/1054677919_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2869420b4cacfcaf37c742f0996f4b0b.jpg

Военкор Фёдор Громов побывал на позициях 127-й Гвардейской мотострелковой дивизии, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении. Там он познакомился с бойцами, которые защищают небо от украинских беспилотников.Ребята показали военную технику, которую они используют для борьбы с БПЛА, раскрыли секреты работы бойцов ПВО и рассказали о том, чем они собираются заниматься после нашей победы.

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, бпла, всу, сво, новые регионы, запорожское направление, пво, спецоперация, военкор, видео