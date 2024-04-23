https://ukraina.ru/20240423/1054678153.html
Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций
Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций - 23.04.2024 Украина.ру
Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций
Военкор Фёдор Громов побывал на позициях 127-й Гвардейской мотострелковой дивизии, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении. Там он познакомился с... Украина.ру, 23.04.2024
2024-04-23T18:37
2024-04-23T18:37
2024-04-23T18:37
видео
бпла
всу
сво
новые регионы
запорожское направление
пво
спецоперация
военкор
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Военкор Фёдор Громов побывал на позициях 127-й Гвардейской мотострелковой дивизии, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении. Там он познакомился с бойцами, которые защищают небо от украинских беспилотников.Ребята показали военную технику, которую они используют для борьбы с БПЛА, раскрыли секреты работы бойцов ПВО и рассказали о том, чем они собираются заниматься после нашей победы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, бпла, всу, сво, новые регионы, запорожское направление, пво, спецоперация, военкор, видео
Видео, БПЛА, ВСУ, СВО, Новые регионы, Запорожское направление, ПВО, Спецоперация, военкор
Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций
Военкор Фёдор Громов побывал на позициях 127-й Гвардейской мотострелковой дивизии, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении. Там он познакомился с бойцами, которые защищают небо от украинских беспилотников.
Ребята показали военную технику, которую они используют для борьбы с БПЛА, раскрыли секреты работы бойцов ПВО и рассказали о том, чем они собираются заниматься после нашей победы.