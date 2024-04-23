https://ukraina.ru/20240423/1054646281.html

Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму

Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму - 23.04.2024 Украина.ру

Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму

Крым для Британии, государства с морскими амбициями, является одной из точек приложения своих военных усилий. Украинцами и англичанами для этого создан, если так можно выразиться, некий "антикрымский агломерат". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук

2024-04-23T03:50

2024-04-23T03:50

2024-04-23T03:50

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крым

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украина

андрей пинчук

пво

ракеты

ракетный удар

джанкой

аэродромы

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В отношении Крыма у Украины и ее западных кураторов есть определенный план действий. В западных СМИ было опубликовано официальное сообщение о том, что именно Великобритания и конкретно начальник штаба британской армии адмирал Энтони Радакин призвали Киев сосредоточиться на ракетных ударах по полуострову, рассказал полковник.Более того, также там размещалась официальная информация, что именно Великобритания готовит удары по Крыму, и что Украина координирует с ней свои действия по этому вопросу, добавил он.Украинцами и англичанами для этого создан, если так можно выразиться, "антикрымский агломерат". Поэтому украинский удар по аэродрому в Джанкое имел конкретную стратегическую и военно-тактическую цель, а не тренировку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240420/1054612927.html

крым

британия

украина

джанкой

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новости, крым, британия, украина, андрей пинчук, пво, ракеты, ракетный удар, джанкой, аэродромы, авиация