Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму - 23.04.2024 Украина.ру
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Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму
Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму - 23.04.2024 Украина.ру
Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму
Крым для Британии, государства с морскими амбициями, является одной из точек приложения своих военных усилий. Украинцами и англичанами для этого создан, если так можно выразиться, некий "антикрымский агломерат". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
2024-04-23T03:50
2024-04-23T03:50
новости
крым
британия
украина
андрей пинчук
пво
ракеты
ракетный удар
джанкой
аэродромы
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В отношении Крыма у Украины и ее западных кураторов есть определенный план действий. В западных СМИ было опубликовано официальное сообщение о том, что именно Великобритания и конкретно начальник штаба британской армии адмирал Энтони Радакин призвали Киев сосредоточиться на ракетных ударах по полуострову, рассказал полковник.Более того, также там размещалась официальная информация, что именно Великобритания готовит удары по Крыму, и что Украина координирует с ней свои действия по этому вопросу, добавил он.Украинцами и англичанами для этого создан, если так можно выразиться, "антикрымский агломерат". Поэтому украинский удар по аэродрому в Джанкое имел конкретную стратегическую и военно-тактическую цель, а не тренировку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру
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новости, крым, британия, украина, андрей пинчук, пво, ракеты, ракетный удар, джанкой, аэродромы, авиация
Новости, Крым, Британия, Украина, Андрей Пинчук, ПВО, ракеты, ракетный удар, Джанкой, аэродромы, авиация

Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму

03:50 23.04.2024
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP / Sergei Grits
Читать в
Крым для Британии, государства с морскими амбициями, является одной из точек приложения своих военных усилий. Украинцами и англичанами для этого создан, если так можно выразиться, некий "антикрымский агломерат". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
В отношении Крыма у Украины и ее западных кураторов есть определенный план действий. В западных СМИ было опубликовано официальное сообщение о том, что именно Великобритания и конкретно начальник штаба британской армии адмирал Энтони Радакин призвали Киев сосредоточиться на ракетных ударах по полуострову, рассказал полковник.
Более того, также там размещалась официальная информация, что именно Великобритания готовит удары по Крыму, и что Украина координирует с ней свои действия по этому вопросу, добавил он.
"Крым для Британии, государства с морскими амбициями, является одной из точек приложения своих военных усилий. Она хотела бы понизить боевую мощь, боевые возможности полуострова, уничтожив для этого, как средства ПВО, так и нашу авиацию", - отметил Пинчук.
Украинцами и англичанами для этого создан, если так можно выразиться, "антикрымский агломерат". Поэтому украинский удар по аэродрому в Джанкое имел конкретную стратегическую и военно-тактическую цель, а не тренировку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру
Александр Кофман интервью
20 апреля, 14:18
Александр Кофман: Посланцы Ахметова предлагали нам 70 млн. долларов и убраться из Донецка. Мы отказалисьПредседатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему в 2014 году он выступил против Евромайдана, почему никогда не будет с Улицкой и Акуниным, и о том, кто приедет в ДНР на фестиваль "Звезды над Донбассом"
 
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