Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Крым для Британии, государства с морскими амбициями, является одной из точек приложения своих военных усилий. Украинцами и англичанами для этого создан, если так можно выразиться, некий "антикрымский агломерат". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
В отношении Крыма у Украины и ее западных кураторов есть определенный план действий. В западных СМИ было опубликовано официальное сообщение о том, что именно Великобритания и конкретно начальник штаба британской армии адмирал Энтони Радакин призвали Киев сосредоточиться на ракетных ударах по полуострову, рассказал полковник.
Более того, также там размещалась официальная информация, что именно Великобритания готовит удары по Крыму, и что Украина координирует с ней свои действия по этому вопросу, добавил он.
"Крым для Британии, государства с морскими амбициями, является одной из точек приложения своих военных усилий. Она хотела бы понизить боевую мощь, боевые возможности полуострова, уничтожив для этого, как средства ПВО, так и нашу авиацию", - отметил Пинчук.
Украинцами и англичанами для этого создан, если так можно выразиться, "антикрымский агломерат". Поэтому украинский удар по аэродрому в Джанкое имел конкретную стратегическую и военно-тактическую цель, а не тренировку, заключил собеседник издания.
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