Ракетный удар по Крыму: Андрей Пинчук рассказал, почему атака в Джанкое была точно не "тренировочная"

Армен Гаспарян о том, нужен ли нам союз с Китаем и кому выгоден бесконтрольный завоз мигрантов в Россию

Миграция в нынешнем виде — это идеальная мечта современного российского неотроцкиста, потому что они полагают, что поскольку это максимально забитый класс людей, то они станут современными люмпен-пролетариями, на базе которых они смогут начать классовую борьбу