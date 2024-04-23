Ракетный удар по Крыму: Андрей Пинчук рассказал, почему атака в Джанкое была точно не "тренировочная"
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
В отношении Крыма у Украины и ее западных кураторов есть определенный план действий. ВСУ никогда не будут тратить ракеты ATACMS и Storm Shadow на тренировочные удары. Это финансово дорогое удовольствие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
Ракетные удары Украины по целям в Крыму и аэродрому в Джанкое не являются "тренировочными". Потому что подобные атаки требуют большой подготовительной работы, которая сопровождается определенными мероприятиями, рассказал полковник.
Такая подготовительная работа включает и работу разведки, в том числе и агентуры, и серьезные финансовые затраты, особенно на фоне сегодняшних сложностей получения Украиной ракет с Запада, добавил он.
"Предполагать, что кто-то будет ATACMS и Storm Shadow тратить на тренировки, несерьезно. Это финансово дорогое удовольствие - одна ракета стоит 2,5 миллиона долларов", - подчеркнул Пинчук.
В отношении Крыма у Украины и ее западных кураторов есть определенный план действий, добавил он.
В западных СМИ было опубликовано официальное сообщение о том, что именно Великобритания и конкретно начальник штаба британской армии адмирал Энтони Радакин призвали Киев сосредоточиться на ракетных ударах по полуострову, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру
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