"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramХарьков
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Харьковское метро используется не только как укрытие для мирных жителей. Там ведется соответствующая работа военных структур. Противник будет использовать метрополитен как один из оборонительных узлов города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пока неизвестно, каким способом российские военные будут брать Харьков. Но штурмовать его точно не будут. ВС РФ должны здесь использовать какие-то нестандартные ходы, рассказал обозреватель.
"Напомню, что Авдеевку вы взяли во многом после того, как наш спецназ по специальной трубе вышел в тыл укрепрайону "Царская охота". Так что городом мы овладеем в результате массированного и точечного применения авиабомб, а также нестандартных действий на земле", - отметил Алёхин.
Мэр Харькова Игорь Терехов постоянно твердит о создании подземных школ. На самом деле под этим предлогом киевский режим восстанавливает советские подземные военные объекты, подчеркнул эксперт.
Это бывшие заглубленные командные пункты, которые создавались на случай ядерной войны по лекалам НАТО 1960-1970х годов. Враг тоже будет их использовать в случае Харьковской наземной операции, отметил специалист.
Метро используется не только как укрытие для мирных жителей. Там ведется соответствующая работа военных структур Украины. Противник будет использовать метрополитен как один из оборонительных узлов Харькова, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
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