"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ

На Китай надейся, а сам не плошай. Как России решить проблемы с мигрантами

В России продолжается наведение порядка в миграционной сфере. Разговоры об этом ходили еще до теракта в "Крокус Сити Холле", однако именно массовое убийство в Подмосковье показало, что закрывать глаза на эту проблему больше нельзя