"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ - 10.04.2024 Украина.ру
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"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ - 10.04.2024 Украина.ру
"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
Харьковское метро используется не только как укрытие для мирных жителей. Там ведется соответствующая работа военных структур. Противник будет использовать метрополитен как один из оборонительных узлов города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-10T04:20
2024-04-10T04:20
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всу
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вс рф
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Пока неизвестно, каким способом российские военные будут брать Харьков. Но штурмовать его точно не будут. ВС РФ должны здесь использовать какие-то нестандартные ходы, рассказал обозреватель.Мэр Харькова Игорь Терехов постоянно твердит о создании подземных школ. На самом деле под этим предлогом киевский режим восстанавливает советские подземные военные объекты, подчеркнул эксперт.Это бывшие заглубленные командные пункты, которые создавались на случай ядерной войны по лекалам НАТО 1960-1970х годов. Враг тоже будет их использовать в случае Харьковской наземной операции, отметил специалист.Метро используется не только как укрытие для мирных жителей. Там ведется соответствующая работа военных структур Украины. Противник будет использовать метрополитен как один из оборонительных узлов Харькова, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
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новости, харьков, россия, белгород, геннадий алехин, игорь терехов, всу, наступление, вс рф, оборона, метро
Новости, Харьков, Россия, Белгород, Геннадий Алехин, Игорь Терехов, ВСУ, наступление, ВС РФ, оборона, метро

"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ

04:20 10.04.2024
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Харьковское метро используется не только как укрытие для мирных жителей. Там ведется соответствующая работа военных структур. Противник будет использовать метрополитен как один из оборонительных узлов города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пока неизвестно, каким способом российские военные будут брать Харьков. Но штурмовать его точно не будут. ВС РФ должны здесь использовать какие-то нестандартные ходы, рассказал обозреватель.
"Напомню, что Авдеевку вы взяли во многом после того, как наш спецназ по специальной трубе вышел в тыл укрепрайону "Царская охота". Так что городом мы овладеем в результате массированного и точечного применения авиабомб, а также нестандартных действий на земле", - отметил Алёхин.
Мэр Харькова Игорь Терехов постоянно твердит о создании подземных школ. На самом деле под этим предлогом киевский режим восстанавливает советские подземные военные объекты, подчеркнул эксперт.
Это бывшие заглубленные командные пункты, которые создавались на случай ядерной войны по лекалам НАТО 1960-1970х годов. Враг тоже будет их использовать в случае Харьковской наземной операции, отметил специалист.
Метро используется не только как укрытие для мирных жителей. Там ведется соответствующая работа военных структур Украины. Противник будет использовать метрополитен как один из оборонительных узлов Харькова, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
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