https://ukraina.ru/20240402/1054258620.html

Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана

Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана - 02.04.2024 Украина.ру

Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана

Если бы в Турции прямо сейчас прошли парламентские и президентские выборы, их победителями скорее всего стали бы действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его партия. Тем не менее, партия турецкого лидера из-за своего нынешнего курса в перспективе может потерять еще больше избирателей

2024-04-02T17:07

2024-04-02T17:07

2024-04-02T17:07

эксклюзив

турция

выборы

стамбул

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Муниципальные выборы в Турции, прошедшие 31 марта в 81 провинции страны, закончились поражением правящей Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это признал сам турецкий лидер, заявив, что политики проанализируют итоги голосования, чтобы выяснить, какие упущения на местах не позволили одержать победу.Оппозиционная Республиканская народная партия победила на выборах мэра в 14 из 30 городов, в то время как партия Эрдогана заняла первое место на выборах мэров 12 городов. Оппозиция сохранила контроль над такими важными городами, как Стамбул, Анкара и Анталья, и получила власть в таких промышленных центрах, как Бурса и Текирдаг.При этом Республиканская народная партия получила большинство в 36, а Партия справедливости и развития ─ лишь в 24 провинции Турции. В процентном выражении разница в достигнутых результатах между двумя главными конкурентами уже не выглядит внушительной – партия Эрдогана набрала голосов всего на 2,5% меньше, чем Республиканская народная партия (35,48% против 37,76%).Явку в 76% на муниципальных выборах в Турции назвали низкой. Дело в том, что в мае 2023 года на президентских выборах проголосовали 87% избирателей, а на предыдущих муниципальных выборах в 2019 году – 84%. Турецкие политологи считают, что таким образом избиратели, ранее поддерживавшие партию Эрдогана, решили выразить недовольство ее курсом. По их мнению, это недовольство в первую очередь вызвано резким ухудшением экономической ситуации в стране и рекордной инфляцией, которая в феврале выросла до 67%.Кто вытесняет ЭрдоганаРеспубликанская народная партия считается главной оппозиционной и старейшей партией в Турции. Ее основал в сентябре 1923 года первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.После прихода к власти Партии справедливости и развития в 2002 году, Республиканская народная партия стала единственной парламентской политической силой, сохранившей идеологию кемализма. В парламентских и президентских выборах 2023 года она участвовала вместе с пятью другими партиями в рамках коалиции "Народный альянс".Единым кандидатом в президенты от оппозиции тогда стал лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу. Он проиграл Эрдогану, набрав во втором туре 47,8% голосов. На парламентских выборах коалиция во главе с РНП набрала 35% голосов и получила 212 мест в турецком парламенте.В ноябре 2023 года на 38-м съезде партии был выбран новый генеральный председатель Республиканской народной партии. Им стал Озгюр Озель, который в Турции известен тем, что в начале 2014 года, за два месяца до взрыва шахты в городе Сома, в результате которого погиб 301 человек, внес в парламент ходатайство о проведении проверок на шахтах в связи с участившимися несчастными случаями.Республиканская народная партия Турции пользуется поддержкой избирателей крупных городов и прибрежных регионов.Три слабых места турецкого лидераНесмотря на неудачу правящей Партии справедливости и развития на муниципальных выборах 31 марта, Эрдоган всё равно выиграл бы президентские или парламентские выборы, если бы они прошли в Турции в ближайшее время. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал турецкий политолог, директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу.По словам эксперта, существует большая разница между президентскими и местными выборами. Например, при выборе главы города роль играют разные факторы, в том числе насколько избирателям знакома фигура кандидата в мэры, насколько они знакомы с работой местных органов власти, отметил Асалыоглу."Но если бы президентские или парламентские выборы прошли прямо сейчас, я думаю, что партия Эрдогана всё равно заняла бы первое место", - допустил политолог.При этом Асалыоглу признал, что есть несколько причин плохого результата партии Эрдогана на прошедших муниципальных выборах. Первая из них – это серьезный экономический кризис, который охватил Турцию, считает он.По его словам, есть несколько экономических показателей, которые ухудшаются, и это общая тенденция, вызванная политикой партии Эрдогана."Например, Эрдоган хотел, чтобы в идеале в будущем банковские проценты были близки к нулю, но на самом деле это против законов экономики", - отметил эксперт.Асалыоглу добавил, что в Турции около 16 млн пенсионеров, которые еще с президентских выборов 2023 года ждут от президента повышения пенсий. Тем не менее, за весь прошедший год турецкий лидер не сделал ничего для того, чтобы решить этот вопрос, и поэтому пенсионеры голосовали против Эрдогана, сказал эксперт."Результаты выборов получились такими не потому, что Республиканская народная партия стала намного сильнее. Это было голосование против действующей власти, так как альтернативы нет. Если бы существовали другие сильные партии, может быть, они бы получили часть этих голосов. Это вторая причина неудачи партии Эрдогана на муниципальных выборах", - полагает турецкий политолог.Третья причина заключается в том, что Эрдоган тормозит отношения Турции с Евросоюзом, в то время как большинство населения страны давно хочет попасть в ЕС, продолжил Асалыоглу. Однако президент не заинтересован в этом, так как прием Турции в Евросоюз мог бы поднять ряд серьезных вопросов к самому Эрдогану по поводу коррупции и других неудобных тем, допустил эксперт.По его мнению, существует еще одна важная причина поражения Эрдогана на муниципальных выборах – это шаги в сторону религиозной радикализации, которых президент Турции в последнее время сделал довольно много. Один из них – закрытие музея Святой Софии в Стамбуле. Тем не менее, лишь 35% населения страны поддерживают такой курс, остальные не хотят жить в религиозном государстве, отметил Асалыоглу.Турецкий политолог считает, что в перспективе Республиканская народная партия будет улучшать свои позиции на политической сцене Турции. Этому может способствовать ряд кадровых перестановок, предпринятых внутри партии после президентских и парламентских выборов 2023 года, а также пересмотр политической платформы, отметил он."В последнее время Республиканская партия старается быть более близкой к народу. За последние 50 лет они всегда были самой сильной оппозиционной партией, всегда на втором месте. Народ им сейчас даст шанс и посмотрит, что они будут делать дальше", - сказал Асалыоглу.Эксперт не считает, что если в будущем в Турции к власти придет Республиканская народная партия, то это приведет к ухудшению российско-турецких отношений. По его словам, в этом случае она будет работать с Россией так же, как работает с ней партия Эрдогана."Совместно с Россией Турция уже реализует много проектов, которые для нее чрезвычайно важны. Такие проекты, как "Голубой поток", атомные электростанции или газовый хаб важны и для России, но Турции они приносят больше выгоды. Эти проекты делают Турцию важным мировым центром, и в Республиканской партии это понимают", - подытожил Ариф Асалыоглу.

https://ukraina.ru/20240318/1053959991.html

https://ukraina.ru/20240304/1053698565.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, турция, выборы, стамбул, эрдоган, республиканская партия, ес, россия, партия, украина.ру