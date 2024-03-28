https://ukraina.ru/20240328/1054159781.html

Зачистки офицеров, репрессии против уклонистов и инфекционные вспышки. Что происходит на Волыни

Зачистки офицеров, репрессии против уклонистов и инфекционные вспышки. Что происходит на Волыни - 28.03.2024 Украина.ру

Зачистки офицеров, репрессии против уклонистов и инфекционные вспышки. Что происходит на Волыни

В северо-западном углу Украины, на Волыни, украинские военкомы в ходе насильственной мобилизации выгребают оставшееся мужское население. Вместе с тем, растет и стихийное противостояние "людоловам".

2024-03-28T06:07

2024-03-28T06:07

2024-03-28T06:07

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Среди украинских военных тем временем продолжаются чистки и поиски российских агентов, что является следствием смены главкома ВСУ и точных ударов ВС РФ по военным объектам Украины.Во вторник 26 марта в группировке "Хортица" задержали подполковника с Волыни, которого подозревают в работе на ФСБ. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона. Вычислить его якобы помог главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который в то время руководил группировкой "Хортица". По его словам, задержанный отказался от зарплаты ФСБ РФ и работал "за идею".Украинский telegram-канал "Картель" полагает, что вся эта история была изначально выдумана, чтобы поднять авторитет Сырского, которого недолюбливают украинские военнослужащие, включая радикальных националистов. Но скорее всего необоснованные репрессии лишь больше пошатнут имидж непопулярного главкома.Пресс-секретарь Волынского областного ТЦК (военкомата) Ульяна Кравчук рассказывает, что на днях одного из военкомов подрезали при попытке вручить повестку в городе Нововолынск. По ее словам, группа военнослужащих из ТЦК пришла домой к мужчине, который ранее получил повестку, но не явился на сборный пункт. Мужчина открыл дверь и сразу же нанес удары ножом военкому в область живота.На днях суд признал виновным в уклонении от мобилизации мужчину из Волынской области, у которого нет ключицы. Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК (военкомат) из-за проблем со здоровьем. По его словам, он имеет статус ограниченно пригодного, потому что у него нет ключицы в правом плече. Тем не менее, комиссия признала его годным, хотя при отсутствии ключицы человек не смог бы держать ни автомат, ни лопату, так как он вообще не может поднять правую руку. Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины — уклонение от мобилизации и приговорил к одному году лишения свободы.Во вторник 26 марта Волынский апелляционный суд отменил недавний приговор районного суда, приговорившего уклониста к условному сроку, посчитав это слишком мягким приговором. Как следует из материалов дела, мужчина из Ковельского района отказался принимать повестку, но ему якобы устно сообщили о необходимости явиться в военкомат. Устный приказ мужчина проигнорировал.Апелляционный суд при пересмотре дела приговорил его к реальному тюремному сроку, хотя в деле не фигурировали никакие подписанные им документы. Сторона обвинения ссылалась лишь на слова военкома об устном предупреждении. Данное дело создает прецедент в украинском "кривосудии" - поводом для тюремного заключения послужило лишь слово военкома об устном предупреждении. Подобные показательные судилища имеют целью запугать населения, скрывающегося от военкомов.Недавно в регионе судили цыганку за то, что в 2023 году она записала отцами девяти своих детей троих разных мужчин, чтобы спасти их от мобилизации. В ходе судебного заседания не было упоминаний о корыстном интересе женщины. В вину ей ставили лишь факт оформления отцовства в один день сразу на троих военнообязанных мужчин. Многодетные цыганские семьи, в которых зачастую документы на детей не оформляют после рождения, становятся желанной целью для военнообязанных украинцев, не желающих погибать на востоке страны.Далеко не все женщины региона настолько же гуманны, как подсудимая цыганка с Волыни. Во вторник 26 марта местные СМИ сообщили, что волынянка подала на развод по той причине, что ее муж прячется от мобилизации и постоянно меняет место жительства.Массовая мобилизация работников различных служб и урезание местных бюджетов в пользу центральной власти с началом весны привели на Волыни к вспышке заболеваний, переносимых грызунами. Региональные СМИ сообщают, что на Волыни распространяются туляремия и лептоспироз из-за крыс, которые атакуют города и села области. Медики говорят о повышенной опасности распространения заболеваний среди людей, которые переносят грызуны - туляремии и лептоспироза.Такие выводы были сделаны, учитывая значительное инфицирование грызунов возбудителями этих болезней и сокращение объемов дератизационных мероприятий в целом по области, сообщают в Волынском областном лабораторном центре. Активность природных очагов лептоспироза зафиксирована почти во всех районах области. Проблема отчасти связана с массовой мобилизацией и нехваткой коммунальных рабочих для вывоза мусора, который скапливается на свалках и становится очагом распространения инфицированных грызунов.Косят заболевания и крупных диких животных. На прошлой неделе региональные СМИ сообщили о гибели диких кабанов от африканской чумы свиней. В зоне, где обнаружили инфицированных животных, установили 40-дневный карантин, чтобы предотвратить распространение болезни. Об этом сообщил глава Сереховичевской громады Ростислав Шиманский.Под конец марта в области на 50% подскочила и заболеваемость Covid-19, о котором несколько забыли последнее время. В Волынской области фиксируются летальные случаи. Медики также бьют тревогу по поводу двукратного роста заболеваемости туберкулезом и коклюшем. Одна из причин роста заболеваемости, как ни странно, тоже мобилизация. Многие медики были мобилизованы и посланы на восток страны, а мужчины-военнообязанные не рискуют обращаться к врачам для обследования, так как в больницах требуют справку из военкомата.

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