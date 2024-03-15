Владимир Мамонтов: Путин потроллил Байдена после того, как объяснил "неразумным хазарам", что делать
© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Мамонтов интервью
© Sputnik / Miroslav Rotari
На Западе плохо понимают, как вести себя в отношении России. Стратегия Москвы, в свою очередь, ясна и понятна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву. В беседе лидер государства затронул широкий круг вопросов, включая ситуацию на линии фронта и атаку украинских диверсантов в Белгородской и Курской областях.
— Владимир Константинович, чем беседа Владимира Путина с журналистом Дмитрием Киселевым отличается от интервью Такеру Карлсону?
— Последнее интервью Путина, в первую очередь, предназначается российскому читателю, зрителю, слушателю и, я бы сказал, российскому избирателю.
Интрига заключается в том, что в преддверии выборов президента РФ идут споры среди российских экспертов, кто из кандидатов получит четвертое место. Но сомнений в том, кто займет первое место, я не слышал. Это наша политическая данность, и не надо этого стесняться и разводить демократию на пустом месте.
У России определившийся, серьезный, давний политический лидер. Тем не менее, каждый раз, когда мы идем голосовать и решаем вопрос для себя, мы это делаем не только по привычке. Хотя привычка в таких делах хорошая штука. Она основывается на опорных вещах и означает, что есть давнее доверие.
При этом, если лидер ответственный и участвует в выборах, он должен объяснить своим избирателям, что дальше. Поэтому Киселев в интервью ведет себя не только как квалифицированный журналист, но и как избиратель, который хотел бы кое-что уточнить у своего президента, за которого он идёт голосовать.
Первый вопрос касается Послания президента [Федеральному Собранию], где он "предложил совершенно удивительный план развития страны". Но есть ли на него деньги, интересуется Киселев.
В Послании (которое можно считать частью избирательной программы Путина) действительно представлена масштабная история, как мы будем развиваться, несмотря на специальную военную операцию (СВО) и санкции, несмотря на враждебное окружение. Несмотря на то, что у нас, знаете, как в меню одного ресторана остроумные люди написали: на одной странице "вина Крыма" и другие; и на отдельной страничке — "вина из недружественных стран". Когда такая ситуация складывается, мы хотим понять, как будем жить дальше.
И Киселев спрашивает: мы действительно так, как вы описали, будем жить? А президент говорит: да, я уверен, вот доказательства, вот расчеты; это мы сделали, а вот тут необходимо серьезно совершенствоваться. Путин довольно подробно объясняет, что он имеет ввиду, отвечая на те вопросы, которые возникли после Послания. И это правильно.
Кстати, Киселев отмечает, что "Россия сейчас на перепутье". Если брать для примера историю слова "партнер", которое от прямого смысла пришло к сарказму и троллингу, то да, многое поменялось. Но тут Путин его решительно поправляет. "Россия не на перепутье. Она на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернёт". И замечает, что "глубинный народ", похоже, давно этого ждал. А Владимир Путин всегда тонко чувствовал такие настроения.
В конце 2000 года он сказал важную фразу. Когда обсуждался вопрос о возвращении советского гимна, и Ельцин его отговаривал — Владимир Владимирович произнес "возможно, мы ошибаемся, но вместе с народом…". Конечно, это не было ошибкой, это как раз история о том, что люди давно такого отношения и подобных перемен ждали. Как и сейчас.
Что касается интервью Карлсону, там наш президент объяснял "неразумным хазарам", что они совершенно неправильно понимают Россию и зря на нее ополчились, напрасно пытаются нас пригасить — им же хуже будет. В общем, у этих интервью были разные задачи.
— Президент Путин заявил что "Москва готова работать с любым президентом" США. А кто готов работать с нами?
— Во-первых, "мы готовы работать с любым президентом, кого выберет американский народ" — это ходульная дипломатическая политическая формула. Так обычно все всегда говорят.
Во-вторых, вы совершенно верно ставите вопрос — а с нами-то кто собирается работать? И как? От этого все зависит.
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Байден себя сравнивает с Рузвельтом, а Путина — с лидером фашистской Германии. На этом фоне "готовы работать с любым" — это троллинг высочайшего уровня — как работать, простите, с этим недоумком? Киселев у Путина этот момент уточнил, президент троллинг отрицал, но тут же отметил, грубо говоря, что проще работать с дурачками.
А вот с умными и серьезными политическими противниками придется нам поупираться. Но ничего, это как раз и есть государственный, геополитический уровень взаимодействия. Мы с такими в прошлом даже договариваться умели! Маленький пустяк: где таких сегодня взять?
Когда Трамп был в первый срок президентом, ему не дали ничего сделать (даже если он этого и хотел). Как теперь он от этого защитится и какие у него будут возможности для выстраивания новых отношений с Россией — поживем, увидим.
Страшно думать об этом, потому что отношения [РФ и США] зашли очень далеко. И мне кажется, что нам сейчас было бы вполне достаточно спокойно дожить этот период истории — без Третьей мировой войны, без ядерных сценариев. Не все готовы к этому.
Но не стоит ждать, что Запад внезапно прозреет и придет каяться. Этого не будет.
Кстати, есть любопытное мнение, что Макрон проговаривает возможности обострения только для того, чтобы случайно они не реализовались по-настоящему — чтобы в ходе этой дискуссии это вырисовалось как невозможное.
Дмитрий Константинович Киселев сравнил в интервью Макрона с галльским петухом, который внезапно воспарил на "комплексе Наполеона". Я с ним согласен. Не думаю, что это какая-то чудовищная, хитромудрая комбинация [Запада].
— И за Африку Макрон нам мстит…
— Конечно. Но, во-первых, если это месть за Африку, это недостойно лидера страны. Да, идет геополитическая борьба. Да, где-то кто-то в чем-то проиграл, а кто-то что-то отыграл. Но, мстить? Это мелко.
Во-вторых, в некоторых странах африканского континента им же как-то удается свое присутствие и влияние отстоять. Значит, просто где-то Франция провалила свою политику. При чем тут Россия?
Мы же не сваливаем все наши несчастья на западников. Владимир Владимирович несколько раз говорил, что нас вынудили, и, да, мы в чем-то были неправы. И так далее.
Они [евролидеры] все какие-то ущербные. Макрон петушится, Шольц как ливерная колбаса. Но последний хотя бы понимает, что ракеты, которыми они по нам собираются пулить, полетят не только по новыми, но и по старым территориям РФ.
На Западе заваруха довольно большая по поводу того, что теперь делать и как. Раз и санкции провалились, и на фронте успехов нет. В интервью тоже об этом речь идет.
Там есть еще один значимый момент, когда Путин говорит о том, что Запад будет водить перед нашим носом "морковками", желая заманить на переговоры с теми, кто сыт, пьян и нос в кокаине.
Так вот: мы не пойдем на переговоры с теми, кто нас обманывал много раз. Путин говорит: да, мы велись или надеялись но, пожалуй, хватит. Точка. Это очень важное послание и Западу, и гражданам, которые к урнам пойдут.
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Резюмируя все сказанное ─ у Такера Карлсона такого разговора с президентом Путиным как у Дмитрия Киселева быть не могло. У Карлсона была попытка выдержать американский стандарт журналистики. А Дмитрий Константинович и Владимир Владимирович — это наш, русский стандарт, когда никто не скрывает эмоций, когда слова не подбираются, когда один собеседник может перебить другого и поправить, опровергнуть его.
Киселев находится в одной политической среде с Путиным, также переживает за свою страну. Это совершенно по-другому окрашено. И поэтому, я думаю, что в известном смысле последнее интервью Путина можно рассматривать как предвыборное — в хорошем смысле.
Эта предвыборность тоже наша. Путин процитировал старую добрую и очень верную фразу, которую приписывают разным политикам, в том числе Черчиллю. Он сказал, что политик думает о следующих выборах, а государственный деятель о будущем страны. Вот об этом и будем вместе с президентом думать!