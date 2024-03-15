https://ukraina.ru/20240315/1053892291.html

Владимир Мамонтов: Путин потроллил Байдена после того, как объяснил "неразумным хазарам", что делать

Владимир Мамонтов: Путин потроллил Байдена после того, как объяснил "неразумным хазарам", что делать - 15.03.2024 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Путин потроллил Байдена после того, как объяснил "неразумным хазарам", что делать

На Западе плохо понимают, как вести себя в отношении России. Стратегия Москвы, в свою очередь, ясна и понятна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

2024-03-15T08:27

2024-03-15T08:27

2024-03-15T08:27

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такер карлсон

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украина.ру

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Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву. В беседе лидер государства затронул широкий круг вопросов, включая ситуацию на линии фронта и атаку украинских диверсантов в Белгородской и Курской областях.— Владимир Константинович, чем беседа Владимира Путина с журналистом Дмитрием Киселевым отличается от интервью Такеру Карлсону?— Последнее интервью Путина, в первую очередь, предназначается российскому читателю, зрителю, слушателю и, я бы сказал, российскому избирателю.Интрига заключается в том, что в преддверии выборов президента РФ идут споры среди российских экспертов, кто из кандидатов получит четвертое место. Но сомнений в том, кто займет первое место, я не слышал. Это наша политическая данность, и не надо этого стесняться и разводить демократию на пустом месте.У России определившийся, серьезный, давний политический лидер. Тем не менее, каждый раз, когда мы идем голосовать и решаем вопрос для себя, мы это делаем не только по привычке. Хотя привычка в таких делах хорошая штука. Она основывается на опорных вещах и означает, что есть давнее доверие.При этом, если лидер ответственный и участвует в выборах, он должен объяснить своим избирателям, что дальше. Поэтому Киселев в интервью ведет себя не только как квалифицированный журналист, но и как избиратель, который хотел бы кое-что уточнить у своего президента, за которого он идёт голосовать.Первый вопрос касается Послания президента [Федеральному Собранию], где он "предложил совершенно удивительный план развития страны". Но есть ли на него деньги, интересуется Киселев.В Послании (которое можно считать частью избирательной программы Путина) действительно представлена масштабная история, как мы будем развиваться, несмотря на специальную военную операцию (СВО) и санкции, несмотря на враждебное окружение. Несмотря на то, что у нас, знаете, как в меню одного ресторана остроумные люди написали: на одной странице "вина Крыма" и другие; и на отдельной страничке — "вина из недружественных стран". Когда такая ситуация складывается, мы хотим понять, как будем жить дальше.И Киселев спрашивает: мы действительно так, как вы описали, будем жить? А президент говорит: да, я уверен, вот доказательства, вот расчеты; это мы сделали, а вот тут необходимо серьезно совершенствоваться. Путин довольно подробно объясняет, что он имеет ввиду, отвечая на те вопросы, которые возникли после Послания. И это правильно.Кстати, Киселев отмечает, что "Россия сейчас на перепутье". Если брать для примера историю слова "партнер", которое от прямого смысла пришло к сарказму и троллингу, то да, многое поменялось. Но тут Путин его решительно поправляет. "Россия не на перепутье. Она на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернёт". И замечает, что "глубинный народ", похоже, давно этого ждал. А Владимир Путин всегда тонко чувствовал такие настроения.В конце 2000 года он сказал важную фразу. Когда обсуждался вопрос о возвращении советского гимна, и Ельцин его отговаривал — Владимир Владимирович произнес "возможно, мы ошибаемся, но вместе с народом…". Конечно, это не было ошибкой, это как раз история о том, что люди давно такого отношения и подобных перемен ждали. Как и сейчас.Что касается интервью Карлсону, там наш президент объяснял "неразумным хазарам", что они совершенно неправильно понимают Россию и зря на нее ополчились, напрасно пытаются нас пригасить — им же хуже будет. В общем, у этих интервью были разные задачи.— Президент Путин заявил что "Москва готова работать с любым президентом" США. А кто готов работать с нами?— Во-первых, "мы готовы работать с любым президентом, кого выберет американский народ" — это ходульная дипломатическая политическая формула. Так обычно все всегда говорят.Во-вторых, вы совершенно верно ставите вопрос — а с нами-то кто собирается работать? И как? От этого все зависит.Байден себя сравнивает с Рузвельтом, а Путина — с лидером фашистской Германии. На этом фоне "готовы работать с любым" — это троллинг высочайшего уровня — как работать, простите, с этим недоумком? Киселев у Путина этот момент уточнил, президент троллинг отрицал, но тут же отметил, грубо говоря, что проще работать с дурачками.А вот с умными и серьезными политическими противниками придется нам поупираться. Но ничего, это как раз и есть государственный, геополитический уровень взаимодействия. Мы с такими в прошлом даже договариваться умели! Маленький пустяк: где таких сегодня взять?Когда Трамп был в первый срок президентом, ему не дали ничего сделать (даже если он этого и хотел). Как теперь он от этого защитится и какие у него будут возможности для выстраивания новых отношений с Россией — поживем, увидим.Страшно думать об этом, потому что отношения [РФ и США] зашли очень далеко. И мне кажется, что нам сейчас было бы вполне достаточно спокойно дожить этот период истории — без Третьей мировой войны, без ядерных сценариев. Не все готовы к этому.Но не стоит ждать, что Запад внезапно прозреет и придет каяться. Этого не будет.Кстати, есть любопытное мнение, что Макрон проговаривает возможности обострения только для того, чтобы случайно они не реализовались по-настоящему — чтобы в ходе этой дискуссии это вырисовалось как невозможное.Дмитрий Константинович Киселев сравнил в интервью Макрона с галльским петухом, который внезапно воспарил на "комплексе Наполеона". Я с ним согласен. Не думаю, что это какая-то чудовищная, хитромудрая комбинация [Запада].— И за Африку Макрон нам мстит…— Конечно. Но, во-первых, если это месть за Африку, это недостойно лидера страны. Да, идет геополитическая борьба. Да, где-то кто-то в чем-то проиграл, а кто-то что-то отыграл. Но, мстить? Это мелко.Во-вторых, в некоторых странах африканского континента им же как-то удается свое присутствие и влияние отстоять. Значит, просто где-то Франция провалила свою политику. При чем тут Россия?Мы же не сваливаем все наши несчастья на западников. Владимир Владимирович несколько раз говорил, что нас вынудили, и, да, мы в чем-то были неправы. И так далее.Они [евролидеры] все какие-то ущербные. Макрон петушится, Шольц как ливерная колбаса. Но последний хотя бы понимает, что ракеты, которыми они по нам собираются пулить, полетят не только по новыми, но и по старым территориям РФ.На Западе заваруха довольно большая по поводу того, что теперь делать и как. Раз и санкции провалились, и на фронте успехов нет. В интервью тоже об этом речь идет.Там есть еще один значимый момент, когда Путин говорит о том, что Запад будет водить перед нашим носом "морковками", желая заманить на переговоры с теми, кто сыт, пьян и нос в кокаине.Так вот: мы не пойдем на переговоры с теми, кто нас обманывал много раз. Путин говорит: да, мы велись или надеялись но, пожалуй, хватит. Точка. Это очень важное послание и Западу, и гражданам, которые к урнам пойдут.Резюмируя все сказанное ─ у Такера Карлсона такого разговора с президентом Путиным как у Дмитрия Киселева быть не могло. У Карлсона была попытка выдержать американский стандарт журналистики. А Дмитрий Константинович и Владимир Владимирович — это наш, русский стандарт, когда никто не скрывает эмоций, когда слова не подбираются, когда один собеседник может перебить другого и поправить, опровергнуть его.Киселев находится в одной политической среде с Путиным, также переживает за свою страну. Это совершенно по-другому окрашено. И поэтому, я думаю, что в известном смысле последнее интервью Путина можно рассматривать как предвыборное — в хорошем смысле.Эта предвыборность тоже наша. Путин процитировал старую добрую и очень верную фразу, которую приписывают разным политикам, в том числе Черчиллю. Он сказал, что политик думает о следующих выборах, а государственный деятель о будущем страны. Вот об этом и будем вместе с президентом думать!

https://ukraina.ru/20240314/1053879179.html

https://ukraina.ru/20240314/1053884438.html

https://ukraina.ru/20240313/1053854680.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, владимир путин, такер карлсон, выборы, сво, россия, запад, сша, дмитрий киселев, украина.ру