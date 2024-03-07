Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями - 07.03.2024 Украина.ру
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Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями - 07.03.2024 Украина.ру
Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали беспилотники над Курской, Брянской и Тульской областями, сообщили утром 7 марта в Минобороны РФ
2024-03-07T09:58
2024-03-07T09:58
новости
курская область
россия
брянская область
роман старовойт
александр богомаз
вооруженные силы украины
всу
беспилотники
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Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале в ночь 7 марта объявлял в Курской области ракетную опасность и призвал жителей не выходить на улицу. В 7 утра глава региона отменил ракетную опасность.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале сообщил, что два украинских беспилотника уничтожили над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20240306/1053740213.html
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новости, курская область, россия, брянская область, роман старовойт, александр богомаз, вооруженные силы украины, всу, беспилотники, бпла, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Брянская область, Роман Старовойт, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, ВСУ, беспилотники, БПЛА, Минобороны РФ

Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями

09:58 07.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали беспилотники над Курской, Брянской и Тульской областями, сообщили утром 7 марта в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", - говорится в сообщении ведомства.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале в ночь 7 марта объявлял в Курской области ракетную опасность и призвал жителей не выходить на улицу. В 7 утра глава региона отменил ракетную опасность.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале сообщил, что два украинских беспилотника уничтожили над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Вчера, 15:05
Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушкаУкраина осуществила теракт в Бердянске Запорожской области, одна девушка умерла от полученных ран, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале
 
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