https://ukraina.ru/20240307/1053759643.html

Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями

Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями - 07.03.2024 Украина.ру

Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали беспилотники над Курской, Брянской и Тульской областями, сообщили утром 7 марта в Минобороны РФ

2024-03-07T09:58

2024-03-07T09:58

2024-03-07T09:58

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всу

беспилотники

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Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале в ночь 7 марта объявлял в Курской области ракетную опасность и призвал жителей не выходить на улицу. В 7 утра глава региона отменил ракетную опасность.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале сообщил, что два украинских беспилотника уничтожили над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20240306/1053740213.html

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россия

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новости, курская область, россия, брянская область, роман старовойт, александр богомаз, вооруженные силы украины, всу, беспилотники, бпла, минобороны рф