https://ukraina.ru/20240307/1053759643.html
Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями - 07.03.2024 Украина.ру
Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали беспилотники над Курской, Брянской и Тульской областями, сообщили утром 7 марта в Минобороны РФ
2024-03-07T09:58
2024-03-07T09:58
2024-03-07T09:58
новости
курская область
россия
брянская область
роман старовойт
александр богомаз
вооруженные силы украины
всу
беспилотники
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Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале в ночь 7 марта объявлял в Курской области ракетную опасность и призвал жителей не выходить на улицу. В 7 утра глава региона отменил ракетную опасность.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале сообщил, что два украинских беспилотника уничтожили над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20240306/1053740213.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, брянская область, роман старовойт, александр богомаз, вооруженные силы украины, всу, беспилотники, бпла, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Брянская область, Роман Старовойт, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, ВСУ, беспилотники, БПЛА, Минобороны РФ
Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали беспилотники над Курской, Брянской и Тульской областями, сообщили утром 7 марта в Минобороны РФ