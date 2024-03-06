https://ukraina.ru/20240306/1053717212.html

Украина как фитиль европейской войны. Украинские эксперты об угрозах извне и внутри страны

Украина как фитиль европейской войны. Украинские эксперты об угрозах извне и внутри страны - 06.03.2024 Украина.ру

Украина как фитиль европейской войны. Украинские эксперты об угрозах извне и внутри страны

На Украине спорят о том, можно ли выжить без свободы мысли, о том, какой патриотизм считать правильным, ищут двойных агентов в своих рядах, думают, действительно ли Россией готовится третий Майдан и чем все это может закончиться.

2024-03-06T06:25

2024-03-06T06:25

2024-03-06T06:25

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Споры возникли после того, как болгарский журналист Христо Грозев (признан иноагентом в РФ) заявил, что среди украинских журналистов и активистов-получателей западных грантов есть много людей, получавших до 24 февраля 2022 года деньги и от российских спецслужб.В то же время украинские власти продолжают раскачивать тему будто бы подготавливаемой Россией спецоперации "Майдан-3". В ГУР заявили, что получили список лиц, которых Кремль будто бы намерен привлечь к проведению этой спецоперации на Украине.Итак, кругом "агенты Кремля", даже среди самых патриотичных патриотов? Люди, которые играют в такие "репутационные войны" и заняты поиском "шпионов", нарушают все моральные законы, отметил украинский политолог Андрей Ермолаев.По его словам, на фоне боев на линии боевого соприкосновения идет война спецслужб, сопровождаемая большим количество разнообразных информационных спецопераций, свою лепту вносит развитие технологий — например, технологий прослушки и слежения, технологий ИИ, добавленной реальности и т. д. Все сложнее отличать правду от такой добавленной реальности, отметил политолог в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом РФ).Ермолаев напомнил, как происходила подготовка (в том числе в информационном пространстве) к перерастанию локального конфликта на Донбассе во фронтальное столкновение России и Украины и подчеркнул, что, по его мнению, сейчас происходит нечто подобное, но уже в ином масштабе — возможно перерастание украинского конфликта в столкновение в Европе."Все больше линий напряжения по соприкосновению Россия-Европа, от Арктики, Балтики, польско-белорусской границы… в Украине полыхает, Приднестровье, Молдова, Черное море и даже Средиземное море. Какая возможна комбинация, чтобы загорелся этот фитиль, сейчас сказать сложно. Но, несомненно, Украина, ее политика, информационное пространство, происходящее не только на фронте, но и в тылу — является частью этого сценария. Включая наши внутренние скандалы", - сказал Ермолаев.Он добавил, что такие скандалы — это тоже технологии истощения: "мы истощаемся не только на фронте, мы истощаемся интеллектуально, мы истощаемся политически, мы истощаемся в плане нашей состоятельности и субъектности".По словам политолога, надо осторожно относиться к заявлениям о двойных агентах в журналистской среде, это тоже "часть игры с Украиной"."Чем больше у нас взаимных подозрений, недоверия, тем легче оперировать событиями в Украине, вот в чем дело. А Украина была и остается фитилем этой самой европейской войны", - подчеркнул Ермолаев.Относительно "патриотов" и патриотизма он заметил, что патриотизмы бывают разные, лично он является патриотом многокультурной и многосложной Украины, которую надо бы восстановить.Однако, по словам политолога, сейчас в стране отсутствует свободная общественная дискуссия по важнейшим вопросам, поэтому нет условий для объективной оценки ситуации. Эксперты превратились в комментаторов, нет системных исследований - "мы на обочине".По поводу якобы готовящегося нового "Майдана" высказалась вынужденная покинуть страну известная украинская журналистка и ведущая Диана Панченко, которую украинские спецслужбы и подозревают в подготовке оного."Для самых внушаемых скажу — никакие свержения украинской власти мне не интересны, это должен решать сам украинский народ", - заявила Панченко в эфире своего ютуб-канала. Она рассказала, что на Украине она много раз видела "темники", спускаемые руководителям телеканалов, эти методы работы украинской власти ей хорошо знакомы. И дала советы конкретным лицам в Совбезе Украины и в Главном управлении разведки (ГУР): "господа, я понимаю, зачем вы это говорите, но вы получите обратный эффект".По ее словам, украинские власти представляют публике "спецоперацию "Майдан-3" как попытку Москвы принудить Украину к миру, то есть, публично подтверждают, что Путин, СВР и ГРУ хотят мира."Получается, Зеленский хочет войны, а Путин хочет мира", - сказала Панченко. Она добавила, что вряд ли удачен и выбор названия для гипотетической спецоперации Кремля — с каких пор на Украине Майдан стал чем-то плохим? Два раза так радовались "революциям", и "оранжевой", и "гидности" ("достоинства" — Ред.)"Это, как вы любите говорить, воля народа. Почему же сейчас Майдан вас пугает? Может, провести выборы?", - отметила Панченко. Она разобрала и другие пункты "плана", в том числе вопрос о легитимности или нелегитимности Зеленского после 20 мая — не проще ли просто подать обращение в Конституционный суд. И предложила послушать, что на Украине говорят в адрес режима Зеленского."На самом деле я понимаю, что вы хотите сделать. Вы хотите зафиксировать, что все, кто за мир — "агенты Путина", вы хотите запугать людей. Но вы настолько близоруки, что не понимаете, что все это обернется против вас. Мир для человека естественен, в Украине большинство хотят мира, в России большинство хотят мира. А вы всегда говорите только про войну", - обратилась Панченко к представителям киевского режима. И констатировала, что если кто и доведет Украину до Майдана, то это они сами, "самая большая проблема украинской власти — это украинская власть".Но эта власть рассчитывает каким-то образом самосохраниться. И историю с будто бы подготавливаемой Россией спецоперацией использует как повод для дальнейшего закручивания гаек. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП, там сейчас готовятся к полной зачистке информационного пространства, "в первую очередь это коснется СМИ Порошенко и Фиалы, а так же независимых журналистов/блогеров"."На Банковой хотят использовать нарратив, что Кремль готовит майдан в период вакуума легитимности, чтобы свергнуть Зеленского, а значит, необходима жесткая гигиена информационного пространства", - отмечает "Резидент".Тем временем спецоперация продолжается. Как заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитирий Медведев, "концепция "Украина - не Россия" должна исчезнуть навсегда, Украина — это, безусловно, Россия".По его словам, которые приводит РИА Новости, "территории по обеим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических, исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены".

https://ukraina.ru/20240229/1053633265.html

https://ukraina.ru/20240228/1053573497.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, война, эксперты, угроза, владимир зеленский, владимир путин, андрей ермолаев, россия