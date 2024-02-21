https://ukraina.ru/20240221/1053443348.html

Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов

Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов - 21.02.2024 Украина.ру

Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, как эволюционировала тактика России в ходе спецоперации, объяснил перестановки в командовании ВС РФ и ВСУ и предвосхитил новые громкие победы наших ребят на полях СВО

2024-02-21T12:56

2024-02-21T12:56

2024-02-21T12:56

видео

авдеевка

россия

украина

запад

сво

боеприпасы

валерий залужный

александр сырский

авиация

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00:27 – тактика СВО: как от подходов первой мировой перешли к использованию суперсовременных технологий;03:14 – о ротации российского командования в ходе СВО и увольнении Залужного на Украине;08:14 – сравнение Залужного с генералами Первой мировой;10:59 – об освобождении Авдеевки и том, что будет дальше;14:25 – поражения Украины и помощь Запада: станут ли отправлять Киеву больше оружия и боеприпасов?18:31 - какие новые крупные победы одержит Россия в ближайшие недели?

авдеевка

россия

украина

запад

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видео, авдеевка, россия, украина, запад, сво, боеприпасы, валерий залужный, александр сырский, авиация, видео