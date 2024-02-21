Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов - 21.02.2024 Украина.ру
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Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов
Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов - 21.02.2024 Украина.ру
Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, как эволюционировала тактика России в ходе спецоперации, объяснил перестановки в командовании ВС РФ и ВСУ и предвосхитил новые громкие победы наших ребят на полях СВО
2024-02-21T12:56
2024-02-21T12:56
видео
авдеевка
россия
украина
запад
сво
боеприпасы
валерий залужный
александр сырский
авиация
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00:27 – тактика СВО: как от подходов первой мировой перешли к использованию суперсовременных технологий;03:14 – о ротации российского командования в ходе СВО и увольнении Залужного на Украине;08:14 – сравнение Залужного с генералами Первой мировой;10:59 – об освобождении Авдеевки и том, что будет дальше;14:25 – поражения Украины и помощь Запада: станут ли отправлять Киеву больше оружия и боеприпасов?18:31 - какие новые крупные победы одержит Россия в ближайшие недели?
авдеевка
россия
украина
запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, авдеевка, россия, украина, запад, сво, боеприпасы, валерий залужный, александр сырский, авиация, видео
Видео, Авдеевка, Россия, Украина, Запад, СВО, боеприпасы, Валерий Залужный, Александр Сырский, авиация

Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов

12:56 21.02.2024
 
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, как эволюционировала тактика России в ходе спецоперации, объяснил перестановки в командовании ВС РФ и ВСУ и предвосхитил новые громкие победы наших ребят на полях СВО
00:27 – тактика СВО: как от подходов первой мировой перешли к использованию суперсовременных технологий;
03:14 – о ротации российского командования в ходе СВО и увольнении Залужного на Украине;
08:14 – сравнение Залужного с генералами Первой мировой;
10:59 – об освобождении Авдеевки и том, что будет дальше;
14:25 – поражения Украины и помощь Запада: станут ли отправлять Киеву больше оружия и боеприпасов?
18:31 - какие новые крупные победы одержит Россия в ближайшие недели?
 
ВидеоАвдеевкаРоссияУкраинаЗападСВОбоеприпасыВалерий ЗалужныйАлександр Сырскийавиация
 
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