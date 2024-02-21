https://ukraina.ru/20240221/1053443348.html
Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов
Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов - 21.02.2024 Украина.ру
Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, как эволюционировала тактика России в ходе спецоперации, объяснил перестановки в командовании ВС РФ и ВСУ и предвосхитил новые громкие победы наших ребят на полях СВО
2024-02-21T12:56
2024-02-21T12:56
2024-02-21T12:56
видео
авдеевка
россия
украина
запад
сво
боеприпасы
валерий залужный
александр сырский
авиация
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00:27 – тактика СВО: как от подходов первой мировой перешли к использованию суперсовременных технологий;03:14 – о ротации российского командования в ходе СВО и увольнении Залужного на Украине;08:14 – сравнение Залужного с генералами Первой мировой;10:59 – об освобождении Авдеевки и том, что будет дальше;14:25 – поражения Украины и помощь Запада: станут ли отправлять Киеву больше оружия и боеприпасов?18:31 - какие новые крупные победы одержит Россия в ближайшие недели?
авдеевка
россия
украина
запад
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, авдеевка, россия, украина, запад, сво, боеприпасы, валерий залужный, александр сырский, авиация, видео
Видео, Авдеевка, Россия, Украина, Запад, СВО, боеприпасы, Валерий Залужный, Александр Сырский, авиация
Чем уникальна операция России по Авдеевке и какое радикальное решение могут принять ВСУ - Копылов
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал о том, как эволюционировала тактика России в ходе спецоперации, объяснил перестановки в командовании ВС РФ и ВСУ и предвосхитил новые громкие победы наших ребят на полях СВО
00:27
– тактика СВО: как от подходов первой мировой перешли к использованию суперсовременных технологий;03:14
– о ротации российского командования в ходе СВО и увольнении Залужного на Украине;08:14
– сравнение Залужного с генералами Первой мировой;10:59
– об освобождении Авдеевки и том, что будет дальше;14:25
– поражения Украины и помощь Запада: станут ли отправлять Киеву больше оружия и боеприпасов?18:31
- какие новые крупные победы одержит Россия в ближайшие недели?