С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою - 20.02.2024 Украина.ру
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С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою
С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою - 20.02.2024 Украина.ру
С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою
Штурмовые отряды стали одним из самых востребованных типов подразделений в ходе спецоперации. Как их сейчас готовят, чему учат, как разрабатываются штурмовые операции, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего на полигоне в районе Соледара (ДНР) и поговорившего с командиром одной из штурмовых групп
2024-02-20T16:29
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С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою

16:29 20.02.2024
 
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Штурмовые отряды стали одним из самых востребованных типов подразделений в ходе спецоперации. Как их сейчас готовят, чему учат, как разрабатываются штурмовые операции, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего на полигоне в районе Соледара (ДНР) и поговорившего с командиром одной из штурмовых групп
 
СоледарДНРРоссияУкраинаАвдеевкаАртемовск
 
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