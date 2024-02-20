С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою

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Штурмовые отряды стали одним из самых востребованных типов подразделений в ходе спецоперации. Как их сейчас готовят, чему учат, как разрабатываются штурмовые операции, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего на полигоне в районе Соледара (ДНР) и поговорившего с командиром одной из штурмовых групп