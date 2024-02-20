https://ukraina.ru/20240220/1053426008.html
С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою
С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою - 20.02.2024 Украина.ру
С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою
Штурмовые отряды стали одним из самых востребованных типов подразделений в ходе спецоперации. Как их сейчас готовят, чему учат, как разрабатываются штурмовые операции, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего на полигоне в районе Соледара (ДНР) и поговорившего с командиром одной из штурмовых групп
2024-02-20T16:29
2024-02-20T16:29
2024-02-20T16:29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053425548_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ccfa61579b3cbb3c9161515e30a5027.jpg.webp
соледар
днр
россия
украина
авдеевка
артемовск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053425548_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb824ccb041d28f97956845325ab699d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, соледар, днр, россия, украина, авдеевка, артемовск
Видео, Соледар, ДНР, штурм, штурмовик, СВО, военкор, Россия, Украина, Пленные, Авдеевка, Артемовск, шторм, полигон, бой, военнопленные
С честью и достоинством: штурмовые отряды готовы к бою
Штурмовые отряды стали одним из самых востребованных типов подразделений в ходе спецоперации. Как их сейчас готовят, чему учат, как разрабатываются штурмовые операции, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача, побывавшего на полигоне в районе Соледара (ДНР) и поговорившего с командиром одной из штурмовых групп