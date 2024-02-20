День "Небесной сотни". Как вооруженная провокация на Майдане стала культом - 20.02.2024 Украина.ру
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День "Небесной сотни". Как вооруженная провокация на Майдане стала культом
День "Небесной сотни". Как вооруженная провокация на Майдане стала культом - 20.02.2024 Украина.ру
День "Небесной сотни". Как вооруженная провокация на Майдане стала культом
В украинской столице 20 февраля отмечают так называемый День небесной сотни. Десять лет назад снайперы в центре Киева расстреляли с крыш домов несколько десятков человек, включая сотрудников правоохранительных органов
2024-02-20T12:16
2024-02-20T12:16
эксклюзив
украина
майдан
евромайдан
виктор янукович
расстрел
киев
петр порошенко
музей
коррупция
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На следующий день, 21 февраля 2014 года, президент страны Виктор Янукович в ходе переговоров с лидерами Майдана договорился с ними об отказе от силовых действий и перемирии.Было подписано Соглашение об урегулировании политического кризиса при посредничестве глав МИД Германии, Франции и Польши. Соглашение предполагало проведение президентских выборов осенью того же года и возврат к конституции 2004 года.Но выполнять договоренности никто не собирался.Вооруженная провокация сыграла существенную роль в перевороте, который случился через четыре дня и силовой смене власти, давшей начало гражданскому конфликту на Украине.Ранее об аналогичной тактике для провоцирования протестов сообщали арабские СМИ в период начала беспорядков в Сирии с целью свержения президента Башара Асада.В интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну в декабре 2014 года Виктор Янукович заявил, что действовавшие снайперы — это "иностранные элементы, введенные прозападными фракциями".В апреле 2014 года грузинский офицер, бывший командир батальона "Аваза" Тристан Цителашвили заявил, что "снайперами, стрелявшими на поражение в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили".В октябре 2014 года канадский профессор политологии украинского происхождения Иван Качановский опубликовал работу, в которой сделал вывод, что массовый расстрел был спланированной операцией оппозиции, имевшей целью захват власти.По данным Качановского, протестующих застрелили со стороны гостиницы "Украина", Октябрьского дворца или других точек, контролируемых вооружённым крылом националистов.В 2017 году на суде уроженец Львовской области, активист Майдана Владимир Венчак, получивший шесть ранений 20 февраля 2014 года, заявил, что в него стреляли со стороны здания отеля "Украина". Стреляли в спину.Однако победители и западные СМИ не уделяли должного внимания этим неудобным фактам. В центре Киева даже спилили деревья, на которых следы пуль могли помочь определить направление стрельбы.Новые власти Украины создали культ погибших на Майдане, позабыв о погибших по другую сторону.Во всех городах Украины начали возводить мемориалы "Небесной сотне", отмывая миллионы на их строительстве. В украинских школах по указке новых властей стали сооружать нечто вроде "красного уголка" с портретами "Небесной сотни", в ряды которой ради круглой цифры записали людей, умерших в другом месте и в другое время.Погибших изображали в виде ангелов, отдавших жизнь за "европейский выбор".В феврале 2015 года Петр Порошенко объявил 20 февраля национальным праздником – Днем небесной сотни. В центре Киева было решено возвести Музей Майдана, но за весь период правления Порошенко дело не сдвинулось дальше котлована, хотя из бюджета и выделяли сотни миллионов гривен.К седьмой годовщине Майдана украинские силовики нагрянули с обысками к руководству Музея Майдана, обвиняя его в краже 111 миллионов гривен на строительстве Музея Небесной сотни."Мне кажется, это прекрасный итог Революции и пятилетнего правления партий Майдана.В этот раз на годовщину Майдана эту фабулу нужно будет повозить об тупую морду каждого героя тогдашних массовых беспорядков. Этим прекрасным событием окончательно и очень знаково закончилась так называемая Революция достоинства", – комментировал коррупционный скандал украинский юрист Андрей Портнов.В начале февраля 2022 года уже люди Зеленского обещали завершить строительство музея "Небесной сотни" в 2023 году, но последующие события позволили им вновь сдвинуть сроки. Таким образом, строительство мемориалов погибшим на Майдане стало для украинских властей нескончаемым поводом для распила бюджетных средств.До февраля 2022 года в этот день на Майдане собирались сотни националистов, но начало СВО внесло свои коррективы – массовые мероприятия не проводят из соображений безопасности.С 2023 года "Небесную сотню" на Украине стали называть "первыми героями российско-украинской войны", как бы предполагая, что это россияне устроили расстрел милиционеров и протестующих 20 февраля 2014 года.С тех пор сотни тысяч граждан Украины погибли по обе стороны, что как бы нивелировало даже для националистов сакральность "Небесной сотни".В этом году мероприятие ограничится дежурным возложением венков группами чиновников, а также выставками в музеях.Культ "Небесной сотни" постепенно отходит в прошлое – по мере того, как украинская пропаганда вынуждена, как на конвейере, клепать всё новые и новые культы.Но многочисленные культы жертв зачастую смешиваются в головах украинцев в один бесконечный траур, как единственное реальное следствие "европейского выбора" и идеологии национализма.
https://ukraina.ru/20230218/1043674374.html
https://ukraina.ru/20230221/1043678248.html
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украина
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эксклюзив, украина, майдан, евромайдан, виктор янукович, расстрел, киев, петр порошенко, музей, коррупция, владимир зеленский, андрей портнов, переворот
Эксклюзив, Украина, Майдан, евромайдан, Виктор Янукович, расстрел, Киев, Петр Порошенко, музей, коррупция, Владимир Зеленский, Андрей Портнов, переворот

День "Небесной сотни". Как вооруженная провокация на Майдане стала культом

12:16 20.02.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинской столице 20 февраля отмечают так называемый День небесной сотни. Десять лет назад снайперы в центре Киева расстреляли с крыш домов несколько десятков человек, включая сотрудников правоохранительных органов
На следующий день, 21 февраля 2014 года, президент страны Виктор Янукович в ходе переговоров с лидерами Майдана договорился с ними об отказе от силовых действий и перемирии.
Было подписано Соглашение об урегулировании политического кризиса при посредничестве глав МИД Германии, Франции и Польши. Соглашение предполагало проведение президентских выборов осенью того же года и возврат к конституции 2004 года.
Но выполнять договоренности никто не собирался.
Вооруженная провокация сыграла существенную роль в перевороте, который случился через четыре дня и силовой смене власти, давшей начало гражданскому конфликту на Украине.
Ранее об аналогичной тактике для провоцирования протестов сообщали арабские СМИ в период начала беспорядков в Сирии с целью свержения президента Башара Асада.
В интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну в декабре 2014 года Виктор Янукович заявил, что действовавшие снайперы — это "иностранные элементы, введенные прозападными фракциями".
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля 2023, 08:00Главное в деталях
Просто о сложном. Что произошло с "Небесной сотней" на ЕвромайданеЖурналист Максим Равреба был одним из свидетелей и участников событий на киевском Майдане в 2014 году — поддерживал власть. Позднее Равреба расследовал, что же на самом деле происходило в центре Киева, а также как появилась "Небесная сотня"
В апреле 2014 года грузинский офицер, бывший командир батальона "Аваза" Тристан Цителашвили заявил, что "снайперами, стрелявшими на поражение в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили".
В октябре 2014 года канадский профессор политологии украинского происхождения Иван Качановский опубликовал работу, в которой сделал вывод, что массовый расстрел был спланированной операцией оппозиции, имевшей целью захват власти.
По данным Качановского, протестующих застрелили со стороны гостиницы "Украина", Октябрьского дворца или других точек, контролируемых вооружённым крылом националистов.
В 2017 году на суде уроженец Львовской области, активист Майдана Владимир Венчак, получивший шесть ранений 20 февраля 2014 года, заявил, что в него стреляли со стороны здания отеля "Украина". Стреляли в спину.
Однако победители и западные СМИ не уделяли должного внимания этим неудобным фактам. В центре Киева даже спилили деревья, на которых следы пуль могли помочь определить направление стрельбы.
Новые власти Украины создали культ погибших на Майдане, позабыв о погибших по другую сторону.
Во всех городах Украины начали возводить мемориалы "Небесной сотне", отмывая миллионы на их строительстве. В украинских школах по указке новых властей стали сооружать нечто вроде "красного уголка" с портретами "Небесной сотни", в ряды которой ради круглой цифры записали людей, умерших в другом месте и в другое время.
Погибших изображали в виде ангелов, отдавших жизнь за "европейский выбор".
21 февраля 2023, 04:39Главное в деталях
Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает властьВ 2023 году исполнилось девять лет со дня насильственной смены власти на Украине, сопровождавшейся кровью и стрельбой и радикально изменившей как курс страны, так и жизнь рядовых ее граждан
В феврале 2015 года Петр Порошенко объявил 20 февраля национальным праздником – Днем небесной сотни. В центре Киева было решено возвести Музей Майдана, но за весь период правления Порошенко дело не сдвинулось дальше котлована, хотя из бюджета и выделяли сотни миллионов гривен.
К седьмой годовщине Майдана украинские силовики нагрянули с обысками к руководству Музея Майдана, обвиняя его в краже 111 миллионов гривен на строительстве Музея Небесной сотни.
"Мне кажется, это прекрасный итог Революции и пятилетнего правления партий Майдана.
В этот раз на годовщину Майдана эту фабулу нужно будет повозить об тупую морду каждого героя тогдашних массовых беспорядков. Этим прекрасным событием окончательно и очень знаково закончилась так называемая Революция достоинства", – комментировал коррупционный скандал украинский юрист Андрей Портнов.
В начале февраля 2022 года уже люди Зеленского обещали завершить строительство музея "Небесной сотни" в 2023 году, но последующие события позволили им вновь сдвинуть сроки. Таким образом, строительство мемориалов погибшим на Майдане стало для украинских властей нескончаемым поводом для распила бюджетных средств.
До февраля 2022 года в этот день на Майдане собирались сотни националистов, но начало СВО внесло свои коррективы – массовые мероприятия не проводят из соображений безопасности.
С 2023 года "Небесную сотню" на Украине стали называть "первыми героями российско-украинской войны", как бы предполагая, что это россияне устроили расстрел милиционеров и протестующих 20 февраля 2014 года.
С тех пор сотни тысяч граждан Украины погибли по обе стороны, что как бы нивелировало даже для националистов сакральность "Небесной сотни".
Руслан Калинчук интервью
18 февраля, 06:22
Повесить Януковича и точка. Руслан Калинчук о том, почему Украина повелась на Евромайдан Виктор Янукович "врубил заднюю", отказавшись от ЕС, но было поздно, и в итоге на Евромайдане погибли люди. О том, как это было и кто на самом деле виноват в трагедии на Украине в интервью изданию Украина.ру рассказал очевидец событий, политолог, историк Руслан Калинчук
В этом году мероприятие ограничится дежурным возложением венков группами чиновников, а также выставками в музеях.
Культ "Небесной сотни" постепенно отходит в прошлое – по мере того, как украинская пропаганда вынуждена, как на конвейере, клепать всё новые и новые культы.
Но многочисленные культы жертв зачастую смешиваются в головах украинцев в один бесконечный траур, как единственное реальное следствие "европейского выбора" и идеологии национализма.
 
ЭксклюзивУкраинаМайданевромайданВиктор ЯнуковичрасстрелКиевПетр ПорошенкомузейкоррупцияВладимир ЗеленскийАндрей Портновпереворот
 
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