https://ukraina.ru/20240219/1053394760.html

Верховную Раду просят о демобилизации

Верховную Раду просят о демобилизации - 19.02.2024 Украина.ру

Верховную Раду просят о демобилизации

Депутаты фракции "Европейской солидарности" в Одесском городском совете просят Верховную Раду рассмотреть обращение о демобилизации военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, текст обращения опубликован в его телеграм-канале

2024-02-19T15:20

2024-02-19T15:20

2024-02-19T15:20

новости

демобилизация

украина

всу

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"Депутаты просят убрать из законопроекта о мобилизации нормы о том, что демобилизация после 36 месяцев службы [в ВСУ] будет происходить по решению Ставки [Верховного Главнокомандующего]", - сообщил Гончаренко*.К депутатам обращаются многие военнослужащие ВСУ и члены их семей по вопросу сроков демобилизации. Некоторые ВСУшники принимают участие в боевых действиях уже два года. Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому демобилизацию будут проводить только с согласия Ставки - то есть, фактически, не будут. "Отсутствие таких сроков сегодня создаёт существенное социальное напряжение и демотивирует военнообязанных", - говорится в обращении. Документ могут рассмотреть на заседании Верховной Рады 21 февраля. Напомним, село в Харьковской области осталось без мужчин: последних забрали на фронт. Соответствующий пост 7 февраля опубликовали местные паблики.*Внесен в российский реестр экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240215/1053317576.html

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новости, демобилизация, украина, всу