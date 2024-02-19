Верховную Раду просят о демобилизации
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
Депутаты фракции "Европейской солидарности" в Одесском городском совете просят Верховную Раду рассмотреть обращение о демобилизации военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, текст обращения опубликован в его телеграм-канале
"Депутаты просят убрать из законопроекта о мобилизации нормы о том, что демобилизация после 36 месяцев службы [в ВСУ] будет происходить по решению Ставки [Верховного Главнокомандующего]", - сообщил Гончаренко*.
К депутатам обращаются многие военнослужащие ВСУ и члены их семей по вопросу сроков демобилизации. Некоторые ВСУшники принимают участие в боевых действиях уже два года. Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому демобилизацию будут проводить только с согласия Ставки - то есть, фактически, не будут.
"Отсутствие таких сроков сегодня создаёт существенное социальное напряжение и демотивирует военнообязанных", - говорится в обращении.
Документ могут рассмотреть на заседании Верховной Рады 21 февраля.
Напомним, село в Харьковской области осталось без мужчин: последних забрали на фронт. Соответствующий пост 7 февраля опубликовали местные паблики.
*Внесен в российский реестр экстремистов и террористов.
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