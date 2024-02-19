Верховную Раду просят о демобилизации - 19.02.2024 Украина.ру
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Верховную Раду просят о демобилизации
Верховную Раду просят о демобилизации - 19.02.2024 Украина.ру
Верховную Раду просят о демобилизации
Депутаты фракции "Европейской солидарности" в Одесском городском совете просят Верховную Раду рассмотреть обращение о демобилизации военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, текст обращения опубликован в его телеграм-канале
2024-02-19T15:20
2024-02-19T15:20
новости
демобилизация
украина
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"Депутаты просят убрать из законопроекта о мобилизации нормы о том, что демобилизация после 36 месяцев службы [в ВСУ] будет происходить по решению Ставки [Верховного Главнокомандующего]", - сообщил Гончаренко*.К депутатам обращаются многие военнослужащие ВСУ и члены их семей по вопросу сроков демобилизации. Некоторые ВСУшники принимают участие в боевых действиях уже два года. Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому демобилизацию будут проводить только с согласия Ставки - то есть, фактически, не будут. "Отсутствие таких сроков сегодня создаёт существенное социальное напряжение и демотивирует военнообязанных", - говорится в обращении. Документ могут рассмотреть на заседании Верховной Рады 21 февраля. Напомним, село в Харьковской области осталось без мужчин: последних забрали на фронт. Соответствующий пост 7 февраля опубликовали местные паблики.*Внесен в российский реестр экстремистов и террористов.
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Новости, демобилизация, Украина, ВСУ

Верховную Раду просят о демобилизации

15:20 19.02.2024
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
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Депутаты фракции "Европейской солидарности" в Одесском городском совете просят Верховную Раду рассмотреть обращение о демобилизации военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, текст обращения опубликован в его телеграм-канале
"Депутаты просят убрать из законопроекта о мобилизации нормы о том, что демобилизация после 36 месяцев службы [в ВСУ] будет происходить по решению Ставки [Верховного Главнокомандующего]", - сообщил Гончаренко*.
К депутатам обращаются многие военнослужащие ВСУ и члены их семей по вопросу сроков демобилизации. Некоторые ВСУшники принимают участие в боевых действиях уже два года. Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому демобилизацию будут проводить только с согласия Ставки - то есть, фактически, не будут.
"Отсутствие таких сроков сегодня создаёт существенное социальное напряжение и демотивирует военнообязанных", - говорится в обращении.
Документ могут рассмотреть на заседании Верховной Рады 21 февраля.
Напомним, село в Харьковской области осталось без мужчин: последних забрали на фронт. Соответствующий пост 7 февраля опубликовали местные паблики.
*Внесен в российский реестр экстремистов и террористов.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 14:42
Плати или умри: как власти Украины хотят заработать на мобилизацииВласти Украины продолжают продвигать идею специального "налога", уплата которого будет освобождать от мобилизации во время военного положения. В четверг, 15 февраля, в СМИ попали два возможных варианта этого нововведения
 
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